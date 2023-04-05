Японія і надалі підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, - глава МЗС Хаясі
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Міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса пообіцяв своєму українському колезі Дмитру Кулебі подальшу підтримку України перед російською агресією.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Хаясі зустрівся з Кулебою у вівторок у Бельгії.
Глава МЗС Японії сказав, що країни "Великої сімки" запроваджують суворі санкції проти росії та активно підтримують Україну. За словами Хаясі, візит до України прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди минулого місяця продемонстрував рішучість блоку підтримувати міжнародний порядок, який ґрунтується на верховенстві права.
Хаяші також пообіцяв неухильно продовжувати виконання Японією своїх зобов'язань щодо надання допомоги на загальну суму 7 млрд 600 млн доларів. Сюди включено кошти на надання Україні допомоги у придбанні нелетального обладнання через цільові фонди НАТО.
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