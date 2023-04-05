Японія і надалі підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, - глава МЗС Хаясі

Міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса пообіцяв своєму українському колезі Дмитру Кулебі подальшу підтримку України перед російською агресією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Хаясі зустрівся з Кулебою у вівторок у Бельгії.

Глава МЗС Японії сказав, що країни "Великої сімки" запроваджують суворі санкції проти росії та активно підтримують Україну. За словами Хаясі, візит до України прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди минулого місяця продемонстрував рішучість блоку підтримувати міжнародний порядок, який ґрунтується на верховенстві права.

Також читайте: Говорили про поглиблення двосторонньої співпраці, - Кулеба провів бесіду з керівником МЗС Японії Хаясі. ФОТО

Хаяші також пообіцяв неухильно продовжувати виконання Японією своїх зобов'язань щодо надання допомоги на загальну суму 7 млрд 600 млн доларів. Сюди включено кошти на надання Україні допомоги у придбанні нелетального обладнання через цільові фонди НАТО.