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Новини За кордоном
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Японія (593) підтримка (389) Кулеба Дмитро (3170)

Японія і надалі підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, - глава МЗС Хаясі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

йошімаса,хаяші

Міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса пообіцяв своєму українському колезі Дмитру Кулебі подальшу підтримку України перед російською агресією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Хаясі зустрівся з Кулебою у вівторок у Бельгії.

Глава МЗС Японії сказав, що країни "Великої сімки" запроваджують суворі санкції проти росії та активно підтримують Україну. За словами Хаясі, візит до України прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди минулого місяця продемонстрував рішучість блоку підтримувати міжнародний порядок, який ґрунтується на верховенстві права.

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Хаяші також пообіцяв неухильно продовжувати виконання Японією своїх зобов'язань щодо надання допомоги на загальну суму 7 млрд 600 млн доларів. Сюди включено кошти на надання Україні допомоги у придбанні нелетального обладнання через цільові фонди НАТО.

Автор: Ольга Лузан
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05.04.2023 10:23 Відповісти
С детства любила Японию и не понимала тех людей которые в 2004 и подальше хотели побывать в рашке, что там такого красивого так и не поняла!
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05.04.2023 10:51 Відповісти
ありがとう
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05.04.2023 11:43 Відповісти
 
 