445 2
ЄС планує обговорити 11-й пакет санкцій проти РФ після 9 квітня, - Politico
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський Союз планує обговорити 11-й пакет санкцій проти Росії одразу після Великодня. Йдеться про святкування за григоріанським календарем (припадає на 9 квітня).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico.
"Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською комісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке вторгнення в Україну. Переговори очікуються відразу після Великодня", - пише видання, посилаючись на трьох неназваних європейських дипломатів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gozzalik salonu
показати весь коментар05.04.2023 10:17 Відповісти Мені подобається 0
Stop Homosovetikus
показати весь коментар05.04.2023 10:25 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...