ЄС планує обговорити 11-й пакет санкцій проти РФ після 9 квітня, - Politico

Європейський Союз планує обговорити 11-й пакет санкцій проти Росії одразу після Великодня. Йдеться про святкування за григоріанським календарем (припадає на 9 квітня).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico.

"Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською комісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке вторгнення в Україну. Переговори очікуються відразу після Великодня", - пише видання, посилаючись на трьох неназваних європейських дипломатів.

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