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ЄС планує обговорити 11-й пакет санкцій проти РФ після 9 квітня, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

Європейський Союз планує обговорити 11-й пакет санкцій проти Росії одразу після Великодня. Йдеться про святкування за григоріанським календарем (припадає на 9 квітня).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico.

"Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською комісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке вторгнення в Україну. Переговори очікуються відразу після Великодня", - пише видання, посилаючись на трьох неназваних європейських дипломатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС та США будуть спільно припиняти спроби обійти санкції

Автор: Наталя Джума
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А если бы выгнали ********, то все можно было уложить в один единый обширный пакет
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05.04.2023 10:17 Відповісти
ага, спочатку пасха, потім справи. а давайте після свят
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05.04.2023 10:25 Відповісти
 
 