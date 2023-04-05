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Новини Політика України
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премія (293) Тернопіль (289) НАЗК (1165) Надал (43)

Мер Тернополя Надал про звинувачення у завищених преміях: Це наклеп і тиск на місцеве самоврядування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

надал,сергей

Міський голова Тернополя Сергій Надал, на якого НАЗК склало протокол за виписування собі максимальних премій, відкидає звинувачення та погрожує судом.

Свою позицію він озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Надал твердить, що інформація від НАЗК є неправдивою та не відповідає дійсності.

"Схожі "адміністративні протоколи з конфлікту інтересів" нещодавно отримали інші голови місцевих рад Західної України.

Дуже прикро, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп", - написав він.

Читайте: Мер Тернополя Надал впродовж війни виписував собі максимальні премії, розмір яких міг сягати 250% від окладу. НАЗК склало протокол

Надал не вказав, кому може бути вигідний такий тиск. Та пообіцяв "розбиратись в судовому порядку". А також перерахував суми, які працівникии міськради витратили на авто, дрони та старлінки для бійців ЗСУ.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови Сергія Надала. За його даними, мер Тернополя протягом 2021 та 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
"Ета палітічєскіє прєслєдованія..." Чули.
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05.04.2023 10:35
+12
Наклеп?
Це дуже легко перевірити компетентним органам.

Виписування собі премій та надбавок - улюблена справа наших чиновників різного рівня.
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05.04.2023 10:40
+9
не здивувався навіть. Коли міністр оборони каже що мені мій президент так сказав - то що говорити про містечкових крадіїв????
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05.04.2023 10:37
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Тернопільський голова свою зарплату відпрацьовує на 300%, бо Тернопіль передове місто в комунальному плані. Немає такого міста в Україні де б так потужно реформувалась комунальна сфера, замінювалась система опалення, ремонтувались дороги та комунікації! Тернопіль залучив десятки мільйонів доларів міжнародних інвестицій в реформування тепломереж та гарячого водопосточання. За рахунок встановлення нових систем управління роботою насосів зменшено споживання електрики на 30%!!! За рахунок встановлення індивідуальних теплопунктів в кожному будинку зменшено витрати газу на опалення та підігрів води, підвищена температура теплоносія до 95 градусів, зменшені втрати теплоносіїв, збільшено ККД загальної системи опалення та гарячого водопосточання, тепер гаряча вода буде в будинках тернополян цілодобово круглий рік і це не буде коштувати страшних коштів! В результаті роботи Тернопільського голови платежі тернополян за опалення та гарячу воду зменшаться на 30%! А окремо потрібно сказати про інформаційну систему громадського транспорту, яка інформує пасажирів про прибуття автобусів та тролейбусів, за реформу водоканалу, який дозволяє забезпечувати Тернопіль водою з артезіанських свердловин по всьому місті, за високоякісний ремонт доріг з заміною всіх комунікацій під дорогами, через що асфальт роками стоїть як новий і не потребує постійного ремонту!!!!! За цю складну та системну роботу можна заплатити нормальну зарплату!
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05.04.2023 10:57 Відповісти
Це робиться і у інших місцях, але обжератись коштами місцевих бюджетів під час війни - злочин. Чому б цьому пану, який так обурений наклепом, не опублікувати рішення про встановлення розмірів зарплатні йому з детальним розписом розмірів премій та надбавок? Отоді і побачимо, хто бреше.
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05.04.2023 11:06 Відповісти
Можу сказати що нічого подібного до Тернополя в інших містах України немає! Тернопіль це єдине місто України яке отримує потужне фінансування від міжнародного фонда Е5P Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, всі інші міста ще не знаходяться на такому високому рівні співпраці з міжнародними партнерами!!!!!
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05.04.2023 11:11 Відповісти
Повірте я добре обізнаний з принципами формування місцевих бюджетів і якби ви стверджували, що кошти на модернізацію зароблені за рахунок місцевих зборів, то це могло б бути зараховане як досягнення місцевої влади. А вибачте, вдало простроїти закордонні гранти та позики, це не заслуга, а звичайний розподіл чужих коштів. А усе те, що ви зарахували цьому пану у заслуги, було роспочато у нашому місті ще у 2010 році і діючий тоді мер нашого міста не встановлював собі максимальних надбавок і премій. І щось мені здається, що ваш "адвокатський захист" не такий вже і безкоштовний. Ще раз пишу вам, офійійне рішення про встановлення посадового окладу, надбавок та премії пану Надалу "у студію!", а там побачимо, хто бреше. Ще раз повторюю, офіційне рішення, яке можна перевірити на офіційному сайті місцевої влади. Тільки не треба посилатись на захист особистих даних, державну та комерційну таємниці. Пан Надал може з особистої згоди та ініціативи опублікувати ці дані у соцмережах не порушуючи ніяких обмежень. Але такі пани звикли волати про переслідування, ховаючи свої статки.
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05.04.2023 11:37 Відповісти
якщо головам інших міст не вдається так само вдало "простроїти закордонні гранти та позики", то це все таки досягнення - все, що хтось один зміг, а інші не можуть, є досягненням. Інші навіть навіть привабити донорів не можуть, а цей вже й розподілив як треба, щоб тернопіл виглядав найблагополучнішим містом як мінімум в регіоні
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05.04.2023 13:04 Відповісти
Нехай він вже йде !
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05.04.2023 11:25 Відповісти
Бєліберда якась🙃
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05.04.2023 13:20 Відповісти
якесь ти пальнуте. логіка - слово незрозуміле?
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05.04.2023 13:05 Відповісти
От для чого ви його хвалите ? Свою роботу він робить на трієчку. Це ж можна перевірити. Де ті інвестиції , яка користь для всіх ??? ..хіба в свою кишеню.
Парки міста ( які є окрасою Тернополя) тануть на очах. Ніхто з паперєдніків собі такого не дозволив , хоча хапнути земельку *********.
В Тернополі його називають -«фіфті-фіфті»
А про допомогу війську .., то хлопці коли повернуться , розкажуть.
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05.04.2023 12:09 Відповісти
Офіційно Тернопіль отримав десятки мільйонів доларів інвестицій від міжнародного фонда Е5P Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля у вигляді обладнання для мереж теплопостачання та водопостачання!!!
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05.04.2023 13:57 Відповісти
Де , конкретно , можна побачити чи пересвідчитись в ефективності застосування цих коштів ?!

А порізані парки , кожен хто захоче перевірити , за дві хв може знайти інфу ! Хлопці на фронтах проливають кров а воно ніяк не нажереться тими грошима !
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05.04.2023 16:25 Відповісти
Зокрема, Андерс Лунд разом з очільником Тернополя Сергієм Надалом оглянув котельню на вулиці Київська, яка забезпечує опалення та постачання гарячої води майже 20% споживачів системи централізованого теплопостачання міста, тобто майже 140 будинків.

«Завдяки співпраці з **** та Фондом E5P проведено реконструкція цієї котельні, зокрема встановлено п'ять нових енергоефективних насосів та автоматичну систему керування, - розповідає міський голова.».

Також пріоритетним напрямком є облаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у Тернополі, яких, встановили 120. Загалом же заплановано встановити 750 таких ІТП по усьому місту.

«Тернопіль зробив дуже велику роботу і добре прогресує у цьому напрямку. Ми маємо 64 проекти на території України, але особливо ми довіряємо Тернополю, адже ваше місто показує позитивний результат, - зазначив Андерс Лунд. - Загалом наш енергоефективний проект спрямований на те, щоб після його реалізації тернополяни споживали менше газу. Заплановано, що у кінцевому результаті, коли буде все виконано, економія може зрости в п'ять разів».

Нагадаємо, що сьогодні Тернопіль співпрацює з Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку, фондом НЕФКО, фондом SIDA, з проектами USAID. Відтак, Тернопіль - чи не єдине місто України, де залучені всі чотири міжнародні фінансові інституції.
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05.04.2023 16:50 Відповісти
П'ять насосів в котельні на Київській ?!?! І плани поставити ще ?! ОГОГООО , ну якщо так то тоді нехаай краде і далі. Підкажи йому ще озеро спустити і там генделиків наставити...
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05.04.2023 17:41 Відповісти
Так це приклад тільки однієї котельні яку відвідував Аслунд. Але модернізуються всі котельні.
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05.04.2023 17:47 Відповісти
і внаслідок таких "ефективних" дій водопостачання і водовідведення одне з найдорожчих в Україні? чи Кузьмі можна?
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05.04.2023 12:31 Відповісти
Якби не ці іноземні інвестиції опалення та водопостачання в Тернополі було б ще дорожчим.
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05.04.2023 13:56 Відповісти
От брехливе лисе мудило. Теплові пункти почали встановлювати не більше, ніж в третині будинків і то, половину з них повідмикали, бо Сірожі то дуже не вигідно. Пів листопада і цілий грудень батареї в будинку холодні, в системі гарячого водопостачання перепомповували холодну воду. Обіцяли зробити перерахунок, перерахували - змінусували АЖ! 38 грн! Аж цілих 38 грн за холодні батареї! Для власного збагачення той Сірожа знищив практично все комунальне господарство і створив такий собі "Будсервіс", який зі штатом 15 (!!!) чоловік "обслуговує", практично, пів міста. Такі собі "Рога і копита", завдання якого за фіктивними договорами і актами "виконаних" робіт перекачувати комунальні платежі собі любимому в кишеню. Місто безсистемно і хаотично забудовується, земельні ділянки виділяються будь кому, хто занесе Сірожі. Генплан міста то губиться, то десь вигулькує, то раптово змінюється на догоду Сірожі і його подільників. Знищуються парки, сквери, будь яка вільна ділянка. Все для Сірожі і його команди! За роки правління Надала знищено і забудовано всі автостоянки, практично, більше третини зелених зон і парків. І то ще далеко не кінець! Навіт під час війни виродки протягнули зміни до свого Генплану. Навіть тепер! А ви кажете про премії!
Тротуари в людних місцях заставлені будками і кіосками так, що пішоходам доводиться не прогулюватись, а здавати нормативи по бігу з перешкодами. Єдиний підрядник на бруківку в місті лише фірма офільована з Сірожею. В деяких місцях та бруківка вже 2-3 шари. Будь які роботи по благоустрою лише через його візу. Будь яка реєстрація бізнесу лише через "долю". Щодо інформаційної системи - "телевізори Надала" - безперевним потоком лише брехня, який він в нас гарний, як він про то місто дбає". Та система дійсно працює безпербійно навіть під час блекаутів. Темна вулиця, темні будинки, ні світлофорів, ні ліхтаря, а надаловий телевізор волає.
Створіння, для якого Совість і Мораль то лише набір звуків.
Окремо за тарифи - одні з найвищих в Україні, хоча зарплата Тернополян одна з найнижчих! І міри на то в Надал нема, морда в нього ненаситна. все давай і давай!
Місто постійно в корках і заторах, бо все ж забудовано. Достатньо 2-3 ДТП і місто стоїть все, абсолютно все. Надал, ****, постарався...
Та про того сіроюжа ще багато можна сказати. Але якщо коротко - мерзота унікальна...
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05.04.2023 12:41 Відповісти
Ви самі підтвердили що величезна кількість індивідуальних теплопунктів вже поставлена від іноземних спонсорів і встановлена в будинках тернополян. Звичайно на всі будинки ще не вистачило допомоги, але процес йде і не зупиняється! Результатом такої глобальної реконструкції тепломереж м.Тернопіль будуть рекордні показники ефективності та енергозбереження, які відчутні вже сьогодні!!!! Це все стало результатом величезної роботи міської адміністрації Тернополя, яка системно підходить до вирішення питань енергоефективності та енергозбереження! Немає в Україні іншого міста яке проводило такі масштабні глобальні проекти реконструкції та розвитку інфраструктури! Це величезна робота за яку потрібно подякувати всім причетним!
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05.04.2023 14:36 Відповісти
Виродку лисий, йди нахрін. Ступись, згинь. Маєш хатинку в Іспанії, можеш до доці в Маямі. Пропади, виродку, нарешті. Дай вже спокій місту. Тебе, скотино, і твою банду правнуки проклинати будуть за то, що ти з містом натворив.
Пхає в ту мордяку, пхає... і не вдушиться падло...
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05.04.2023 14:55 Відповісти
Тернопіль передове місто України у всіх відношеннях, найбільш чисте та охайне місто, найбільш екологічне чисте місто, найбільш дешеве місто по витратах на проживання! Не зважаючи на стару забудову який вже по 500 років місто успішно вирішує транспортні питання, закуповує найбільш дешевий електротранспорт в Україні!!!! Звичайно це не всім подобається! Хтось хоче покерувати містом так щоб воно було такою ж помийкою як і інші "зелені" населені пункти!
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05.04.2023 15:02 Відповісти
Придурку, ти мені історія міста не розказуй. Я тут народився і вже більше 60 років прожив, а тому прекрасно знаю, яким воно було і в що його перетворило то бидло, яке ти, сволото, тут захищаєш. Придурку, щоб вирішити транспортні проблеми треба було від 6-го до Універсаму бульвар прокласти, як на Генплані було, а не хатинками забудовувати, як та лиса мерзота зробила. Від Тарнавського до Оріону проїзд залишити, а не суцільну забудову, без проходу і проїзду. І так по всьому місту - де тільки можна. Похер на місто, на людей, на генплан, на якісь містобудівні норми... Бабло давай! Парк Шевченка колись в нас був, поки мерзота його не забудувала. Те саме і з Національного відродження, те саме з Гідропарком. Від Галичини до телевишки вже цілий мікрорайон вродився. Тепер сучище лисе дендропарк (парк Здоров`я) забудовує. Бо ж кожна забудова, то надалова доля, а доця на Маямах на роботу йти не хоче, правда? Мало тому сучищу, то воно ще з каси, як той щур тягне? З гуманітаркою торік не вийшло, по руцях його ляснули, то воно ж давай собі премії, падло?
Ну а за теплові пункти, то ще прокурора на них не знайшлось. Там така афера! Ну нічого, він вже на гачку, тепер, надіємось, і за то доведеться. Гроші ж то чужі, люди спитають, а то ж не жарти. От і сцить мерзота в штанці, ботів підганяє. Ти як, на ставці чи від виробітку, гнидо?
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05.04.2023 15:23 Відповісти
Дивне Ваше злобне та негативне відношення до успішної української місцевої влади. Нові будинки потрібні мешканцям міста та переселенцям і те що вони будуються в межах міста це добре, це відбувається скрізь по всій Україні! Люди хочуть жити в межах міста, там де є транспорт, зелені зони та інфраструктура, а будувати в полях нові мікрорайони як в Китаї чи як було СРСР, з новими школами, дитсадками, лікарнями, котельними, торговими центрами зараз немає можливості, ніхто не виділить мільярди гривень на планову розбудову міст разом з будівництвом нових каналізаційних колекторів, водоводів, газогонів, електромереж, доріг, парків та зон відпочинку! По всій Україні будуть забудовуватись вільні земельні ділянки під багатоповерхівки, поки на рівні уряду та ВРУ не почнуть планувати розбудову населеним пунктів на більш високому організаційному рівні, з виділенням відповідного фінансування з центрального бюджету! Не може мер міста пограбувати Нацбанк України на десятки мільярдів гривень, щоб робити розвиток міста планово, з будівництвом всієї необхідної інфраструктури в полі і подальшому запрошувати на готові будмайданчики щасливих забудовників!
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05.04.2023 17:54 Відповісти
Який же ти дешевий, пан Нагал. Перетворив новину у бенефіс одного актора під ніком Ляшенко, загадив загальними словами тему, аби не згадували розміри оплати праці хапугам з місцевих керівників. А п'ять насосів, які встановили коштують мільйони доларів?
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05.04.2023 18:05 Відповісти
Вибачте що не дав вам можливості розвести срач на тему премій міського голови Тернополя. Виявилось що обговорювати реальні результати успішної міської влади в Україні ніхто не хоче, всі хочуть тільки поговорити як все погано, хоча успішний міський голова, який досягнув визначних результатів, найкращих в Україні, отримує менше прогульників депутатів ВРУ!
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05.04.2023 18:24 Відповісти
Що, що? Мало тобі?! А морда тобі не трісне? Ти розкажи, де чорна бруківка поділась, а то лиш один малееесенький епізодик на якихось кілька мільйонів долярів. А таких епізодів в тебе, ти вже й сам рахунок втратив, сучище.
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05.04.2023 18:33 Відповісти
Стара стесана бруківка в центрі Тернополя замінена на нову рівну, зручну для пересування пішоходів та автомобілів, це теж досягнення міського голови! Чи Ви хочете ламати ноги та взуття об стару стесану бруківку? Чим більше спілкуюсь з вами тим більше бачу необгрунтованість ваших глупих претензій. Заміна старої бруківки це звичайна практика європейських та українських міст. Стара побита часом бруківка це не історія а показник недбалості міської влади.
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05.04.2023 19:48 Відповісти
Стара стесана? Базальтова бруківка стесалась?! Совість в тебе, мерзото, стесана.
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05.04.2023 21:46 Відповісти
З яких це часів Тернопіль став центром благоустрію та самим видатним обласним центром по рівню життя? У цьому місті, якщо і є новобудови, то тільки у приватних забудовників, які маржують на продажі жилплощі. Пане Надал, так буде оголошення розмірів вашої зарплатні з усіма надбавками та премієми. Згідно з Бюджетним Кодексом України, та відповідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" кошти місцевого бюджету (з яких ви отримуєте зарплатню) є власніст'ю територіальної громади і вона має право знати скільки і за що вона вам платить. Я ж у ваших діях бачу тільки бажання уникнути оголошення рішення про призначення вам зарплатні, думаю, що це було б дуже цікаво мешканцям найпередовішого міста в Україні, чи соромно озвучити правду? А тоді люди одразу побачать, хто ж бреше.
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05.04.2023 19:07 Відповісти
Якщо Вас цікавить тільки зарплатня мера а не результат роботи мерії то це дешевий хайп. Той хто не хоче платити гроші чесним менеджерам буде втрачати мільярди на корупційних схемах дешевих управлінців.
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05.04.2023 19:51 Відповісти
Успішна? Українська?! Та з такою, як ти, надал, гнида нам і пуйла не треба! Ти, сучище вже взагалі берега пустився, всі міри втратив? Тобі все мало? Кажеш дороги, садки, інфраструктура? То ти, падло, місто в ґетто перетворюєш, щоб забудовник часом не втратився? А по договору забудови тих доріг не має бути, а старі комунікації все то витримають? І всі 12,5 років твого падло "успішного" правління були переселенці? І в парках то для переселенців хатинки? А збільшення населення садків і шкіл не потребує? Ну ти ж і падло, ну ти ж і тварюка... То навіть добре, що ти, сучище то написало, само призналось. Ти ще про все решта розкажи, придурку...
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05.04.2023 18:30 Відповісти
В Тернополі зразковий приклад успішної української влади, яка фактично в депресивній області з найнижчими показниками заробітньої платні і як наслідок з найнижчими показниками бюджетного фінансування примудряється утримувати та розвивати місто з 500-річною історією в зразковому стані! Зразковому ідеальному стані якому дивуються всі туристи які потрапляють в Тернопіль хоча б навіть проїздом! А при знайомстві з роботою комунальних служб та підприємств гості міста взагалі втрачають мову від того як чітко та ефективно працює комунальна інфраструктура! Звичайно найбільша в цьому належить працівникам комунальної сфери які зразково виконують свої обов'язки і підтримують Тернопіль в ідеально чистому і працюючому стані! Але і заслуга міської адміністрації в цьому є немала і тому претензії до зарплат чиновників виглядають смішними. В інших "зелених" містах при набагато більших зарплатах чиновників та виконавців скрізь бруд та бардак!
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05.04.2023 19:57 Відповісти
Надал, ворюга бюджетних коштів, спалився остаточно. "Надал твердить, що інформація від НАЗК є неправдивою та не відповідає дійсності. Джерело: https://censor.net/ua/n3410201". Так де рішення? Дійсно, московські воші не так небезпечні, як українські гниди. Тобі вже дали оцінку мешканці Тернополя, які зневажають тебе.
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05.04.2023 20:41 Відповісти
Іпануте, ти на шизофренію не перевірявся?
1. Цитата: " в депресивній області з найнижчими показниками заробітньої платні". Відповідь: в Тернополі один з НАЙВИЩИХ показників тарифів по Україні. Скажімо, холодна вода практично в лідерах, при умові, що водосховище в центрі міста.
2. Зразковий порядок обмежений радіусом кілька сот метрів центральної частини міста. Ти, гнидо, попробуй пройтись по тротуарах Тарнавського, Чалдаєва чи будь якої іншої не центральної вулиці. От подивимось, як тобі, тварюко, не вдасться не поламати ноги чи хоч не замастити взуття або не поламати хребта в ожеледицю.
3. Ефективно працює комунальна служба?! Це може про надалівський Будсервіс? Тут розказували про новітні технології ремонту тріснутих каналізаційних труб силіконовим герметиком. Пластиліном не пробували?
Заслуги, тварюко, кажеш? Хіба в повному розвалі комунальних служб, які фактично усунуті від виконанням своїх обов`язків завдяки заслугам міської адміністрації.
А тепер, гнидо, розкажи, про корки на вулицях, про забиті автомобілями маленькі дворики новобудов, про калюжі і болото на околицях, про знищені парки і сквери... Ну і, на кінець, про зарплату чиновників тої адміністрації.
І ще, якщо не секрет, скільки евакуйованих підприємств було розміщено на території міста за останній рік завдяки "піклуванню" тої адміністрації? Скільки Надал виділив земельних ділянок, приміщень і т.п.? Або скільки квадратних міліметрів житла тим переселенцям надано?
Блін, яке ж ти гидке і мерзенне. Як обкрадало підприємців, коли ще було податківцем, так таким дрібним злодюжкою і залишилось. Премій йому **** треба...
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05.04.2023 21:41 Відповісти
+100
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05.04.2023 16:31 Відповісти
"Ета палітічєскіє прєслєдованія..." Чули.
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05.04.2023 10:35 Відповісти
Після "черніговського кейса" я б з висновками не поспішав би.
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05.04.2023 10:38 Відповісти
Якби він був невинуватий, то давно міг розкрити відомості перед суспільством. Лякати абстрактним "судом" - улюблена справа спійманих, прикоритних ворюг.
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05.04.2023 10:46 Відповісти
То все зароблене непосильним трудом!
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05.04.2023 10:49 Відповісти
не здивувався навіть. Коли міністр оборони каже що мені мій президент так сказав - то що говорити про містечкових крадіїв????
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05.04.2023 10:37 Відповісти
Наклеп?
Це дуже легко перевірити компетентним органам.

Виписування собі премій та надбавок - улюблена справа наших чиновників різного рівня.
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05.04.2023 10:40 Відповісти
ВСІ компетентні органи повністю контрольовані ЗЕ та ОП, вони Вам "наперевіряють". ЗЕ вже розпочав передвиборчу компанію, а у виборчій кампанії до місцевих влад 2019 року потужну конкуренцію "Слугам народу" склали мери зі своїми партіями/блоками. Настільки потужну, що в деяких містах та селах жодного "слуги народу" не було обрано до органів самоврядування.
І ще. Уважніше почитайте:"...преміював себе в максимальному розмірі..."(с). Тобто не перевищив встановлені законом розміри.
І щось НАЗК "не возбуждалось" коли Голова ВР Стефанчук свого часу знімав житло у власної тещі, а компенсацію за аренду житла отримував із Державного бюджету.
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05.04.2023 11:56 Відповісти
Астанавитесь!!! Усі держ службовці та керівникі піклуються за майбутнє...
Можу довести в суді про чиє
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05.04.2023 10:43 Відповісти
А по-суті є що сказати, виписував чи нє?
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05.04.2023 10:46 Відповісти
Йому найвЯлічайший у Всесвіті сталевояйцевий бубачка дозволив! Ви що, не розумієте що це інше?
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05.04.2023 10:50 Відповісти
дозвіл місцевим князькам робити все, це гарантований позитивний результат на виборах
всі папєрєднікі, просто немовлята проти зеленої шобли
вибори 2019 будуть відригуватися ще й наступними поколіннями
бо такої відмороженої, самовпевненої та наглої влади ще не було
яник в ****, що так можна було робити.....
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05.04.2023 11:05 Відповісти
Ключові слова "у допустимих законом обсягах". Кретинізм і пофігізм зелених зашкалює незалежно від справжньої ситуації у Тернополі.
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05.04.2023 10:57 Відповісти
Так Надал ніби з Свободи, до чого тут зелені?
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05.04.2023 11:41 Відповісти
Саме зелені цькують всіх мерів, які їм не **********, але цькують дебільно, через жопу, наскільки дозволяє відсутність інтелекту.
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05.04.2023 11:45 Відповісти
"Свобода" якраз і ********. А Надал в тому професіонал... Так що тут ніякими "переслідуваннями" навіть і не пахне. Просто парніша вже настільки обнаглів, що й береги перепутав.
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05.04.2023 12:49 Відповісти
Як тільки спіймають злодія на крадіжці коштів з місцевих бюджетів (тобто - народних), то одразу підіймається скуління про політичне переслідування та тиск на місцеву владу. Не крадіть і ніхто вас чіпати не буде, але не красти мерам не дає безкарність зі сторони місцевих судів, панібратство з місцевими контролюючими та правоохороними органами і вважання місцевих коштів за свої особисті. Якщо вкрав, то потрібно і відповідати за злочин, а не ховатись від відповідальності за збором коштів для ЗСУ. Зараз уся країна збирає ці кошти, діти віддають останні копійки на допомогу воїнам, а місцеві "божки" ніяк не нажеруться.
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05.04.2023 11:01 Відповісти
А якщо не крав?
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05.04.2023 11:09 Відповісти
Резніков теж запевняв, що не крав. Міністр оборони воюючої країни брехав прямо в очі громадянам. Це тепер вважається нормою, - не нести ніякої відповідальності. "Свої люди відмажуть", ще й премію випишуть за стрес. Щось я не чув, щоб покарали наприклад Запорізьких мародерів. Або любителів тримати гроші в диванах. Всі, пов'язані з зеленою пліснявою наразі непідсудні.
Нічого не можу сказати про мера Тернополя, тому що не знаю. Цим повинні займатися відповідні органи, але й їх "роботу" добре видно по написаному мною вище. Сумно.
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05.04.2023 11:29 Відповісти
Повірте, не той випадок. Доця в Маямі і будиночок в Іспанії потребують і то не мало, от тернополяни й й змушені, а що поробиш, Як наші ідіоти кажуть - зато шось робе!
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05.04.2023 12:51 Відповісти
Premija u maksymal´nyh rozmirah v tej 4as, koly z vijs´kovyh usi nadbavku zvimajut´?
Ze vze zanadto 😠
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05.04.2023 11:09 Відповісти
Я наприклад 250 % премії не разу в житті не отримував.
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05.04.2023 11:24 Відповісти
Максимально допустимі норми.... Так де порушення, якщо норми "допустимі"????
Чи "норми допустимі" не для всіх???

Хотілося б запитати у контролюючих органів, з закупівлями в Мін.оборони вже розібралися, яйця ( по 170 грн), картоплю ( по 18 грн) , яблука по 51 грн. вже перерахували?
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05.04.2023 11:46 Відповісти
Це все дуже просто вирішується - все ж є всі ведомості. Ну, якшо мер помилився і поставив підпис у графі - Ітого, то треба бути сильному і вернуть гроші, можливо через суд.
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05.04.2023 12:00 Відповісти
Усіх мерів та голів ОТГ можна брати за горло за премії які собі виписують .

А потім як припече так зразу наклеп , провокація ви не так зрозуміли в суд подам. А по факту сидять потім як миш під віником . Березанський мер і його Сірожа теж гонором перли
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05.04.2023 13:25 Відповісти
НАЗК только не замечает как получают мэры Донецкой области https://freeradio.com.ua/ru/premii-nadbavky-ta-hroshovi-vynahorody-skilky-otrymuiut-ochilnyky-hromad-donechchyny-vid-pochatku-vidkrytoi-viiny/
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05.04.2023 14:55 Відповісти
то чому не сказав чи виписував собі премії чи ні,
хіба нема документів підтвердити?
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05.04.2023 19:23 Відповісти
Надал, ворюга бюджетних коштів, спалився остаточно. "Надал твердить, що інформація від НАЗК є неправдивою та не відповідає дійсності. Джерело: https://censor.net/ua/n3410201". Так де рішення? Дійсно, московські воші не так небезпечні, як українські гниди. Тобі вже дали оцінку мешканці Тернополя, які зневажають тебе
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05.04.2023 20:39 Відповісти
 
 