Мер Тернополя Надал про звинувачення у завищених преміях: Це наклеп і тиск на місцеве самоврядування

Міський голова Тернополя Сергій Надал, на якого НАЗК склало протокол за виписування собі максимальних премій, відкидає звинувачення та погрожує судом.

Свою позицію він озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Надал твердить, що інформація від НАЗК є неправдивою та не відповідає дійсності.

"Схожі "адміністративні протоколи з конфлікту інтересів" нещодавно отримали інші голови місцевих рад Західної України.

Дуже прикро, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп", - написав він.

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Надал не вказав, кому може бути вигідний такий тиск. Та пообіцяв "розбиратись в судовому порядку". А також перерахував суми, які працівникии міськради витратили на авто, дрони та старлінки для бійців ЗСУ.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови Сергія Надала. За його даними, мер Тернополя протягом 2021 та 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.