Мер Тернополя Надал про звинувачення у завищених преміях: Це наклеп і тиск на місцеве самоврядування
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Міський голова Тернополя Сергій Надал, на якого НАЗК склало протокол за виписування собі максимальних премій, відкидає звинувачення та погрожує судом.
Свою позицію він озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Надал твердить, що інформація від НАЗК є неправдивою та не відповідає дійсності.
"Схожі "адміністративні протоколи з конфлікту інтересів" нещодавно отримали інші голови місцевих рад Західної України.
Дуже прикро, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп", - написав він.
Надал не вказав, кому може бути вигідний такий тиск. Та пообіцяв "розбиратись в судовому порядку". А також перерахував суми, які працівникии міськради витратили на авто, дрони та старлінки для бійців ЗСУ.
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови Сергія Надала. За його даними, мер Тернополя протягом 2021 та 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.
Будь ласка, зачекайте...
Парки міста ( які є окрасою Тернополя) тануть на очах. Ніхто з паперєдніків собі такого не дозволив , хоча хапнути земельку *********.
В Тернополі його називають -«фіфті-фіфті»
А про допомогу війську .., то хлопці коли повернуться , розкажуть.
А порізані парки , кожен хто захоче перевірити , за дві хв може знайти інфу ! Хлопці на фронтах проливають кров а воно ніяк не нажереться тими грошима !
«Завдяки співпраці з **** та Фондом E5P проведено реконструкція цієї котельні, зокрема встановлено п'ять нових енергоефективних насосів та автоматичну систему керування, - розповідає міський голова.».
Також пріоритетним напрямком є облаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у Тернополі, яких, встановили 120. Загалом же заплановано встановити 750 таких ІТП по усьому місту.
«Тернопіль зробив дуже велику роботу і добре прогресує у цьому напрямку. Ми маємо 64 проекти на території України, але особливо ми довіряємо Тернополю, адже ваше місто показує позитивний результат, - зазначив Андерс Лунд. - Загалом наш енергоефективний проект спрямований на те, щоб після його реалізації тернополяни споживали менше газу. Заплановано, що у кінцевому результаті, коли буде все виконано, економія може зрости в п'ять разів».
Нагадаємо, що сьогодні Тернопіль співпрацює з Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку, фондом НЕФКО, фондом SIDA, з проектами USAID. Відтак, Тернопіль - чи не єдине місто України, де залучені всі чотири міжнародні фінансові інституції.
Тротуари в людних місцях заставлені будками і кіосками так, що пішоходам доводиться не прогулюватись, а здавати нормативи по бігу з перешкодами. Єдиний підрядник на бруківку в місті лише фірма офільована з Сірожею. В деяких місцях та бруківка вже 2-3 шари. Будь які роботи по благоустрою лише через його візу. Будь яка реєстрація бізнесу лише через "долю". Щодо інформаційної системи - "телевізори Надала" - безперевним потоком лише брехня, який він в нас гарний, як він про то місто дбає". Та система дійсно працює безпербійно навіть під час блекаутів. Темна вулиця, темні будинки, ні світлофорів, ні ліхтаря, а надаловий телевізор волає.
Створіння, для якого Совість і Мораль то лише набір звуків.
Окремо за тарифи - одні з найвищих в Україні, хоча зарплата Тернополян одна з найнижчих! І міри на то в Надал нема, морда в нього ненаситна. все давай і давай!
Місто постійно в корках і заторах, бо все ж забудовано. Достатньо 2-3 ДТП і місто стоїть все, абсолютно все. Надал, ****, постарався...
Та про того сіроюжа ще багато можна сказати. Але якщо коротко - мерзота унікальна...
Пхає в ту мордяку, пхає... і не вдушиться падло...
Ну а за теплові пункти, то ще прокурора на них не знайшлось. Там така афера! Ну нічого, він вже на гачку, тепер, надіємось, і за то доведеться. Гроші ж то чужі, люди спитають, а то ж не жарти. От і сцить мерзота в штанці, ботів підганяє. Ти як, на ставці чи від виробітку, гнидо?
1. Цитата: " в депресивній області з найнижчими показниками заробітньої платні". Відповідь: в Тернополі один з НАЙВИЩИХ показників тарифів по Україні. Скажімо, холодна вода практично в лідерах, при умові, що водосховище в центрі міста.
2. Зразковий порядок обмежений радіусом кілька сот метрів центральної частини міста. Ти, гнидо, попробуй пройтись по тротуарах Тарнавського, Чалдаєва чи будь якої іншої не центральної вулиці. От подивимось, як тобі, тварюко, не вдасться не поламати ноги чи хоч не замастити взуття або не поламати хребта в ожеледицю.
3. Ефективно працює комунальна служба?! Це може про надалівський Будсервіс? Тут розказували про новітні технології ремонту тріснутих каналізаційних труб силіконовим герметиком. Пластиліном не пробували?
Заслуги, тварюко, кажеш? Хіба в повному розвалі комунальних служб, які фактично усунуті від виконанням своїх обов`язків завдяки заслугам міської адміністрації.
А тепер, гнидо, розкажи, про корки на вулицях, про забиті автомобілями маленькі дворики новобудов, про калюжі і болото на околицях, про знищені парки і сквери... Ну і, на кінець, про зарплату чиновників тої адміністрації.
І ще, якщо не секрет, скільки евакуйованих підприємств було розміщено на території міста за останній рік завдяки "піклуванню" тої адміністрації? Скільки Надал виділив земельних ділянок, приміщень і т.п.? Або скільки квадратних міліметрів житла тим переселенцям надано?
Блін, яке ж ти гидке і мерзенне. Як обкрадало підприємців, коли ще було податківцем, так таким дрібним злодюжкою і залишилось. Премій йому **** треба...
Це дуже легко перевірити компетентним органам.
Виписування собі премій та надбавок - улюблена справа наших чиновників різного рівня.
І ще. Уважніше почитайте:"...преміював себе в максимальному розмірі..."(с). Тобто не перевищив встановлені законом розміри.
І щось НАЗК "не возбуждалось" коли Голова ВР Стефанчук свого часу знімав житло у власної тещі, а компенсацію за аренду житла отримував із Державного бюджету.
Можу довести в суді про чиє
всі папєрєднікі, просто немовлята проти зеленої шобли
вибори 2019 будуть відригуватися ще й наступними поколіннями
бо такої відмороженої, самовпевненої та наглої влади ще не було
яник в ****, що так можна було робити.....
Нічого не можу сказати про мера Тернополя, тому що не знаю. Цим повинні займатися відповідні органи, але й їх "роботу" добре видно по написаному мною вище. Сумно.
Ze vze zanadto 😠
Чи "норми допустимі" не для всіх???
Хотілося б запитати у контролюючих органів, з закупівлями в Мін.оборони вже розібралися, яйця ( по 170 грн), картоплю ( по 18 грн) , яблука по 51 грн. вже перерахували?
А потім як припече так зразу наклеп , провокація ви не так зрозуміли в суд подам. А по факту сидять потім як миш під віником . Березанський мер і його Сірожа теж гонором перли
хіба нема документів підтвердити?