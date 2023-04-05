За час війни по заводах "Укроборонпрому" було понад 150 прильотів, але держконцерн нарощує обсяги виробництва, - гендиректор Гусєв
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти завдали понад 150 ударів по підприємствах "Укроборонпрому", але держконцерн нарощує виробництво.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
"При тому, що всі наші заводи постраждали від прильотів – їх було понад 150, – жодне виробництво не припинило свою роботу і не просто виконує, а нарощує обсяги продукції.
Ми залучили зараз близько 100 компаній, які раніше не виробляли нічого для збройних сил. Працюємо з очільниками обласних військових адміністрацій, аби промислові підприємства регіонів виконували завдання на тому обладнанні, яке вони мають - теж для потреб ОПК. Ми реалізуємо цілу програму виробництва та ремонту техніки у безпечних місцях. Ремонтуємо не лише стару радянську, але й трофейну, а також і ту техніку, яку нам передають наші партнери.
Безумовно, з партнерами ми єдині в думці, що ремонт та обслуговування надалі має перерости у глибшу кооперацію зі збирання та спільного виробництва нових видів озброєння. Це стосується і бронетехніки, і реактивних систем залпового вогню, і засобів ППО", - повідомив Гусєв.
Також він зазначив, що в березні 2022 року було оголошено, що оборонці потрібні люди.
"На наші робітничі вакансії відгукнулося більше 12 тисячі українців. Тільки в рамках переміщення наших підприємств, створення додаткових виробництв, кооперації із приватними компаніями ми набрали понад 6 тисяч нових співробітників", - додав Гусєв.
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Здається, нас тримають за розумово відсталих.
генштаб має займатися оборонкою а не компаньйони президентів
розкажи як ви купили клістрони за 200% від того що вам запропонували
а продавця помножили на ноль разом з його фірмою
і не треба казати хто хороший хто ху....
там сидять люди від влади, які крадуть гроші
чи це один чи другий, різниці нема
Квітень 2022.
Медіа в черговий раз звинуватили в «наведенні ракетного вогню». Цього разу - «1+1».
Цього разу йдеться про «підприємство у Дарницькому районі», в яке ракета влучила в ніч із 14 на 15 квітня, - Київський бронетанковий завод. Фото наслідків влучення опублікували українські медіа - зокрема на них є мертві тіла та пожежники, які гасять вогонь у зруйнованій будівлі.
Раніше в російських телеграм-каналах з'явилися повідомлення з координатами цього підприємства і конкретного цеху з посиланням на сюжет, знятий журналістами «1+1» і показаний 7 квітня у спільному марафоні. У сюжеті йдеться про ремонт російської військової техніки, захопленої на Київщині.