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завод (272) Укроборонпром (959) Гусєв Юрій (66)

За час війни по заводах "Укроборонпрому" було понад 150 прильотів, але держконцерн нарощує обсяги виробництва, - гендиректор Гусєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укроборонпром

Від початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти завдали понад 150 ударів по підприємствах "Укроборонпрому", але держконцерн нарощує виробництво.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

"При тому, що всі наші заводи постраждали від прильотів – їх було понад 150, – жодне виробництво не припинило свою роботу і не просто виконує, а нарощує обсяги продукції.

Ми залучили зараз близько 100 компаній, які раніше не виробляли нічого для збройних сил. Працюємо з очільниками обласних військових адміністрацій, аби промислові підприємства регіонів виконували завдання на тому обладнанні, яке вони мають - теж для потреб ОПК. Ми реалізуємо цілу програму виробництва та ремонту техніки у безпечних місцях. Ремонтуємо не лише стару радянську, але й трофейну, а також і ту техніку, яку нам передають наші партнери.

Безумовно, з партнерами ми єдині в думці, що ремонт та обслуговування надалі має перерости у глибшу кооперацію зі збирання та спільного виробництва нових видів озброєння. Це стосується і бронетехніки, і реактивних систем залпового вогню, і засобів ППО", - повідомив Гусєв.

Також він зазначив, що в березні 2022 року було оголошено, що оборонці потрібні люди.

"На наші робітничі вакансії відгукнулося більше 12 тисячі українців. Тільки в рамках переміщення наших підприємств, створення додаткових виробництв, кооперації із приватними компаніями ми набрали понад 6 тисяч нових співробітників", - додав Гусєв.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
"При тому, що всі наші заводи постраждали від прильотів - їх було понад 150, - жодне виробництво не припинило свою роботу і не просто виконує, а нарощує обсяги продукції"
Здається, нас тримають за розумово відсталих.
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05.04.2023 11:15
+4
укроборонпром це саме корумповане об"єднання, яке займається виключно зароблянням бабла
генштаб має займатися оборонкою а не компаньйони президентів
розкажи як ви купили клістрони за 200% від того що вам запропонували
а продавця помножили на ноль разом з його фірмою
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05.04.2023 11:25
+3
Виносьте іх в Словаччину Румунію і даваите снаряди .
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05.04.2023 11:23
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"При тому, що всі наші заводи постраждали від прильотів - їх було понад 150, - жодне виробництво не припинило свою роботу і не просто виконує, а нарощує обсяги продукції"
Здається, нас тримають за розумово відсталих.
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05.04.2023 11:15 Відповісти
Не зовсім, завдяки встановлення ППО, та виснаження ракетних запасів **********, стало можливим відновити виробництво.
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05.04.2023 11:25 Відповісти
Військові заводи мають працювати в три зміни з 2014 року, але менеджмент Укроборонпрому не може нормально організувати виробництво, через слабкі професійні якості.
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05.04.2023 14:46 Відповісти
Слабка влада, ну будемо надіятися, що агресор дав доброго копняка, щоб всі задумалися.
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05.04.2023 15:05 Відповісти
А якби на його місці був якийсь дурачок

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05.04.2023 11:26 Відповісти
Ну, ви вже і надєлали, гендиректор Гусєв. Розкажіть про це зермакам - ми про ваші дєла чули і бачили і до лютого 22-го року і особливо потім.
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05.04.2023 13:58 Відповісти
Виносьте іх в Словаччину Румунію і даваите снаряди .
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05.04.2023 11:23 Відповісти
укроборонпром це саме корумповане об"єднання, яке займається виключно зароблянням бабла
генштаб має займатися оборонкою а не компаньйони президентів
розкажи як ви купили клістрони за 200% від того що вам запропонували
а продавця помножили на ноль разом з його фірмою
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05.04.2023 11:25 Відповісти
О, ще один свідок бариги на крові. ) Клістрони офіційно нам росія ніколи не продавала. І якби крадені с російського заводу клістрони не купили завдяки спецоперації, то наша ППО була б гола і боса наразі. І так купили в рази менше ,чем треба, бо вам це заважало. І половина ппо С-300 стоїть без діла, і не може захищати вас від прильотів. Але фанатам зеленського це не зрозуміти, чого їх ********.
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05.04.2023 11:43 Відповісти
я не про баригу і не про моню. а конкретно про УОПром.

і не треба казати хто хороший хто ху....
там сидять люди від влади, які крадуть гроші
чи це один чи другий, різниці нема
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05.04.2023 11:47 Відповісти
Точно свидок бариги) Клістрони нам потрібні за будь яку ціну, бо це людьске життя. І їх неможливо купити на ринку, не вірте зеленим вигадкам, це віськове, секретне і дуже -дуже складне обладнання. В Україні було до початку війни цілих 250 батарей С-300, але без клистронів це просто груда металобрухту. А потім Зеленській бігає, закрийте небо, дайте ППО, хоч пару штук. Раніш було думати головою треба.
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06.04.2023 14:12 Відповісти
Хтось свідомо відправляв навідників з Г+Г імені коломойського-медведчука на заводи Оборонпрому, щоб потім їх сюжети про ці заводи транслювати на Марафоні імені Зеленського?

Квітень 2022.

Медіа в черговий раз звинуватили в «наведенні ракетного вогню». Цього разу - «1+1».


Цього разу йдеться про «підприємство у Дарницькому районі», в яке ракета влучила в ніч із 14 на 15 квітня, - Київський бронетанковий завод. Фото наслідків влучення опублікували українські медіа - зокрема на них є мертві тіла та пожежники, які гасять вогонь у зруйнованій будівлі.

Раніше в російських телеграм-каналах з'явилися повідомлення з координатами цього підприємства і конкретного цеху з посиланням на сюжет, знятий журналістами «1+1» і показаний 7 квітня у спільному марафоні. У сюжеті йдеться про ремонт російської військової техніки, захопленої на Київщині.
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05.04.2023 11:30 Відповісти
путлер зі своїми іскандерами та отруєння власною пропагандою прорахувався, неможливо взяти таку велику країну, як Україна. Слава українському народові, ЗСУ та партнерам демократичного світу за допомогу. А фашисту путлеру капут.
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05.04.2023 11:33 Відповісти
Дуже цікаво - тільки зараз дізнався, що підприємства оборонки (а вони у нас були???) постачали е/енергію населенню (логічний висновок, ні?), і тільки завдяки тим прилйотаи ми 4 місяці сиділи без світла....
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05.04.2023 11:36 Відповісти
13 липня 2021 року ВРУ ухвалила Закон 3822 та ЛІКВІДУВАЛА ДК"укроборонпром" ... Альо!Пацани!А як так виходить,що працює те,що ліквідоване?
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05.04.2023 12:22 Відповісти
так з одиничного виробництва перейшли до кількох серій,але про масовість якої потребує ЗСУ тільки мріяти..
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05.04.2023 15:12 Відповісти
 
 