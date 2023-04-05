Росіяни повідомляють про свій "успіх" у Бахмуті та "розсекречені плани" ЗСУ, щоб психологічно вплинути на командування України, - Міноборони
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Російські загарбники застосовують інформаційні інструменти, щоб демотивувати українських захисників.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само, як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це", - зазначила вона.
За словами Маляр, росіяни використовують інформаційно два інструменти:
- повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах;
- повідомлення про начебто розсекречені наші плани і рішення по Бахмуту.
Таким чином, пояснила заступниця міністра оборони, ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів.
"Скажімо, версій про те, що саме "Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято" поширено вже близько десяти", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
На кого розраховані такі заяви?...
Хлопці їдуть дивитись де поставили окупанти свої прапори.
Российский пропагандон Соловьев и дегенерал из Госдуры рф Гурулев сообразили на двоих: гадают, где же ожидать украинского контрнаступления
При этом дегенерал уверен, что российская разведка бдит, как при Харьковском наступлении ВСУ. Именно поэтому больше всего его волнует Брянское направление
Вообще нужно гнать к ипени матери все это малярно-марафонное крыло отвечающее за информационную политику. Оно получает много денег, но кроме марафонного блеяния для глупых куропаток больше ничиего не генерирует.
зняттям доплат,
законопроектом Безуглої про розстріл
законом 8271 про відповідальність простого воїна
законопроектом про позбавлення пільг
відсутністтю закону про мобілізацію
відсутністтю закону про відповідальність ТЦК та ВЛК на військовий час
закону для тих хто вкрав та продав волонтерку
відміна декларацій можновладцям
і тотальна безкарність влади..
ОСЬ ЩО ДЕМОРАЛІЗУВАЛО ВІЙСЬКОВИХ!!!!
Так що нехай *******, нам своє робити, максимально виснажуючи ворога.