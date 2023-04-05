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Росіяни повідомляють про свій "успіх" у Бахмуті та "розсекречені плани" ЗСУ, щоб психологічно вплинути на командування України, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Російські загарбники застосовують інформаційні інструменти, щоб демотивувати українських захисників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само, як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це", - зазначила вона.

За словами Маляр, росіяни використовують інформаційно два інструменти:

- повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах;
- повідомлення про начебто розсекречені наші плани і рішення по Бахмуту.

Таким чином, пояснила заступниця міністра оборони, ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів.

"Скажімо, версій про те, що саме "Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято" поширено вже близько десяти", - підсумувала вона.

Також дивіться: П’ять окупантів гинуть під ударами українського безпілотника. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
психологічний вплив на ЗСУ робить ВР
зняттям доплат,
законопроектом Безуглої про розстріл
законом 8271 про відповідальність простого воїна
законопроектом про позбавлення пільг
відсутністтю закону про мобілізацію
відсутністтю закону про відповідальність ТЦК та ВЛК на військовий час
закону для тих хто вкрав та продав волонтерку
відміна декларацій можновладцям
і тотальна безкарність влади..
ОСЬ ЩО ДЕМОРАЛІЗУВАЛО ВІЙСЬКОВИХ!!!!
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05.04.2023 11:35
+15
На 73%
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05.04.2023 11:27
+13
Як це може вплинути на командування ЗСУ?... Маляр хоче сказати, що Залужний отримує інформацію виключно з соцмереж?...

На кого розраховані такі заяви?...
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05.04.2023 11:26
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Як це може вплинути на командування ЗСУ?... Маляр хоче сказати, що Залужний отримує інформацію виключно з соцмереж?...

На кого розраховані такі заяви?...
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05.04.2023 11:26 Відповісти
На 73%
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05.04.2023 11:27 Відповісти
Маляр просто хочет говорить.
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05.04.2023 11:29 Відповісти
Останній час все що вона говорить все невпопад. Краще мовчи
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05.04.2023 12:55 Відповісти
Аха, Залужний надивиться роств, заб'ється у куточок й почне плакати..які ж дебіли..
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05.04.2023 11:36 Відповісти
Командування ні, а от прості люди так, знаю своїх родичів, які дуже бурно реагують на будь-яку інформацію - все, капець, зрада, бахмут впаде ітп. Тому це нормально комунікація зі сторони Мін Оборони, інша справа, що їх репутації іноді шкодить адекватному сприйнятю інформації
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05.04.2023 11:38 Відповісти
Маляр говорить не про простих людей, а командування та військовослужбовців...
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05.04.2023 11:42 Відповісти
Думаю, мова про те, що робляться спроби за допомогою інформаційних викидів посіяти сумнів у командування, що підлеглі передають повну і достовірну інформацію.
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05.04.2023 17:32 Відповісти
Вітання з Бахмуту від Карпатської Січ | 03.04.2023...https://www.youtube.com/watch?v=0XCa5jCIsNk
Хлопці їдуть дивитись де поставили окупанти свої прапори.
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05.04.2023 11:29 Відповісти
Ну и зачем постить ето непонятно что? Чтобьі не бьіло видно куда именно пошли смотреть?
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05.04.2023 14:09 Відповісти
"Тревожно"https://t.me/Ukraine_365News/49880
Российский пропагандон Соловьев и дегенерал из Госдуры рф Гурулев сообразили на двоих: гадают, где же ожидать украинского контрнаступления
При этом дегенерал уверен, что российская разведка бдит, как при Харьковском наступлении ВСУ. Именно поэтому больше всего его волнует Брянское направление
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05.04.2023 11:32 Відповісти
у гурульова гарненьке личко! Класичне рило заспиртованого кацапа
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05.04.2023 11:36 Відповісти
a ya perejyvau za nashyh hlopciv nastupaty znachno vazhche nizh boronytys'... a vony tam vje lini'u Mazhino pobuduvaly... nam treba kasetni ********** i gatyty po yihnim okopam 24/7...
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05.04.2023 12:27 Відповісти
Залужный не тупая куропатка- поклонница арестовича, чтобы его деморализовывали кацапские ролики.
Вообще нужно гнать к ипени матери все это малярно-марафонное крыло отвечающее за информационную политику. Оно получает много денег, но кроме марафонного блеяния для глупых куропаток больше ничиего не генерирует.
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05.04.2023 11:32 Відповісти
психологічний вплив на ЗСУ робить ВР
зняттям доплат,
законопроектом Безуглої про розстріл
законом 8271 про відповідальність простого воїна
законопроектом про позбавлення пільг
відсутністтю закону про мобілізацію
відсутністтю закону про відповідальність ТЦК та ВЛК на військовий час
закону для тих хто вкрав та продав волонтерку
відміна декларацій можновладцям
і тотальна безкарність влади..
ОСЬ ЩО ДЕМОРАЛІЗУВАЛО ВІЙСЬКОВИХ!!!!
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05.04.2023 11:35 Відповісти
Свіжа порція локшини на вуха ЗЕлекторату,бо в них мізків не вистачає навіть щоб встановити Діп стейт на телефон.Що і як буде з Бахмутом було вже зрозуміло з середини січня.
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05.04.2023 11:35 Відповісти
Не вистачає, а ви здивовані?
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05.04.2023 11:38 Відповісти
дебилы ***** войдут в историю этой войны как тупые бездари которые штурмуют Бахмут на подии Сталинграда гитлеровцами...
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05.04.2023 11:39 Відповісти
Розрахунок рашистів зрозумілий. Надавити всією бандою в одному місці, щоб досягти, хоч якогось успіху для годування свого zомбованого бидла та пропаганди вялікіх пабєд. Ніхто при цьому не згадує, що виснажена в наступі на укріплені райони орда рашистів потім залишає цілі області.
Так що нехай *******, нам своє робити, максимально виснажуючи ворога.
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05.04.2023 11:44 Відповісти
Якби у армії випадково знайшовся мобілізований зебіл, якому повідомили, що завтра його підрозділ перекинуть в Бахмут, то в цей крайній день він би обовязково передивився улюблені концерти кварталу, глянув кілька серій сватів і обовязково гумористичний контрнаступ.
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05.04.2023 11:52 Відповісти
Щодо Бахмуту існує яскравий дисонанс між Маляр та Діпстейт - достатньо відмотати там ситуацію на тиждень і передивитись динаміку.
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05.04.2023 12:14 Відповісти
Дуже багато людей живуть в паралельному світі (все хороше) і ніякої поганої динаміки не хочуть чути і бачити.
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05.04.2023 12:42 Відповісти
Майже рік 2-я "військова сила в світі" не може захопити той нещасний Бахмут та все рівно звиздить про якісь там "успіхи".
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05.04.2023 12:26 Відповісти
Брєдятіна якась! До чого це вона брякнула? Чим вона взагалі займається корисним?
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05.04.2023 12:48 Відповісти
 
 