Росіяни повідомляють про свій "успіх" у Бахмуті та "розсекречені плани" ЗСУ, щоб психологічно вплинути на командування України, - Міноборони

Російські загарбники застосовують інформаційні інструменти, щоб демотивувати українських захисників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само, як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це", - зазначила вона.

За словами Маляр, росіяни використовують інформаційно два інструменти:



- повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах;

- повідомлення про начебто розсекречені наші плани і рішення по Бахмуту.

Таким чином, пояснила заступниця міністра оборони, ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів.

"Скажімо, версій про те, що саме "Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято" поширено вже близько десяти", - підсумувала вона.

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