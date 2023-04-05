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Державна антикорупційна програма України дуже детальна та заслуговує на довіру, - Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

маасікас

Державна антикорупційна програма України засновує стандарти і для інших країн, у тому числі країн Європейського Союзу.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час презентації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прийнята програма дуже детальна і заслуговує на довіру. Це програма, яка засновує стандарти і для інших країн, у тому числі країн ЄС. Чи могла б вона бути більш амбітною? Можливо, так. Можна було б її прийняти швидше? Теж, напевно, так. Але з часом буде важливо те, яким чином ця програма впроваджується саме на практиці спільно і стрімко", - сказав він.

Маасікас зауважив, що ухвалення антикорупційної стратегії та державної програми є ще одним чітким доказом, що Україна просувається на цьому шляху на стратегічному політичному рівні.

Посол ЄС також подякував Національній агентству з питань запобігання корупції за інклюзивний процес розробки програми із задіянням усіх зацікавлених сторін.

Нагадаємо, 4 березня Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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05.04.2023 11:44
+10
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05.04.2023 11:46
+9
Цей маасікас зламався. Несіть іншого...
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05.04.2023 11:47
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Рєзніков погоджується....
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05.04.2023 11:43 Відповісти
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05.04.2023 11:44 Відповісти
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05.04.2023 11:46 Відповісти
Цей маасікас зламався. Несіть іншого...
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05.04.2023 11:47 Відповісти
Програма заслуговує на довіру, а от люди, від яких напряму залежить її виконання - ні!
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05.04.2023 11:47 Відповісти
це сприймається як "надобраніч діти". держслужба - найкращий стартап для збагачення, так буде завжди поки не приймуть покарання на довічне ув"язнення з повною конфіскацією без права на оскарження - і судова система виконуватиме це
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05.04.2023 11:50 Відповісти
Скілтки нових структур під неї створять? Який бюджет?
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05.04.2023 11:50 Відповісти
Напевно громадяни України мають вади
з зором ,слухом, відчуттями...
Жалюгідна влада брехунів ,крадіїв, зрадників та безсовісних потвор без змін
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05.04.2023 11:56 Відповісти
Тільки прочитавши заголовок можна луснуть від сміху
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05.04.2023 11:59 Відповісти
Залишилося тільки її реалізувати не на папері, а не просрати, як усі попередні.
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05.04.2023 12:22 Відповісти
И этого купили?мощно хлопчики работают.
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05.04.2023 12:46 Відповісти
Чудово намальована програма от тільки виконання????
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05.04.2023 13:29 Відповісти
"Програми" творити наші казнокради навчились тільки от чому корупція в Україні чи не найбільша у Європі і зарплати чиновників чи не найбільші у світі???
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05.04.2023 13:59 Відповісти
Програму ще треба виконувати на практиці, а з практикою у нас велика зелена срака.
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05.04.2023 14:01 Відповісти
українська боротьба проти корупції це всістися на рейки, заплющити очі і бубніти що потяга немає, потяг не наближається, рейки не трясуться...
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05.04.2023 17:40 Відповісти
Так програми в Україні файні, хочь в підручники пиши, але чи діють вони?
Скільки років існує Набу, сап, БЕБ, дбр?
Скільки там людей отримують гроші?
І скількох вони посадили? Конфіскували на користь держави?
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05.04.2023 20:10 Відповісти
 
 