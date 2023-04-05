Державна антикорупційна програма України дуже детальна та заслуговує на довіру, - Маасікас

Державна антикорупційна програма України засновує стандарти і для інших країн, у тому числі країн Європейського Союзу.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час презентації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прийнята програма дуже детальна і заслуговує на довіру. Це програма, яка засновує стандарти і для інших країн, у тому числі країн ЄС. Чи могла б вона бути більш амбітною? Можливо, так. Можна було б її прийняти швидше? Теж, напевно, так. Але з часом буде важливо те, яким чином ця програма впроваджується саме на практиці спільно і стрімко", - сказав він.

Маасікас зауважив, що ухвалення антикорупційної стратегії та державної програми є ще одним чітким доказом, що Україна просувається на цьому шляху на стратегічному політичному рівні.

Посол ЄС також подякував Національній агентству з питань запобігання корупції за інклюзивний процес розробки програми із задіянням усіх зацікавлених сторін.

Нагадаємо, 4 березня Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму.

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