Коли Україна переможе, ви побачите, що зброї було надано достатньо, - представник НАТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Західні партнери надають Україні стільки та такої зброї, скільки потрібно для перемоги.
Про це на зустрічі з журналістами в штаб-квартирі НАТО заявив високий представник Альянсу, який побажав залишитись анонімним, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV.
На запитання про забезпечення України необхідним озброєнням для перемоги він відповів так:
"Люди завжди хотітимуть більше зброї і її швидших поставок. Я думаю, що коли ви [Україна] здобудете перемогу, ми озирнемося назад і скажемо, що, очевидно, цього [озброєння, наданого партнерами] було достатньо. Але завжди вимагатимуть більше".
Представник Альянсу також висловив впевненість, що навчання для військових і озброєння, якими сьогодні забезпечили Україну, є "правильними".
"Існують різні види озброєнь, які просять [представники України], і щодо яких союзники та інші країни приймають рішення. Найважливіше розуміти, що є зобов’язання робити все, що потрібно стільки часу, скільки буде потрібно для підтримки України і забезпечення її перемоги. І я впевнений, що саме це відбувається і саме це буде відбуватися надалі", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Там около 50 мільярдів. При тому це без врахування що Україна більшу частину отримувала старою зброєю, а армія США отримувала відшкодування на покупку взамін вже нової зброї часто нового покоління.
А всі великі суми які нібито передавались на Україну це на саме США та партнерів щоб вони готувались до війни. На їх виробництва. Інколи в ті пакети входили речі які взагалі не були пов'язані із війною, а повязані з якимись чп в самому США, через що так кіпішували республіканці кажучи що в такий спосіб демократи підкуповували виборців в їх регіонах.
Але навіть так ми українці всеодно вдячні. І все розуміємо.
будете мати світлі мізки цілий день
"високий" представник
може якийсь *****, мадяри високого зросту бувають
Вікторія Столярова Реєстрація: 31.03.2023
1. Решения высшего командования куда и в каких кол-вах будет поставляться техника/боеприпасы.
2. Решения среднего командования о конкретных местах дислокации и команды на использование
3. Грамотное и профессиональное использование и обслуживание техники л/с.
4. Профессионализм наводчиков (+ профессионализм целеуказания). И это влияет не только на расход б/к, но и на ресурс техники.
5. Процесс восстановления и ремонта поврежденной техники.
6. Наличие необходимого кол-ва транспорта для логистики. Как для перемещения техники, так и для подвоза б/к.
7. Вражеские ресурсы. Т.к. дураку понятно, что если враг охотится за теми же HIMARS не считаясь со своими потерями (включая потерю самолетов, танков, десятки беспилотников и т.п.), то рано или поздно он этот HIMARS уничтожит. Или когда выехала 777, стрельнула несколько раз, а по ней в ответ 5 Градов полными пакетами отстрелялись. Да, кривые-косые, но с такой плотностью огня, пару ракет 100% попадет.
Я не очень себе представляю КТО и КАК может дать оценку каждому из этих факторов.
Только тут речь идёт о геноциде и нехватке банальных снарядов. А на складах США целые поля ржавеющих самолётов уже не один десяток лет стоят без дела. Мне почему-то кажется что несколько сотен устаревших фантомов с устаревшими бомбами и устаревшими ракетами нам бы вот прям очень сильно не помешали проутюжить полосу до Воронежа.
коли артерія перебита ніхто не рахує скільки є грошей на ліки,треба допомагати НЕГАЙНО і ПО МАКСИМУМУ.
жлоби.
в порівнянні з миротворчими місіями
він в курсі які масштаби війни?