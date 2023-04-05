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Коли Україна переможе, ви побачите, що зброї було надано достатньо, - представник НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Західні партнери надають Україні стільки та такої зброї, скільки потрібно для перемоги.

Про це на зустрічі з журналістами в штаб-квартирі НАТО заявив високий представник Альянсу, який побажав залишитись анонімним, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

На запитання про забезпечення України необхідним озброєнням для перемоги він відповів так:

"Люди завжди хотітимуть більше зброї і її швидших поставок. Я думаю, що коли ви [Україна] здобудете перемогу, ми озирнемося назад і скажемо, що, очевидно, цього [озброєння, наданого партнерами] було достатньо. Але завжди вимагатимуть більше".

Дивіться: У Пентагоні показали фото нової військової допомоги США Україні з пакету на $2,6 млрд. ФОТОрепортаж

Представник Альянсу також висловив впевненість, що навчання для військових і озброєння, якими сьогодні забезпечили Україну, є "правильними".

"Існують різні види озброєнь, які просять [представники України], і щодо яких союзники та інші країни приймають рішення. Найважливіше розуміти, що є зобов’язання робити все, що потрібно стільки часу, скільки буде потрібно для підтримки України і забезпечення її перемоги. І я впевнений, що саме це відбувається і саме це буде відбуватися надалі", - додав він.

Також читайте: Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного, – Кулеба

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Під час війни зброї ніколи не буває достатньо. Особливо, коло и ворога ціла купа тупого "м'яса".
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05.04.2023 11:48
+13
Можливо й достатньо, але якби ще вчасно...
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05.04.2023 11:45
+11
є проста і елегантна відповідь, чому зброю не надають у промислових масштабах і повну номєнклатуру!! ця відповідь полягає в тому, що США не довіряють українському керівництву! можливо, не до кінця розуміють звʼязок між українським і московським керівництвом, тому не хочуть надпосилення української армії, щоб вся надана техніка (як би вона надавалася б у промислових масштабах) потім обернулася, з якихось причин, проти європейських союзників
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05.04.2023 11:49
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Можливо й достатньо, але якби ще вчасно...
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05.04.2023 11:45 Відповісти
"По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов".
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05.04.2023 12:24 Відповісти
Маячня. Звідки у вас такі дані?
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05.04.2023 12:31 Відповісти
Брєд. Ми самі як купляли дрони, антидрони, теплики, пнб, транспорт самі і з волонтерами - так і купуєм. З ленд-лізу я максимум маю броннік з каскою. Все.
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05.04.2023 12:38 Відповісти
Чуть больше 150 млрд. долларов. Из них 50 млрд военная помощь.
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05.04.2023 13:01 Відповісти
Василь ********** написав "ДО трілліона". Формально це правильна оцінка. Але дуже неточна. До 10 трільйонів теж правильна, але на порядок неточніша за попередню.
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05.04.2023 13:12 Відповісти
Насправді ні.

Там около 50 мільярдів. При тому це без врахування що Україна більшу частину отримувала старою зброєю, а армія США отримувала відшкодування на покупку взамін вже нової зброї часто нового покоління.

А всі великі суми які нібито передавались на Україну це на саме США та партнерів щоб вони готувались до війни. На їх виробництва. Інколи в ті пакети входили речі які взагалі не були пов'язані із війною, а повязані з якимись чп в самому США, через що так кіпішували республіканці кажучи що в такий спосіб демократи підкуповували виборців в їх регіонах.

Але навіть так ми українці всеодно вдячні. І все розуміємо.
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05.04.2023 13:36 Відповісти
може і вчасно, але не така! може і така, але не тим! може тим але не туди! мохе туди але без поваги! Як для тих хто просрав за 30 років, одну з найбільших армій світу, забагато вийо-уєшся.
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05.04.2023 12:24 Відповісти
Розумнику, а наскільки б вистачило наших запасів зброї, навіть якби ми її зберегли та продовжували виробництво? До квітня 2022? Скільки з наших запасів вціліло б 24-го лютого, після масованого ракетного обстрілу? А от з тим, що просрали ЯЗ так, згоден.
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05.04.2023 12:28 Відповісти
Де вас бл-дь таких беруть? клонують чи що!?
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05.04.2023 12:49 Відповісти
З вашої чіткої відповіді стає зрозумілим, хто ви є. Всього вам найкращого, нєх..й шастать
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05.04.2023 13:18 Відповісти
просрали лихо и привели полномасштабную войну с 2019г благодаря избирателю зепредурков
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05.04.2023 12:30 Відповісти
Під час війни зброї ніколи не буває достатньо. Особливо, коло и ворога ціла купа тупого "м'яса".
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05.04.2023 11:48 Відповісти
Особливо коли ворог вільно себе почуває в Києві.
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05.04.2023 12:27 Відповісти
є проста і елегантна відповідь, чому зброю не надають у промислових масштабах і повну номєнклатуру!! ця відповідь полягає в тому, що США не довіряють українському керівництву! можливо, не до кінця розуміють звʼязок між українським і московським керівництвом, тому не хочуть надпосилення української армії, щоб вся надана техніка (як би вона надавалася б у промислових масштабах) потім обернулася, з якихось причин, проти європейських союзників
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05.04.2023 11:49 Відповісти
Ты в коме был с 2019 года, не? Ничего не знаешь про Ермака, вагнеровцев, Оман, шашлыки разминирование Чонгара?
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05.04.2023 12:00 Відповісти
куштуйте й Ви зранку ось це "опохмэл" щоб не боліла голова від паскудної ЗЄльоної бражки
будете мати світлі мізки цілий день

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05.04.2023 12:02 Відповісти
що за представник? Ім'я..Прізвище?..
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05.04.2023 11:52 Відповісти
на зустрічі з журналістами в штаб-квартирі НАТО заявив високий представник Альянсу, який побажав залишитись анонімним

"високий" представник
може якийсь *****, мадяри високого зросту бувають
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05.04.2023 12:04 Відповісти
Таки да, после войны у нас еще будут большие проблемы, это оружие, я даже не представляю как его будут изымать у людей
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05.04.2023 11:57 Відповісти
Зачем его изымать у людей? Волнуешься за зелёную шоблу?
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05.04.2023 12:01 Відповісти
сама ЗЄ-шобла через ботів і хвилюється
Вікторія Столярова Реєстрація: 31.03.2023
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05.04.2023 12:07 Відповісти
даже хз, но, кажется, в Швейцарии у каждого дома ствол, никто не изымает, никто никого не стреляет. да и у нас в общем-то у каждого дома ножей дохрена, но - тоже массовых битв на ножах и отрезанных голов каждый день не видно. прям удивительно.
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05.04.2023 14:55 Відповісти
Яка добра заява -- і навіть наллють воду в басеин .
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05.04.2023 12:00 Відповісти
Саме головне що потрібно доносити нашім партнерам це ціна яку платить Україна і це не гроші чи майно,а майбутнє в якого ми запозичаємо ,з кожним героєм якого ми втрачаємо на цій війні ми втрачаємо потенціал та частку цього майбутнього яке належить всьому світу.Маю сподівання що до них дійшло.
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05.04.2023 12:01 Відповісти
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05.04.2023 12:08 Відповісти
А можешь фотку сына соловьева запостить?
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05.04.2023 13:41 Відповісти
Але цікаво, коли Україна переможе?? Вже втомився чекати...
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05.04.2023 12:14 Відповісти
Якщо я комусь і не вірю то точно не нашим союзникам, а вірити Zеленим гнидам взагалі не можливо.
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05.04.2023 12:17 Відповісти
Сто відсотків вірно!
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05.04.2023 12:30 Відповісти
....дУУУУУже зручна позиція..(
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05.04.2023 12:21 Відповісти
Той, хто побажав залишитися невідомим, має іти у відомому напрямку.
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05.04.2023 12:24 Відповісти
Звиздежь и манипуляция...
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05.04.2023 12:43 Відповісти
Когда говорят о кол-ве поставленной техники и боеприпасов, то подразумевается КАК эта техника и боеприпасы используются. Т.е. какие факторы влияют на "эффективное/не эффективное" использование техники/боеприпасов.
1. Решения высшего командования куда и в каких кол-вах будет поставляться техника/боеприпасы.
2. Решения среднего командования о конкретных местах дислокации и команды на использование
3. Грамотное и профессиональное использование и обслуживание техники л/с.
4. Профессионализм наводчиков (+ профессионализм целеуказания). И это влияет не только на расход б/к, но и на ресурс техники.
5. Процесс восстановления и ремонта поврежденной техники.
6. Наличие необходимого кол-ва транспорта для логистики. Как для перемещения техники, так и для подвоза б/к.
7. Вражеские ресурсы. Т.к. дураку понятно, что если враг охотится за теми же HIMARS не считаясь со своими потерями (включая потерю самолетов, танков, десятки беспилотников и т.п.), то рано или поздно он этот HIMARS уничтожит. Или когда выехала 777, стрельнула несколько раз, а по ней в ответ 5 Градов полными пакетами отстрелялись. Да, кривые-косые, но с такой плотностью огня, пару ракет 100% попадет.

Я не очень себе представляю КТО и КАК может дать оценку каждому из этих факторов.
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05.04.2023 13:10 Відповісти
на youtube викладають хроніку боїв БАТАЛЬОН К-2 Можете оцінити ефективність артилерії і танків, і розхід *********** на знищення взводу піхоти при наступі і обороні. Нова війна вимагає нової зброї...
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05.04.2023 13:22 Відповісти
По тих відео можна оцінити лиш те що у нас артилерії немає і дефіцит артилерійських снарядів катастрофічний. Як наслідок приходиться користуватись цивільною технікою роблячи скиди. Та морально застарілою технікою сильно ризикуючи типу танків до яких банально є реально дофіга снарядів. Було б у нас все по нормальному, а не як завжди і ми б побачили зовсім іншу війну. Але снарядів і те що є ефективним немає тому воюємо чим є.
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05.04.2023 13:40 Відповісти
Ага значить внас є THAAD нульцеві F15 Eagle ..некажучі про якісь там F16 ми просто цього всього не бачимо не помічаємо...
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05.04.2023 13:52 Відповісти
і ракети до хаймарсів на 300-600 км теж купа...
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05.04.2023 13:53 Відповісти
Если кушать медленно и долго пережёвывать каждый кусочек, то вы быстро наедитесь. А когда вы наедитесь, вы увидите, что ложки еды было вам достаточно чтобы наесться.
Только тут речь идёт о геноциде и нехватке банальных снарядов. А на складах США целые поля ржавеющих самолётов уже не один десяток лет стоят без дела. Мне почему-то кажется что несколько сотен устаревших фантомов с устаревшими бомбами и устаревшими ракетами нам бы вот прям очень сильно не помешали проутюжить полосу до Воронежа.
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05.04.2023 13:59 Відповісти
что вы! это же провокация и эскалация
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05.04.2023 23:14 Відповісти
А можна, щоб закріпити достатнє, ще штук 50 ATACMS, корита ********** дуже просяться до мацви.
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05.04.2023 14:05 Відповісти
"а если вдруг - нет?"
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05.04.2023 14:57 Відповісти
Ну впервые не ущучил сам что зачитал нам этот парень. Фраза невероятная. Только когда победим---оценим количество и качество даного нам. Типа сегодня не просите, и так валим до отказа. А если и правда дождёмся победы, считать и уцелевшее и потеряное в бою? Или что считать? А зачем? Если победа! А если поражение---то тогда по логике сказаного, виноваты дающие но не додавшие? Аж полегчало---вроде виноваты не будем! Во изощрённые!
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05.04.2023 15:54 Відповісти
зброї достатньо не буває
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05.04.2023 15:55 Відповісти
напад росії це як перебита артерія.

коли артерія перебита ніхто не рахує скільки є грошей на ліки,треба допомагати НЕГАЙНО і ПО МАКСИМУМУ.

жлоби.
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05.04.2023 18:01 Відповісти
достатньо в порівнянні з чим?
в порівнянні з миротворчими місіями

він в курсі які масштаби війни?
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05.04.2023 19:19 Відповісти
главное даже не количество - а своевременность и качество. А вот с этим проблемы.
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05.04.2023 23:16 Відповісти
 
 