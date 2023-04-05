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Новини Політика України
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Заборонені партії, зокрема ОПЗЖ, вже не подадуть свої декларації за попередні роки, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

декларация

Партії, діяльність яких заборонена в Україні, вже не подадуть свої декларації за попередні роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомив віцеспікер Олександр Корнієнко під час презентації антикорупційноїпрограми НАЗК.

"На жаль, їхні звіти за 2020-2021 ми вже не побачимо. Зокрема, і ОПЗЖ", - зазначив Корнієнко.

Корнієнко запевнив, що "Слуга народу" – єдина партія, яка здає звіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР найближчими тижнями не розглядатиме законопроєкт про відновлення декларування, - Корнієнко

"Наскільки я знаю, ми вже здали за 2020 і 2021 рік", - зазначив він.

Корнієнко також додав, що в партій є певний конфлікт інтересів із цим питанням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
до сріки ваші декларації, всі депутати-зброд аферистів і пдорасів.
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05.04.2023 11:49
+6
Так. Хоч чимось відплатять за голосування. І от те, що він пояснив, про "Слуг" це брехня. Не просто не подають, а якраз "слуги" і ввели. Пояснивши, що це страшна державна і воєнна таємниця.
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05.04.2023 11:58
+4
Мертвая змея не шипит, не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в баскетбол (с)
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05.04.2023 11:51
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до сріки ваші декларації, всі депутати-зброд аферистів і пдорасів.
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05.04.2023 11:49 Відповісти
пара-пара-пам, зебобики.
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05.04.2023 11:49 Відповісти
А чому би і не подивитись на декларації заборонених партій? Може там на в'язницю питань набереться ⁉️
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05.04.2023 11:50 Відповісти
Мертвая змея не шипит, не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в баскетбол (с)
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05.04.2023 11:51 Відповісти
Ай-яяя--яй..убили...с..замочили (с)

Та нафіг по хвостах бити, з тими потім..треба з чинними розібратись, доки не звалили
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05.04.2023 16:28 Відповісти
З ВАШОЇ ЛЕГКОЇ РУКИ І ЧІКАТІЛО НЕВИНУВАТИЙ
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05.04.2023 11:52 Відповісти
Ух как удобненько получается....
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05.04.2023 11:56 Відповісти
/Корнієнко запевнив, що "Слуга народу" - єдина партія, яка здає звіти\
Звіт Халімона - в студію!
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05.04.2023 11:57 Відповісти
Депутати заборонених партій лишаються мандатів. У нас партія невіідомого народу зберегла запроданців і співпрацює з ними зраджуючи Україну.
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05.04.2023 11:58 Відповісти
Так. Хоч чимось відплатять за голосування. І от те, що він пояснив, про "Слуг" це брехня. Не просто не подають, а якраз "слуги" і ввели. Пояснивши, що це страшна державна і воєнна таємниця.
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05.04.2023 11:58 Відповісти
пізд....бол
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05.04.2023 12:00 Відповісти
Делов-то. Перекрасился и всё...
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05.04.2023 12:03 Відповісти
Тобто "заборонені партії" і далі спокійно засідатимуть у ВР і крастимуть разом зі "слугами".
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05.04.2023 12:06 Відповісти
У верховній раді зараз мабудь і шибки на вікнах потріскаються від подиху полегшення...
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05.04.2023 12:10 Відповісти
Тобто, СН треба заборонити та перейменувати у НС, щоб теж не подавати декларації за 2021-2022.
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05.04.2023 12:31 Відповісти
концы в воду. ОПазажопникам амнистия.
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05.04.2023 12:53 Відповісти
Із опзж не подадуть декларації також "слуги народу" Не на часі мабуть
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05.04.2023 13:26 Відповісти
І яке має значення, що там у декларації подає партія професійних аферистів «слуга хрін знає якого народу»?
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05.04.2023 13:32 Відповісти
 
 