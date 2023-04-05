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Заборонені партії, зокрема ОПЗЖ, вже не подадуть свої декларації за попередні роки, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партії, діяльність яких заборонена в Україні, вже не подадуть свої декларації за попередні роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомив віцеспікер Олександр Корнієнко під час презентації антикорупційноїпрограми НАЗК.
"На жаль, їхні звіти за 2020-2021 ми вже не побачимо. Зокрема, і ОПЗЖ", - зазначив Корнієнко.
Корнієнко запевнив, що "Слуга народу" – єдина партія, яка здає звіти.
"Наскільки я знаю, ми вже здали за 2020 і 2021 рік", - зазначив він.
Корнієнко також додав, що в партій є певний конфлікт інтересів із цим питанням.
Топ коментарі
+7 Yakov Yakov a510eb23
показати весь коментар05.04.2023 11:49
+6 CrossFirenko
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+4 Алекс Скела
показати весь коментар05.04.2023 11:51
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Та нафіг по хвостах бити, з тими потім..треба з чинними розібратись, доки не звалили
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