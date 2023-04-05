"Нейтралітет" у війні РФ проти України - це не те, чого очікували б від Китаю, - Бербок

Нейтралітет у ситуації війни РФ проти України не є тим, чого світова спільнота очікувала б від Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок перед початком другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Так званий нейтралітет не є тим, що відповідало б ролі Китаю в цій ситуації", - сказала Бербок.

Вона зауважила, що КНР має "особливі зобов’язання" як член РБ ООН, а також нагадала, що Пекін ще в 2013 році пообіцяв Україні підтримку її безпеки. (5 грудня 2013 року в Пекіні було підписано Спільну декларацію про подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства між КНР і Україною, а також Договір про дружбу та співробітництва між двома державами – ред).

Що стосується партнерів і союзників у Європі, то вони вже чітко дали зрозуміти, за словами німецького дипломата, що мають провести "деризикування", тобто зменшити свої односторонні залежності, а відтак ризики, та подбати про спільну безпеку.

Бербок наголосила на важливості співробітництва заради миру з усіма регіонами. Тим важливіша участь у зустрічі представників країн АТР.

Що стосується власне НАТО, то глава МЗС ФРН бачить першочерговим завданням створення насправді дієвої захисної "парасольки" Альянсу. Для цього потрібний "справедливий" розподіл навантаження, у тому числі фінансового, а також добра сумісність.

"Агресивна війни росії проти України хоча й показала, що ми – єдиний оборонний Альянс, але й те, що наші збройні сили не завжди між собою добре злагоджені. Це треба змінити та гармонізувати", - сказала Бербок і назвала це одним з найбільших викликів.

Збільшення оборонних бюджетів – лише одне із завдань, друге та не менш важливе – це їх ефективне застосування, вважає вона.

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