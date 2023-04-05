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Росіяни на Запоріжжі розселили поранених загарбників у будинку лікарні, там також перебувають цивільні похилого віку, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Російські загарбники на окупованій частині Запорізької області заселяються у будинок лікарні, де розмістили поранених окупантів.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти Запорізької області буквально ховаються за спинами мирних бабусь і дідусів: у Молочанську орки заселилися в 3-поверховий будинок лікарні:

- у підвалі розмістили своїх 300-х;
- поки що вцілілі росвійськові живуть у палатах на 1 та 3 поверхах;
- а на 2 поверсі на постійній основі перебувають самотні цивільні люди похилого віку", - розповів він.

Федоров заявив, що за інформацією місцевих самі росвійськові панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

"Багато хто готовий скласти зброю, проте окупанти лякають "своїх" же панікерів у дусі тоталітарного "ни шагу назад". Навколо Молочанська нібито виставили так звані загороджувальні загони, тож всіх, хто бігтиме, розстріляють", - додав мер Мелітополя.

Також читайте: Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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По шпиталях стріляти нам немає ніякого сенсу. По-перше, кожен поранений - це тягар для військового бюджету. По-друге, знищувати шпиталі - це неконвенційно.
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05.04.2023 12:09 Відповісти
Вони вже трьохсоті і не воюють. Частина здохне.
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05.04.2023 12:17 Відповісти
скоро у рашистів будуть і казарми-дитсадки.
не вірите ?
дарма:
Путин: Наши войска станут позади женщин и детей. Пусть они попробуют в них стрелять.
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05.04.2023 12:24 Відповісти
сподіваймося, хоча б так, фанати-родичі заручників прозрівають? - чи то марна справа? (вже є певний трагічний досвід)... а дебіли-русофіли, загалом - невиліковні
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05.04.2023 12:25 Відповісти
Яким боком "мер Мелітополя" до Запоріжжя, та й до Мелітополя теж, якщо чесно.???
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05.04.2023 12:43 Відповісти
 
 