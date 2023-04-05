Росіяни на Запоріжжі розселили поранених загарбників у будинку лікарні, там також перебувають цивільні похилого віку, - Федоров

Російські загарбники на окупованій частині Запорізької області заселяються у будинок лікарні, де розмістили поранених окупантів.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти Запорізької області буквально ховаються за спинами мирних бабусь і дідусів: у Молочанську орки заселилися в 3-поверховий будинок лікарні:



- у підвалі розмістили своїх 300-х;

- поки що вцілілі росвійськові живуть у палатах на 1 та 3 поверхах;

- а на 2 поверсі на постійній основі перебувають самотні цивільні люди похилого віку", - розповів він.

Федоров заявив, що за інформацією місцевих самі росвійськові панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

"Багато хто готовий скласти зброю, проте окупанти лякають "своїх" же панікерів у дусі тоталітарного "ни шагу назад". Навколо Молочанська нібито виставили так звані загороджувальні загони, тож всіх, хто бігтиме, розстріляють", - додав мер Мелітополя.

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