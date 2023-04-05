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Китай (1919) Росія (47179)

Китай не підтримує РФ у війні проти України, заява про "безмежну дружбу" - це риторичний прийом, - посол КНР в ЄС Фу Цун

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,сі,цзіньпін

Заява про "безмежну дружбу" між Москвою та Пекіном не більш ніж риторичний прийом.

Про це заявив посол Китаю у Європейському союзі Фу Цун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

Видання зазначає, що всього за три тижні до того, як Росія вторглася в Україну, Путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, в якій проголосили "безмежність" дружби між їхніми країнами. Але Фу Цун сказав, що Китай не на стороні Росії у війні, і що деякі люди "навмисно неправильно тлумачать це, тому що існує так звана "безмежна" дружба чи відносини".

"Без обмежень" - це не що інше, як риторика", - сказав він.

Фу Цун зазначив, що Китай не надав Росії військової допомоги та не визнав її спроб анексувати українські території, зокрема Крим і Донбас.

Також читайте: "Нейтралітет" у війні РФ проти України - це не те, чого очікували б від Китаю, - Бербок

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Чекали на успіхи раші....а тут нежданчик .......доводиться викручуватись
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05.04.2023 12:37
+18
А може в якості риторичного прийому для ЄС сказати, що путєн - ху#ло?
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05.04.2023 12:32
+17
Коммунисты такие коммунисты.... "Мы говорим одно, а делаем другое"
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05.04.2023 12:38
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Не свисти. Не підтримує, але сприяє.
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05.04.2023 12:31 Відповісти
Чекає коли сусід, який затрахав вже все село і якого він сам, скоріше за все, на те підбив, пообіцявши підтримку, продасть останнє зі своєї хати йому за безцінь і сам стане його рабом, бо гроші на випивку та їжу треба ж десь брати, а їх все меньше і меньше. Aле для того сусід йому ще потрібен живим і бажано трохи дієздатним. Бо якщо той алкаш помре, в хаті хтось новий з'явиться. А там хто зна, може новий власник не буде аж таким довб...ом, роздасть борги та буде дружити з селянами і на ньому їздити не вийде.
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05.04.2023 16:06 Відповісти
А може в якості риторичного прийому для ЄС сказати, що путєн - ху#ло?
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05.04.2023 12:32 Відповісти
а вєчная "Москва-Пекин поют народы" ?

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05.04.2023 12:44 Відповісти
********** могли б сказати,що просто проти війни,але сказали про безмежну дружбу.До чого тут риторика.Скахав,що біле то біле,але риторично мав на увазі чорне!Так?
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05.04.2023 12:35 Відповісти
Все ведення справ з китайцями на цьому побудоване.
Сказав одне, зробив інше, на думці взагалі щось третє
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05.04.2023 16:10 Відповісти
Чекали на успіхи раші....а тут нежданчик .......доводиться викручуватись
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05.04.2023 12:37 Відповісти
Прєдсєдатєль Сі пустив "китайського шептуна" на весь світ
невдобно вийшло

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05.04.2023 12:49 Відповісти
Шо ж ти фраєр здав назад?
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05.04.2023 12:37 Відповісти
Яке там назад. Завтра посол Китаю в росії скаже *****, що сказане цим Фу Цуном для ЄС - це теж риторичний прийом.
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05.04.2023 12:47 Відповісти
Коммунисты такие коммунисты.... "Мы говорим одно, а делаем другое"
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05.04.2023 12:38 Відповісти
...а думаємо як захопити світ
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05.04.2023 12:43 Відповісти
Да, но думаю, как и раньше в истории, закончится все голодом, этим ******* не впервой.
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05.04.2023 12:53 Відповісти
є цікавий коментар Тетяни Глоби на "китайський орднунг" -
суспільство-мурашник, побудоване на управлінні феромонами та цифрою.
така собі суміш традиційної китайщини типу Цинь-Ши-Хуанді та Мао із "1984" Оруела
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05.04.2023 13:00 Відповісти
а так да, цикл китайської історії це "наілися-голодуємо"
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05.04.2023 13:02 Відповісти
китайські вправи з "риториики"
рекомендовано дипломатам КНР

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05.04.2023 12:41 Відповісти
"це риторичний прийом" - v narodi ce nazyvaet'sya "*******"
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05.04.2023 12:41 Відповісти
відповзати від проблеми, воно краще, коли вже непомітно... але не так, як хитрожопий Китай відповзає...(
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05.04.2023 12:42 Відповісти
Сибирскую волость требуют, в обмен на поддержку
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05.04.2023 12:42 Відповісти
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05.04.2023 12:43 Відповісти
a kitaec - vertolet,
******** i spat' poidet.
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05.04.2023 12:44 Відповісти
Ось і вір після цього китайським обіцянкам. Вони наче флюгер-сьогодні з одними, завтра з іншими.
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05.04.2023 12:44 Відповісти
я думаю, що не було би цієї сьогоднішньої заяви цього посла, якби ху йло не почало знову трясти ядрьоною бімбою через кілька днів після візиту сі до пу... тож трусіння ядрьоної бімбою - це блеф. так само блеф і ця сьогоднішня заява цього посла.
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05.04.2023 16:19 Відповісти
Ніхто не хоче дурнуватих лузерів в партнерах.Особливо коли лузер програє війну
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05.04.2023 12:44 Відповісти
Я не дипломат, тому можу сказати Фу Цун - йди наФуй!
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05.04.2023 12:50 Відповісти
Є башти кремля, думаю що і Пекіна не все так однозначно . У гадюшнику партії не може не будь внутрішніх течій. У виведеного із з'їзду дідка є переконані послідовники. Вони може і голосують за Сі , але водночас гострять ... ну не знаю ,що в таких випадках гострять китайці. Може цзянь ,може цзінь.. дао..
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05.04.2023 12:53 Відповісти
Китайський посол сказав, що патякання Сі лайна не варте.
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05.04.2023 12:54 Відповісти
Підтримки нема, є тільки-- бізнес.
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05.04.2023 13:14 Відповісти
Цікава риторика. Захід запропонував щось вигідніше, ніж скажена бензоколонка? Чи чимось пригрозив? Будєм посмотрєть, як кажуть в Одесі.
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05.04.2023 13:15 Відповісти
Вангую, що Китай готується до протистояння з московією. Не знаю, чи дійде до збройного конфлікту, але протистояння буде.
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05.04.2023 13:21 Відповісти
Ржу над *********** лохами.
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05.04.2023 13:28 Відповісти
Посол Китая в ЄС Пі Здун
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05.04.2023 13:39 Відповісти
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05.04.2023 13:45 Відповісти
"китайську грамоту" легче вивчити
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05.04.2023 14:09 Відповісти
Це лиш слова.

Нехай китай докаже це діями.
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05.04.2023 14:11 Відповісти
Кто хорошо знает Азию, например Китай, Индию, или арабские страны, прекрасно знает азиатский менталитет. Во первых, это национализм, причем в отличие от национализма европейского, азиатский национализм безусловный и тотальный. Система "свой-чужой" у каждого индийца, китайца, араба работает безошибочно и всегда. Во вторых, это острая зависть к странам Европы и США. Она может проявляться и в хорошем - стремлением догнать, сделать не хуже, и в плохую - ненавистью и злобой. В третьих, это острая конкуренция и презрение к аутсайдерам, дауншифтерам и прочим "неудачникам", и уж особенно "белым". И вот теперь подумайте, как эти люди должны относиться к нынешней россии.(с)
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05.04.2023 14:54 Відповісти
Это лишний раз показывает, что сказаное вчера сегодня не работает. Нет веры жёлто-жопым. Сказаное нам завтра что нам хочется---они отменят игрой слов послезавтра. ТОлько ЯО не говорит ничего, нет там такой функции---только кнопка там есть.
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05.04.2023 14:59 Відповісти
дорогие товарищи, среди нас есть такие товарищи, которые вовсе не товарищи
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05.04.2023 15:05 Відповісти
Дякуємо за риторичний прийом, дякуємо за тонкий китайський гумор. Але кацапи не розуміють риторичні прийоми, вони не розуміють що з них сміються.
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05.04.2023 15:06 Відповісти
І умная і красівая
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05.04.2023 16:26 Відповісти
то комуняки - а вони несуть брехню, концлагерь і зло
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05.04.2023 16:38 Відповісти
Китайозам повірити- себе не поважати.
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05.04.2023 17:41 Відповісти
Жовтороті хитрожопі
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05.04.2023 18:07 Відповісти
А тепер вибачся за поставку дронiв росii
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05.04.2023 18:19 Відповісти
А що таке, КИтай, запахло Нюрнбергом та трибуналом?
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05.04.2023 18:44 Відповісти
 
 