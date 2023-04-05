Під час вибуху 3 квітня у Мелітополі зрадник Зубарєв втратив ногу та руку, - Федоров

Від час вибухів 3 квітня один з і зрадників України Максим Зубарєв втратив руку та ногу.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У колаборантів паніка наростає, тому що останні два тижні – надто пекельні для рашистів. Лише останнє – це понеділок, коли один із колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї автівки й залишився без руки, без ноги і в цілому такий недієздатний", - сказав він.

Нагадаємо, 3 квітня у Мелітополі вибухнула автівка, постраждав так званий "глава" Якимівської адміністрації зрадник Зубарєв.

Читайте: Росіяни на Запоріжжі розселили поранених загарбників у будинку лікарні, там також перебувають цивільні похилого віку, - Федоров