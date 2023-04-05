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Під час вибуху 3 квітня у Мелітополі зрадник Зубарєв втратив ногу та руку, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зубарєв

Від час вибухів 3 квітня один з і зрадників України Максим Зубарєв втратив руку та ногу.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У колаборантів паніка наростає, тому що останні два тижні – надто пекельні для рашистів. Лише останнє – це понеділок, коли один із колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї автівки й залишився без руки, без ноги і в цілому такий недієздатний", - сказав він.

Нагадаємо, 3 квітня у Мелітополі вибухнула автівка, постраждав так званий "глава" Якимівської адміністрації зрадник Зубарєв.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Тобіж теоретично це вже полозубарєв?
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05.04.2023 12:34
+17
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05.04.2023 12:40
+15
Та пьяный был, потерял вместе с телефоном и кроссовками
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05.04.2023 12:36
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05.04.2023 12:33 Відповісти
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05.04.2023 12:57 Відповісти
Був простий зрадник, а став аднааарукій бандзіт..., не важливо як, але статус пааависілся....аднакось🤔🧐😁 Ржунімагу😝😝😝😝😝😝😜🤪
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05.04.2023 13:11 Відповісти
Тобіж теоретично це вже полозубарєв?
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05.04.2023 12:34 Відповісти
може так і краще.
буде мати підстави та час "осознать" свій колабриционізм.
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05.04.2023 12:55 Відповісти
Беззубарев.
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05.04.2023 14:41 Відповісти
Безруконогов или Безногоруков.
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05.04.2023 16:06 Відповісти
Втратив руку і ногу... Це загубив десь,мабуть?...
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05.04.2023 12:35 Відповісти
Та пьяный был, потерял вместе с телефоном и кроссовками
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05.04.2023 12:36 Відповісти
Втратив би і голову, але її від народження, схоже, не було, раз з кацапами зв'язався.
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05.04.2023 12:48 Відповісти
А краще би він опинився на скейтборді з двома утюжками. Хоча і так непогано)
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05.04.2023 12:35 Відповісти
На жаль кастрюля на плечах втрималось
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05.04.2023 12:35 Відповісти
Чому? Нехай прозріває тепер від "рюськє міра". Адже він тепер і нах нікому не потрібен.
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05.04.2023 13:27 Відповісти
навпаки. це ще краще, ніж ця істота подохла би.
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05.04.2023 13:32 Відповісти
Там, кажуть, повідривало ще дещо із непотрібного.
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05.04.2023 16:08 Відповісти
А что с зрадниками, которые сдавали области кацапскому врагу начиная с донецкой,луганской и заканчивая запорожской ,херсонской ,харьковской и т.д ? Или то не зрадники,кто пояснит?
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05.04.2023 12:36 Відповісти
Як так можна про завгоспа опис 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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05.04.2023 13:12 Відповісти
Тепер зраджувати і вести колоборантську діяльність буде складніше але зате буде живою поки ще рекламою рускага мира.
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05.04.2023 12:36 Відповісти
Полусамовар получается.
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05.04.2023 12:36 Відповісти
Одна нога тут ,інша там.
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05.04.2023 12:36 Відповісти
Одна нога тут, а вторая руку искать.
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05.04.2023 12:42 Відповісти
.

було б краще, якщо б втратив голову...але й так непогано.
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05.04.2023 12:37 Відповісти
не так лучше .. пусть тварь мучается... да экономия на перчатках и носках и обуви
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05.04.2023 13:25 Відповісти
poraduemsya za nego, on chastichno poznal Beskonechnost'
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05.04.2023 12:37 Відповісти
Ще б член втратив, така мразота не повинна розмножуватися.
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05.04.2023 12:39 Відповісти
Про це історія хвороби замовчує. Державна таємниця.
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05.04.2023 16:10 Відповісти
..але завжди з двох потерпілих прокацапів можно зтулити одного - Московії сподобаєтся - бо можно зеконоити, вже як за одного
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05.04.2023 12:39 Відповісти
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05.04.2023 12:40 Відповісти
Для того щоб не відставати від рашистів під час втечі з України достатньо!
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05.04.2023 12:41 Відповісти
Ну да, кацапы, убегая, с ним возиться не будут, а значит безруко-безногий еще и на довiчному оттянется.
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05.04.2023 12:46 Відповісти
Так на фото ще й жопа була відірвана
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05.04.2023 12:44 Відповісти
Вполне возможно, мол, нога з дупою (в комплекте).
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05.04.2023 12:47 Відповісти
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05.04.2023 12:48 Відповісти
Суповой набор для тузиков
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05.04.2023 12:52 Відповісти
най ласують тваринки, не пропадать же "добру"... До Перемоги еще не один будет супнабор.
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05.04.2023 12:55 Відповісти
Карма!
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05.04.2023 12:46 Відповісти
Неотвратимость в предательстве.
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05.04.2023 12:48 Відповісти
Вот бы все рашисты уходили от нас без рук и ног, а лучше оставались трупаками!
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05.04.2023 12:47 Відповісти
Якщо істота народилась без голови, то навіщо їй кінцівки? )))
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05.04.2023 12:47 Відповісти
Пусть лучше кацапы пыню оставят без рук и ног, пусть наслаждается крохами своей жалкой жисти, и все наладится.
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05.04.2023 12:49 Відповісти
Здесь закон джунглей: за шо боролся, на то и напоролся.
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05.04.2023 12:50 Відповісти
.

дуже чекаю на вiдiрванi дупи Рогова з Сальдо...

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05.04.2023 12:51 Відповісти
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05.04.2023 12:52 Відповісти
Типо, кабысдох заждался пасхальный сальтисон.
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05.04.2023 12:52 Відповісти
.

на свято було б дуже добре. )

але сволота рогов сидить на масквабадi... не вiдомо чи взагалi приїжджає...
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05.04.2023 12:55 Відповісти
Там кацап подпольщики не дремлют, в кафушке уделают.
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05.04.2023 12:57 Відповісти
дімедролом
долікують
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05.04.2023 12:53 Відповісти
Хай тепер сходить кудись, відволічеться.
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05.04.2023 12:56 Відповісти
В парк пробігтися.
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05.04.2023 16:12 Відповісти
дохтура не змогли вчасно зорієнтуватись... можна було пришити назад і ручку і ножку, даже головку, якби відірвало, непевно циганської голки і дратви не було під рукою....
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05.04.2023 13:07 Відповісти
Це, мабуть навіть краще, чим просто здох....
Буде як напівживий приклад!
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05.04.2023 13:08 Відповісти
Ну він же хтів руськіймір? Однією ногою вже там! 😆
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05.04.2023 13:11 Відповісти
Осталось подарить ему попугая.
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05.04.2023 13:14 Відповісти
И выбить глаз.
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05.04.2023 13:20 Відповісти
І ніхто йому тепер навіть руки не подасть!
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05.04.2023 13:23 Відповісти
і на ногу в автобусі не наступить
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05.04.2023 14:03 Відповісти
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05.04.2023 14:24 Відповісти
Ото поперло
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05.04.2023 16:43 Відповісти
А зубов лишился Зубарев?

Рогов, береги рога!
Сальдо, закрывай баланс!
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05.04.2023 13:19 Відповісти
Краще було би , щоб йому бошку відірвало , але і так непогано 🙂
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05.04.2023 13:43 Відповісти
О! Почти самовар!!!! Как и заказывал!
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05.04.2023 13:44 Відповісти
Тож це дуже гарно що він не помер а став калека
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05.04.2023 13:55 Відповісти
А ничего страшного и не произошло. Вот, например, у меня в 1980 экзамен по научному коммунизму принимал колченогий ( с деревянным протезом) ветеран войны проф. Гроссман и доцент Хенкин с дефектом зрения -10 диоптрий (почти слепой). " И, это самое, вот что, дорогой коллега,- обратился проф.Гроссман к доц. Хенкину,- я. щас ( не сейчас), быстренько бегу в туалет,одна нога тут-другая там, а Вы во время моего отсутсвия глядите в оба, чтобы студенты не списывали...."
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05.04.2023 14:03 Відповісти
в 1980 экзамен по научному коммунизму

це анекдот ще з тих самих часів - научного комунізму
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05.04.2023 14:06 Відповісти
а лучше бы лишился башки!
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05.04.2023 14:16 Відповісти
А у него её никогда и не было
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05.04.2023 14:51 Відповісти
Чудово..то навіть краще ніж жмур..так буде насолоджуватись і причетать..за щож мені такьее гооорее!! яж такий русошвайністий гусь порядний!
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05.04.2023 14:37 Відповісти
У Курского вокзала Стою я молодой, Подайте Христа ради Червонец золотой.
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05.04.2023 16:40 Відповісти
А голови в нього взагалі не було ніколи. Ттакий собі трансформер без діталей…
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05.04.2023 14:41 Відповісти
Ну вот как теперь кружку пива выпить? Если конечно с одной стороны рычаги оторвало. Оперется ведь надо свободной рукой, кружка тяжелая ведь, но с неё кайф пить. Та и срачку подтирать теперь фу как неприятно! Но на перчатках экономия, тут не отнять.
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05.04.2023 15:20 Відповісти
Хорошо тому живется,
У кого одна нога.
Ему пенсия дается
И не надо сапога.
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05.04.2023 16:14 Відповісти
Это старая мулька. Есть варианты. Хорошо тому живётся у кого одна нога---у того яйцо не трётся, два не надо сапога!
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05.04.2023 16:22 Відповісти
Тараньку так взагалі не почистиш
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05.04.2023 16:38 Відповісти
От невдача, як же він тепер вішатись буде, як петлю зав'яже
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05.04.2023 16:36 Відповісти
побільше б таких хороших новин
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05.04.2023 19:16 Відповісти
 
 