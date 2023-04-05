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Під час вибуху 3 квітня у Мелітополі зрадник Зубарєв втратив ногу та руку, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від час вибухів 3 квітня один з і зрадників України Максим Зубарєв втратив руку та ногу.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"У колаборантів паніка наростає, тому що останні два тижні – надто пекельні для рашистів. Лише останнє – це понеділок, коли один із колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї автівки й залишився без руки, без ноги і в цілому такий недієздатний", - сказав він.
Нагадаємо, 3 квітня у Мелітополі вибухнула автівка, постраждав так званий "глава" Якимівської адміністрації зрадник Зубарєв.
Топ коментарі
+34 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар05.04.2023 12:34
+17 MausMike
показати весь коментар05.04.2023 12:40
+15 Евгений Дюков 567db7e6
показати весь коментар05.04.2023 12:36
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Будь ласка, зачекайте...
буде мати підстави та час "осознать" свій колабриционізм.
було б краще, якщо б втратив голову...але й так непогано.
дуже чекаю на вiдiрванi дупи Рогова з Сальдо...
на свято було б дуже добре. )
але сволота рогов сидить на масквабадi... не вiдомо чи взагалi приїжджає...
долікують
Буде як напівживий приклад!
Рогов, береги рога!
Сальдо, закрывай баланс!
це анекдот ще з тих самих часів - научного комунізму
У кого одна нога.
Ему пенсия дается
И не надо сапога.