Російських та білоруських борців допустили до участі в міжнародних змаганнях

Бюро United World Wrestling дозволило участь у змаганнях борцям із Росії та Білорусі на умовах, встановлених Міжнародним олімпійським комітетом.

Про це Бюро повідомило на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Організація наголошує, що є відданою "зміцненню миру та братерства за допомогою спорту" й солідарна з народом України. UWW обіцяє продовжувати підтримувати українську борцівську спільноту.

"Загалом Бюро одноголосно висловилося за повернення до змагань борців із Росії та Білорусі на умовах участі, встановлених МОК", - йдеться у повідомленні.

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Для старших вікових категорій має бути сформована незалежна комісія. Вона перевірятиме відповідність вимогам усіх спортсменів із Росії та Білорусі на основі рекомендованих. Точних критеріїв та членів комісії буде визначено найближчими тижнями.

Бюро також схвалило негайний дозвіл борцям у віковій категорії 15-17 років виступати як нейтральним спортсменам на міжнародних змаганнях.

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Санкції проти уряду та чиновників Росії та Білорусі залишаються.