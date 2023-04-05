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Російських та білоруських борців допустили до участі в міжнародних змаганнях

Новини Цензор.НЕТ Спорт

росія,санкції

Бюро United World Wrestling дозволило участь у змаганнях борцям із Росії та Білорусі на умовах, встановлених Міжнародним олімпійським комітетом.

Про це Бюро повідомило на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Організація наголошує, що є відданою "зміцненню миру та братерства за допомогою спорту" й солідарна з народом України. UWW обіцяє продовжувати підтримувати українську борцівську спільноту.

"Загалом Бюро одноголосно висловилося за повернення до змагань борців із Росії та Білорусі на умовах участі, встановлених МОК", - йдеться у повідомленні.

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Для старших вікових категорій має бути сформована незалежна комісія. Вона перевірятиме відповідність вимогам усіх спортсменів із Росії та Білорусі на основі рекомендованих. Точних критеріїв та членів комісії буде визначено найближчими тижнями.

Бюро також схвалило негайний дозвіл борцям у віковій категорії 15-17 років виступати як нейтральним спортсменам на міжнародних змаганнях.

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Санкції проти уряду та чиновників Росії та Білорусі залишаються.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
*****!
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05.04.2023 12:49
+25
Международный Олимпийский Козлятник.
МОК полностью себя дискредитировал.
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05.04.2023 12:50
+17
Просто його слід додати до списку ООН, ОБСЕ, Амнесті, Червоного Хреста та інших продажних лицемірних підарасів. Оце так систему світової безпеки вибудували! Ні принципів, ні совісті, одна гниль та продажність. Гітлер крутиться в пекельному казані з криками: "А що, так було можна?!"
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05.04.2023 13:03
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*****!
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05.04.2023 12:49 Відповісти
Так, але,якщо правила без імені країни і других символів, а також без приналежності до армії, як хробаки, то нехай буде,якщо по іншому не може
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05.04.2023 12:56 Відповісти
по іншому можна. Это значит их просто не допустить. Или такие простые мысли в голову не приходят?
или жизнь рухнет без кацапов в рестлинге? или будем более прямолинейны - без их денег и кацапского подсоса европа жить не может?!
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05.04.2023 22:59 Відповісти
Нехай платять за ганьбу і зневагу. Їх кожний мордою в багно тикне.
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06.04.2023 08:53 Відповісти
Кацапів ніхто не буде нікуди тикати у цивілізованих країнах світу. Просто разом із спортсменами приїдуть кацапи-вболівальники, які будуть кричати «раіся впєрьод» і їм ніхто нічого не зробить за це. Невже не зрозуміло елементарні речі?

Ворог всього людства не має права на будь-яку участь у будь-яких спортивних змаганнях, тому що існує таке поняття, як клективна відповідальність.
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06.04.2023 11:01 Відповісти
Без вболівальників, такий закон, а досвід доказує що усі тикали таки орків і таки туди. З ними не має цивілізації.
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06.04.2023 11:04 Відповісти
Який закон? Не пускати кацапню на стадіони чи спортивні арени? Кацапи, які живуть у Німеччині , а їх там туєва хуча , не можуть купити білети по інтернету та прийти із трикольоровою ганчіркою у кишені, а потім її витягти та заспівати гімн раські фєдєраські?

Як багато цапів ви з сином натикали у Німеччині ?
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06.04.2023 11:09 Відповісти
спорт, спарцмєни та їні федерації та комітети разом з українськими, усі *****...
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05.04.2023 13:15 Відповісти
ни в коем случае , это у нас война , а у них все хорошо плюс роиськие деньги , почему они не могут делать деньги ? бабло косят все кому не лень , даже во время войны , в воюющей стране , которая еле-еле сводит концы с концами , министерство обороны косит миллиардные прибыли на закупках продовольствия для армии , а министр как сидел в кресле так и сидит , ..........**** вы хотите от тех , где нет войны .
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05.04.2023 13:48 Відповісти
Международный Олимпийский Козлятник.
МОК полностью себя дискредитировал.
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05.04.2023 12:50 Відповісти
Просто його слід додати до списку ООН, ОБСЕ, Амнесті, Червоного Хреста та інших продажних лицемірних підарасів. Оце так систему світової безпеки вибудували! Ні принципів, ні совісті, одна гниль та продажність. Гітлер крутиться в пекельному казані з криками: "А що, так було можна?!"
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05.04.2023 13:03 Відповісти
Хіба тільки МОК?
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05.04.2023 13:10 Відповісти
В данном, конкретном случае он. А имя им - Легион.
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05.04.2023 13:17 Відповісти
Гроші не пахнуть
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05.04.2023 12:53 Відповісти
В данном случае они, деньги, просто СМЕРДЯТ Парашей.
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05.04.2023 13:18 Відповісти
Грошикі непахнуть. Цеж не цих сук з МОКа рідні сидять по підвалах а жінки зґвалтовані а діти вивезені
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05.04.2023 12:53 Відповісти
groshi ne pahnut', navit', yaksho vony v krovi...
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05.04.2023 12:54 Відповісти
гроші не пахнуть а олімпійске гівно- ще й як
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05.04.2023 12:55 Відповісти
Міжнародні покидьки, корумповані вошиві мерзотники рідну матір за фублі продадть
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05.04.2023 12:56 Відповісти
Бах - це прокремлівська шістка. Бажаю йому і усьому його виводку особисто познайомитись з озброєними бурятами.
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05.04.2023 12:57 Відповісти
можна і не озброєними...можна з оголеними....
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05.04.2023 13:17 Відповісти
краще хай йому подарують статуетку ...
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05.04.2023 14:40 Відповісти
Сплошні подляки в цих ,типу спорт. федераціях. але "велике" спасибі можна також сказати і В. Гутцайту або гутпоцу ,якщо правільніше за те ,що своїми "діями",(бездіяльністью) довів до таких наслідків...
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05.04.2023 12:59 Відповісти
у гутцайта есть бизнес в московии. к чему все эти удивления. он провластный, и следовательнот народный!
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05.04.2023 13:28 Відповісти
Нічого, ще переборемо, пересилимо, переможемо фашистів у спорті
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05.04.2023 13:00 Відповісти
блд...
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05.04.2023 13:06 Відповісти
с...чари рашистські.Загалом Бюро одноголосно висловилося за повернення до змагань борців із Росії та Білорусі на умовах участі, встановлених МОК", - йдеться у повідомленні., і в такий спосіб ми підтримує не народ України у війні з рашистом.а спортсменів .представників рашизму.Українським спортсменам немає що робити на таких змаганнях.Не потрібно підтримувати своє участю прорашистські міжнародні спортивні комітети.котрих куйло скупив,як багатий сутинер ,шлюх на вулиці "червоних ліхтарів" в Амстердамі
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05.04.2023 13:12 Відповісти
****** тварі
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05.04.2023 13:42 Відповісти
Так спорт же в нє палітікє. Не вірите? То запитайте магучіх із Дніпра, і кумів, що їли з однієї миски з кацапами.
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05.04.2023 13:53 Відповісти
Одне слово дебіли. У Стародавній Греції війни зупиняли, щоб змвгатися на Олімпіаді, у ********* світі головне гроші. А потім ці нейтральними виходять я Z на формі. Це ж треба так любити гроші, щоб продавати совість
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05.04.2023 14:25 Відповісти
Наши спортсмены значит должны в бомбоубежищах тренироваться, и соревноваться с спортсменами агрессора и оккупанта на равных. Так вот ты какая -Европейская Демократия.
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05.04.2023 14:40 Відповісти
Очень жаль.
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05.04.2023 14:47 Відповісти
так наші не будуть з ними боротися на змаганнях???
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05.04.2023 16:59 Відповісти
і момент істини - українська федерація у відповідь що>?
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05.04.2023 17:28 Відповісти
треба повисилати тому бюро фото що ці фашистські борці роблять в Україні
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05.04.2023 19:15 Відповісти
они все видели, и они глубоко обеспокоены
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05.04.2023 23:02 Відповісти
 
 