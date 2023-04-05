Міністр сільського господарства Польщі Ковальчик подав у відставку через кризу з українським зерном

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив, що залишає посаду на тлі масових протестів фермерів у зв’язку з поставками зерна з України.

Про відставку Ковальчик заявив на пресконференції в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства та сільського розвитку", - сказав Ковальчик.

Рішення позбавити міністра посади ухвалило керівництво партії влади "Право і справедливість", оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.

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Україна експортує значну частину свого зерна через сухопутний кордон з Польщею у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і ускладненим експортом морем. Зерно мало йти через Польщу транзитом в інші держави, але залишається в країні і там продається.

Польські фермери вимагали реакції міністерства сільського господарства та відставки самого Ковальчика. Глава міністерства своїми останніми заявами радше розлютив, ніж заспокоїв протестувальників, відзначають польські ЗМІ.

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У контексті наступника Ковальчика найчастіше згадують ім’я Роберта Телуса - депутата від "Права і справедливості", який очолює парламентський комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку.