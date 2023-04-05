Міністр сільського господарства Польщі Ковальчик подав у відставку через кризу з українським зерном
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив, що залишає посаду на тлі масових протестів фермерів у зв’язку з поставками зерна з України.
Про відставку Ковальчик заявив на пресконференції в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства та сільського розвитку", - сказав Ковальчик.
Рішення позбавити міністра посади ухвалило керівництво партії влади "Право і справедливість", оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.
Україна експортує значну частину свого зерна через сухопутний кордон з Польщею у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і ускладненим експортом морем. Зерно мало йти через Польщу транзитом в інші держави, але залишається в країні і там продається.
Польські фермери вимагали реакції міністерства сільського господарства та відставки самого Ковальчика. Глава міністерства своїми останніми заявами радше розлютив, ніж заспокоїв протестувальників, відзначають польські ЗМІ.
У контексті наступника Ковальчика найчастіше згадують ім’я Роберта Телуса - депутата від "Права і справедливості", який очолює парламентський комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку.
Будь ласка, зачекайте...
репʼяхи присосалися до нашого бабла 😠
ти зернотрейдер
зайшло твоє зерно в польщу як транзитний товар
але ти його не вивіз з митної території польщі в якийсь термін
штраф 100% вартості завезеного!!!
все, питання закрите...
ссылку даю, бо есть подозрение что вас гугл забанил
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/04/4/7159128/
"обіцяли для збіжжя з України лише зерновий коридор"
Ссылку что мы "хитрож*ые, причастны к афере" дадите, или это ваши влажные кацапские мечты?
в спам, мерзость.
Був би в України строк 3 роки, то цього літа чи восени: Єрмак, Зеленський, Резніков, Баканов, Верещук, Арахамії, Таран, Венедиктова... тощо ходили би вже на допити, а так сподіваються що всі забудуть бо знову буде не на часі.