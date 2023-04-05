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Міністр сільського господарства Польщі Ковальчик подав у відставку через кризу з українським зерном

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ковальчик

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив, що залишає посаду на тлі масових протестів фермерів у зв’язку з поставками зерна з України.

Про відставку Ковальчик заявив на пресконференції в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства та сільського розвитку", - сказав Ковальчик.

Рішення позбавити міністра посади ухвалило керівництво партії влади "Право і справедливість", оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.

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Україна експортує значну частину свого зерна через сухопутний кордон з Польщею у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і ускладненим експортом морем. Зерно мало йти через Польщу транзитом в інші держави, але залишається в країні і там продається.

Польські фермери вимагали реакції міністерства сільського господарства та відставки самого Ковальчика. Глава міністерства своїми останніми заявами радше розлютив, ніж заспокоїв протестувальників, відзначають польські ЗМІ.

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У контексті наступника Ковальчика найчастіше згадують ім’я Роберта Телуса - депутата від "Права і справедливості", який очолює парламентський комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Нормальні люди здатні подати у відставку, а наші покидьки на кшталт рєзнікова бравують тим, що їх після корупційних скандалів лишають на посадах!
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05.04.2023 13:24
+14
Він що не чув про рєзнікова? можна мародерити, грабувати, сцяти на зеньки елехторату і ніхто не проти. а симулякр президента навіть підтримує
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05.04.2023 13:30
+11
Наших покидьків будемо виносити вперед ногами , бо вони , як
репʼяхи присосалися до нашого бабла 😠
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05.04.2023 13:29
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Нічо, чуваки, потерпіть трохи. Зараз в Нідерландах Рюте посунуть - можете забрати його собі. Він заборонить вашим коровам пердіти, шоб зменшити викиди парникових газів, і тоді ви зрозумієте, шо українське зерно - то була така дрібниця, на яку можна було не звертати уваги.
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05.04.2023 13:18 Відповісти
Тю, тобто зерно не голодуючим дітям Африки йшло?
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05.04.2023 13:23 Відповісти
Мало йти... Але чомусь залишалося в Польщі й там продавалося (яка несподіванка!)...
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05.04.2023 13:41 Відповісти
Нормальні люди здатні подати у відставку, а наші покидьки на кшталт рєзнікова бравують тим, що їх після корупційних скандалів лишають на посадах!
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05.04.2023 13:24 Відповісти
Наших покидьків будемо виносити вперед ногами , бо вони , як
репʼяхи присосалися до нашого бабла 😠
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05.04.2023 13:29 Відповісти
Амбер.Вы же не глупый чтобы не понимать что в Украине НИЧЕГО не изменится….очередной раз купят за гречку.Свой шанс Украина просрала променяв Порошенко на ЗЕпредателей.Только надеяться что Запад додавит руССкую гадюку…..и внешнее управление может как-то выправить ситуацию борьбы с коррупцией в Украине….неужели не убеждает уровень коррупции даже в часы войны. Ну это же просто слов не найти как ОКУЕТЬ.А народ НИГДЕ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ….он всегда только инструмент в руках власти……так….для отвода глаз и выпуска пара.((
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05.04.2023 14:18 Відповісти
Свій шанс Україна просрала в 91-му.
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05.04.2023 15:38 Відповісти
У нас щє небуло ні одного нормального президента.
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05.04.2023 17:16 Відповісти
давай тіко не *****, какаяразніца зєльона
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05.04.2023 21:49 Відповісти
З якого перепугу ти таке видумав?Мені насрати на зелених і на інших теж.
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06.04.2023 07:53 Відповісти
нам ще років 300 в кращому випадку срати і срати до такої етики
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05.04.2023 13:30 Відповісти
Він що не чув про рєзнікова? можна мародерити, грабувати, сцяти на зеньки елехторату і ніхто не проти. а симулякр президента навіть підтримує
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05.04.2023 13:30 Відповісти
Зерна забагато не буває -- згодовуите птиці свиням коровам -- і будуть вам яиця м*ясо молоко .
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05.04.2023 13:46 Відповісти
не про це мова. наше зерно позбивало ціни і поляки не можуть реалізувати своє. затоварка.
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05.04.2023 13:53 Відповісти
І нам так треба було зробити -- на тобі чоловіче добрии 5 т зерна -- вигодовуєш 5 кабанів -- 3 в державу - 2 твоі .
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05.04.2023 13:58 Відповісти
Своє зерно і наше - ім стільки не потрібно -- так можна згодовувати - буде більш ефективно .
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05.04.2023 15:56 Відповісти
Ти забув,що зерно це не фермерське.Вони його не просто так вивезли з країни.Грощі за нього осядуть в овшорах.Назавжди
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05.04.2023 17:21 Відповісти
Зерно мало йти через Польщу транзитом в інші держави, але залишається в країні і там продається - от в чому справа, хитрі бізнесмени з Польщі, Румунії, Болгарії вирішили придбати дешеве українське зерно, і заодно прибили своїх фермерів.
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05.04.2023 13:51 Відповісти
з 50 км черг на кордонах, половина зерновози.
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05.04.2023 13:57 Відповісти
Йому ніхто не сказав, що навіть за набагато гірші речі треба тільки звільнити пару заступників та й далі удавати що нічого не сталося...
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05.04.2023 13:55 Відповісти
як просто виправити ситуацію, коли б можновладці захотіли
ти зернотрейдер
зайшло твоє зерно в польщу як транзитний товар
але ти його не вивіз з митної території польщі в якийсь термін
штраф 100% вартості завезеного!!!
все, питання закрите...
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05.04.2023 14:37 Відповісти
...і зернотрейдер тебе посилає нах, і тобі навесні вже нема за шо сіяти, і за рік врожаї падають вдвічі! комуняка ****!
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05.04.2023 21:53 Відповісти
Вибачте, але українці зажди славились своєю "хитрожопістю": вони привикли, що можна робити,що вони хочуть і начхати на всякі договори. Головне аби бабло пливло їм до рук. Посрайтесь ще з Польщею і все буде в ажурі.
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05.04.2023 15:21 Відповісти
а при чем здесь украинцы???? поляки забирали наше зерно себе, и не пускали его транзитом.
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05.04.2023 22:52 Відповісти
Вибач шановний, Польща - правова держава. В Польщі продавали зерно, але ніхто не каже, що Польща конфісковувала зерно і продавала. Ви знєте, який це міжнародний скандал, якби Польща так робила?. Українці просто тупо продавали це зерно в Польщі. Бабло...Бабло...Бабло...
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06.04.2023 00:44 Відповісти
вы шановний, изучите сначала матчасть, чтоб не писать тут бред и наклеп на Украину
ссылку даю, бо есть подозрение что вас гугл забанил

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/04/4/7159128/
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06.04.2023 00:54 Відповісти
Джерело інормації чиє? Правильно. Українське. Коли злодій казав, що він злоій. Та навіть і у тій статті висновок, що Україна виставила на біржу зерно яке мало йти транзитом через Польщу.
"обіцяли для збіжжя з України лише зерновий коридор"
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06.04.2023 01:05 Відповісти
вам доставляет удовольствие опорожняться на Украину?
Ссылку что мы "хитрож*ые, причастны к афере" дадите, или это ваши влажные кацапские мечты?
в спам, мерзость.
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06.04.2023 01:29 Відповісти
цікаво як таке може бути, термінали та елеватори польські, нехай з них і питають
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05.04.2023 17:16 Відповісти
Так могли просто продавати вагонами, не доїхавши до елеваторів чи терміналів. Наскільки я розумю в Польщі вже існує багато компаній з українськими власниками. От вони і по старинці вирішили "кинуи" польських фермерів.
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06.04.2023 00:49 Відповісти
5 років президенства, уряду і депутатства для такої країни як Україна то дуже забагато. То життя. 3-4роки і міняти. Навіть 2-3. Бо якщо добрий президент і уряд і рада то переізберуть. А ні то ні.
Був би в України строк 3 роки, то цього літа чи восени: Єрмак, Зеленський, Резніков, Баканов, Верещук, Арахамії, Таран, Венедиктова... тощо ходили би вже на допити, а так сподіваються що всі забудуть бо знову буде не на часі.
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05.04.2023 19:57 Відповісти
Європа захищає своїх виробників. В разі вступу України в ЄС ніхто не дасть розвиватись таким галузям, як молочка, садівництво, овочівництво і тд. Максимум зернові і технічні культури. Те саме з промисловістю.
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05.04.2023 20:31 Відповісти
 
 