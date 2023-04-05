Обміни полонених тривають, але багатьох поранених під час теракту в Оленівці не визволяють. Ми опинились сам на сам, - "Родини Оленівки"

Майже 8 місяців минуло відтоді, коли РФ здійснила терористичний акт проти українських військовополонених в Оленівці. Багатьох тяжкопоранених полонених досі не повернули в рамках обміну.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповіла голова ІГ "Родини Оленівки", ініціатор від групи родин поранених Анна.

"29 липня після 9 ранку ми почали зі ЗМІ дізнаватися, що стався теракт в Оленівці. 30 липня в нас були опубліковані списки поранених та загиблих. Родини з ними ознайомилися та зрозуміли, що орієнтовно саме цих родин стосується це горе. Далі в нас був повний шок. Виявилось, що у ВР було внесено постанову №7627 про те, щоб ВР звернулася до міжнародних організацій, до представників НАТО, незалежної гуманітарної місії "Лікарі без кордонів". І це голосування було провалено, воно назбирало лише 189 голосів з 226. Потім вже суспільство обурене, навіть це були не родини, а небайдужі люди. Почали створювати петицію і 30 серпня цю постанову все ж проголосували. Але в ній прийнято було виключити словосполучення, що ООН та МКХЧ виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, які вийшли в полон з території заводу "Азовсталь", - зазначила вона.

За її словами, потім ООН скасувала розслідування.

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"11 жовтня надходить 62 тіла в Україну і кажуть, що серед них є тіла з Оленівки. Скільки там саме з Оленівки ми не знаємо, тому що ідентифікацію тіл досі не проведено. Тобто офіційно тільки 4 родини поховали своїх бійців. Усі інші тіла досі перебувають на верифікації. Стосовно полонених, обміни йдуть, 39 обмінів проведено, повертають поранених, але саме цих людей, які постраждали під час теракту, дістали важкі поранення, їх не звільняють. І ми, як родини полонених, об'єдналися в спільноту "Родини Оленівки" і почали діяти самостійно. Почали проводити зустрічі із уповноваженими особами, вимагати створення окремого кейсу по Оленівці, тобто щоб нас, майже 200 родин, виокремили і почали з нами працювати.

В результаті ми стикнулися з тим, що нам ставлять питання: "Чому ми повинні виокремити цих людей? У нас всі однакові, ми нікого не виділяємо". І ми почали нагадувати нашим уповноваженим особам, що саме цих бійців за окремим складом, списком поіменним, перевели в ангар на промзону та підірвали. Тобто нас турбує тиша всередині країни, що ми повинні всередині країни доводити своїм людям, що це було масове вбивство. На сьогодні воно не визнано терактом. І Асоціація родин захисників "Азовсталі" нам запропонувала допомогу, звернутися до адвокатського бюро "Barristers", саме ці люди зараз допомагають нам пришвидшити, зробити ДНК повернутих тіл, щоб родини могли гідно поховати бійців. Щоб теракт було визнано терактом. Щоб ми мали можливість об'єднати по двох категоріях загиблих та поранених до одного слідчого. Щоб цим займалася Генпрокуратура, тому що на запитання пряме уповноваженим особам, хто займається проблематикою теракту відповіді немає. Є якийсь слідчий, але виявилося, що той слідчий займається лише загиблими. Але ж є поранені. Хто займається цим?", - сказала Анна.

Вона зазначила, що списки досі неверифіковано.

"Але в опублікованих списках РФ були прізвища, які повторювалися. Тобто в списках загиблих і в списках поранених. Це були двоє чоловіків. Внизу було доповнення, що двох людей не довезли до лікарні. Тобто, напевно всі подумали, що якщо прізвища дублюються, то це і є ці люди. Це неправда. Вони живі. Вони в російському полоні, їх знімали на відео, вони давали інтерв'ю. Розповідали про події тієї ночі. Але, на жаль, дійсно, двох людей не довезли. Але ці люди в списку поранених. Один з них це Солонський Владислав, його вже поховали. Він підтверджений був Міжнародним комітетом Червоного хреста.

В боротьбі за справедливість за повернення наших полонених, які чекають кваліфікованої медичної допомоги вже 8-й місяць. Родини опинились сам на сам. Нам важко отримати зустріч на більш високому рівні. Тобто, Координаційний Штаб та його консультанти не можуть відповісти на наші питання. Вони нас розуміють, але це не входить у поле їхніх повноважень. Тому ми плануємо зустріч із Лубінцем, маємо надію, що вона відбудеться. І маємо надію, що нас почує Офіс Президента. Щоб ми могли поспілкуватися, повідомити про свою проблему. Почути, що робиться, тому що ми бачимо тільки скасування розслідування. Тиждень тому була доповідь ООН, в якій взагалі нічого не сказано про теракт. Ми вже пішли з таким гаслом, що "Родини Оленівки" об'єдналися для того, щоб теракт не був списаним", - додала вона.

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Вона зазначила, що Координаційний штаб запропонував написати листа та пообіцяв посприяти зустрічі з Офісом Президента.

Водночас, за її словами, тіла вже пів року, після того як прибули під час обміну, перебувають у морзі.

"За цей час нічого не вдалося чомусь зробити. Якісь попередні підтвердження є, але не рухається з місця. Саме ДНК аналіз чомусь затягнуто вже на пів року. Розуміємо, що тіла досить ушкоджені, але пів року... Туди постійно звертаються, нам вже допомагає в цьому полк, підключилися юристи, щоб пришвидшити цю процедуру, незрозуміло, чому так довго це відбувається.

Також ми хотіли звернути увагу, що наші тяжкопоранені полонені, які під час теракту дістали вже друге поранення. Це поранення не на полі бою, визволено було лише 9 осіб. Сім з них були тяжкопоранені в списку РФ, двоє не потрапили до лікарні, але дістали поранення та залишилися на території Оленівки. 8 звільнили 21 вересня і одного - 31 грудня. Чому не повертають тих людей, нам не пояснюють. Єдина відповідь, що "ми нікого не виділяємо", - пояснила вона.

Наразі порушено питання, щоб створити два провадження - щодо ймовірної загибелі та поранення.

"Щоб по них йшло слідство і в певних виділених слідчих. Тому що справи полонених перебувають у різних слідчих. Це на стільки все хаотично було, що ми намагаємось привести це в порядок", - підсумувала вона.

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Як повідомлялося, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася портапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

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