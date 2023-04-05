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РФ використала стратегічний запас далекобійних ракет для ударів по українській інфраструктурі, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети

Росія використала свій стратегічний запас далекобійних високоточних ракет на удари по Україні, але продовжує поповнювати запаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"У противника недостатньо високоточних далекобійних ракет. Витрачено стратегічний запас (Не всі. Тому що зараз скажуть, що я заявив, що ракети всі витрачені. Ні) далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, "Калібр", а також балістичних "Іскандер М", які противник використовував від самого початку війни в різних цілях.

Найбільшу кількість ракет (близько 800) противник використав саме для ударів по нашій інфраструктурі, пально-енергетичному сектору України.

Таким чином, маючи ще деякий запас, вони далі накопичуватимуть (ракети. - Ред.). Але накопичувати непросто, раніше вони їх роками накопичували, але ось так використали "на трансформатори будки".

За словами Ігната, у такий спосіб росіяни шукають нові методи завдання ударів: окрім реактивної артилерії використовуються С-300 (зенітні ракети, які противник запускає по балістичній траєкторії по наземних цілях у прифронтових зонах. - Ред.) та авіаційні бомби.

Також читайте: Керовані авіабомби РФ летять на десятки кілометрів, їх застосовують до 20 одиниць на добу, - Повітряні сили

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Виконував оманський договорняк. Шо тут гадати?
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05.04.2023 14:16
+17
свіжина:
ВСУ перебросили на Донецкое направление свежие штурмовые подразделения, которые сначала провели успешную разведку боем у Водяного, потеснив ВС РФ на 2-3 км, а потом выбили российские войска с позиций северо-восточнее Авдеевки, ударив в основание российского выступа на Новоселовку, сообщает dialog.ua.

Об этом также пишет российский телеграм-канал «Воля», ссылаясь на информацию собственных источников.
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05.04.2023 14:15
+15
Ну то добре, якщо це так. Настав час використовувати наші ракети "Нептун", "Грім 2", "вільха М", чи Верховний головнокомандувач їх не робив? А якщо не робив, то чому?
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05.04.2023 14:14
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Давно не чути було цього експерта.Чекаємо наступного закінчення стратегічного запасу
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05.04.2023 14:13 Відповісти
*** , одни "эксперты" .... Долбо * бы диванные ....
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05.04.2023 16:06 Відповісти
Ну то добре, якщо це так. Настав час використовувати наші ракети "Нептун", "Грім 2", "вільха М", чи Верховний головнокомандувач їх не робив? А якщо не робив, то чому?
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05.04.2023 14:14 Відповісти
Виконував оманський договорняк. Шо тут гадати?
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05.04.2023 14:16 Відповісти
Погана дорога,ямки,бугри пагано впливають на ракети при транспортуванні,тому спочатку потрібні дороги
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05.04.2023 14:18 Відповісти
свіжина:
ВСУ перебросили на Донецкое направление свежие штурмовые подразделения, которые сначала провели успешную разведку боем у Водяного, потеснив ВС РФ на 2-3 км, а потом выбили российские войска с позиций северо-восточнее Авдеевки, ударив в основание российского выступа на Новоселовку, сообщает dialog.ua.

Об этом также пишет российский телеграм-канал «Воля», ссылаясь на информацию собственных источников.
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05.04.2023 14:15 Відповісти
Запас кончился, но не весь, а только высокоточных ракет и кацапы этот запас пополняют, говорит Игнат.
Так может нечему пока радоваться, если не уничтожены предприятия по производству этих ракет или срочно нужна новость для марафона, потому что без дозы высосанной радости из пальца у некоторых людей уже будет ломка
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05.04.2023 14:19 Відповісти
Їдеш, к приміру, на автомобілі, пробив колесо і використав запаску. Але потім так довго їздив на запасці, що умудрився і її пробити. Але при цьому ти можеш насосом ще поповнювати запас повітря у колесах. Кожні 100 метрів. Тільки як далеко ти уїдеш вже інше питання. Така ж історія і зі снарядами. Щоб досягти хоч маленього успіху їм треба рівняти з землею цілі міста та тисячу километрів лінії фронту і якщо хоч якесь вікно вціліє на руїнах, з нього їх розстріляє наш снайпер. Без накоплених роками запасів їм цього не досягти, а нам треба перш за все знищити артилерію, яка знищує наші міста, яка поміститься на одному дворі нашого міста і тому нам треба в десятки разів менше снаряди і на для нах їх виготовляє вся Європа на повну потужність
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05.04.2023 14:30 Відповісти
Повірю цим експертам і речникам тільки у випадку коли ні один гамнольот не злітатиме з Криму і жодне корито не здійснюватиме пуски калібрів з Чорного моря
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05.04.2023 14:21 Відповісти
Чергова локшина...
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05.04.2023 14:28 Відповісти
Ага Ігнат сам лічно їх рахував .В них ще 500 шт. Х-22 , а це дуже погано
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05.04.2023 14:34 Відповісти
в Україні їх було 423 штуки Х-22, , але ви самі знаєте, що попередники їх викинули
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05.04.2023 14:38 Відповісти
Погано для терору людей, для точкових ударів марно витрачати.
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05.04.2023 14:52 Відповісти
там точність плюс минус 600 метрів, вони фізично не здатні для точкових ударів
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05.04.2023 21:27 Відповісти
Про що і кажу, сам бачив. Просто свідомий тероризм українських громадян рашистами.
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06.04.2023 00:52 Відповісти
30.06.2022

"Ракетний терор триватиме ще тиждень-півтора" (с)
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05.04.2023 14:37 Відповісти
3,14здоболи!
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05.04.2023 14:49 Відповісти
Кремляди запомните на будущее, ваши ракетные удары имели какое-то значение в начале нападения на Украину, но как видим и тогда не принесли преимущества, кроме ненависти к вам украинского народа. Сейчас, когда у нас есть эффективное ПВО, можете засунуть свои вундервафли себе в очко. Единственное чего вы достигнете продолжая бить ими по Украине, это обнуление своей казны. Дебилы млять победобесные, просто неуки.
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05.04.2023 14:58 Відповісти
И да, для своих, нет уже никаких ракет, или может дошло наконец-то, что это бесполезно.
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05.04.2023 15:01 Відповісти
Епаньки стреляющие ху.знакуда.
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05.04.2023 15:07 Відповісти
Видно лаври буданівського ГРУ не дають спокою ігнату - перетворюється у таке саме тріпло!
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05.04.2023 15:07 Відповісти
Если управляемые авибомбы по 1,5 тонны бьют до 70 километров зачем им ракеты. Еще ланцеты, завтра еще что нибудь. Может где-то саботаж, если не делаем свое на 200 км хотя бы. И при чем здесь оп
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05.04.2023 16:21 Відповісти
 
 