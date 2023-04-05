РФ використала стратегічний запас далекобійних ракет для ударів по українській інфраструктурі, - Повітряні сили
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Росія використала свій стратегічний запас далекобійних високоточних ракет на удари по Україні, але продовжує поповнювати запаси.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
"У противника недостатньо високоточних далекобійних ракет. Витрачено стратегічний запас (Не всі. Тому що зараз скажуть, що я заявив, що ракети всі витрачені. Ні) далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, "Калібр", а також балістичних "Іскандер М", які противник використовував від самого початку війни в різних цілях.
Найбільшу кількість ракет (близько 800) противник використав саме для ударів по нашій інфраструктурі, пально-енергетичному сектору України.
Таким чином, маючи ще деякий запас, вони далі накопичуватимуть (ракети. - Ред.). Але накопичувати непросто, раніше вони їх роками накопичували, але ось так використали "на трансформатори будки".
За словами Ігната, у такий спосіб росіяни шукають нові методи завдання ударів: окрім реактивної артилерії використовуються С-300 (зенітні ракети, які противник запускає по балістичній траєкторії по наземних цілях у прифронтових зонах. - Ред.) та авіаційні бомби.
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ВСУ перебросили на Донецкое направление свежие штурмовые подразделения, которые сначала провели успешную разведку боем у Водяного, потеснив ВС РФ на 2-3 км, а потом выбили российские войска с позиций северо-восточнее Авдеевки, ударив в основание российского выступа на Новоселовку, сообщает dialog.ua.
Об этом также пишет российский телеграм-канал «Воля», ссылаясь на информацию собственных источников.
Так может нечему пока радоваться, если не уничтожены предприятия по производству этих ракет или срочно нужна новость для марафона, потому что без дозы высосанной радости из пальца у некоторых людей уже будет ломка
"Ракетний терор триватиме ще тиждень-півтора" (с)