Частина освітньої документації до нового навчального року буде доступна онлайн, - Федоров
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До початку нового навчального року 2023-2024 частина освітньої документації буде доступна онлайн в межах впровадження програми електронного документообігу. А в застосунку "Дія" з’явиться частина освітніх документів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Суспільному заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Зараз будується фундаментальна інформаційна система, в якій буде реєстр школярів, вчителів та всіх шкіл", — зазначив він.
За словами Федорова, електронний документообіг у сфері освіти допоможе позбутися зайвої бюрократії: наприклад, перейти з однієї школи в іншу буде легше, адже все буде відбуватись електронно, за електронною заявкою.
Передбачається також, що перехід на онлайн полегшить життя родинам в окупації, які раніше були змушені забирати паперові документи з окупованих шкіл.
"Плюс документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість проєктів фундаментальних пов‘язані із тим, що я сказав буде вирішено", — додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Як мені вже всі надоїли із цим своїм дебілізмом типу "фальсифікації виборів, а тому давайте залишимось в кам'яному віці".
Вибори безглуздо фальсифікувати. Це метод біомусору.
Бидло і так проголосує так як скаже зомбоящик. А якщо не проголосує, то просто ще більше надавиться через масмедіа, виправиться помилки в пропаганді, і все бидло проголосує за тих кого треба.
Вас що Зе і слуги нічому не навчили? Чи може не навчило те як лгбт та інші просувають свої інтереси не через фальсифікації виборів, а через зомбоящик?
По іншому питанню - Витоки звідки?) І що таке виток? Ви по-перше повторюєте міф. Бо проблема не з дією, а реєстрами які належали агентам рф і які через секретність цих реєстрів мали там багато бекдорів, а тому запросто робили в них що завгодно.
Ну, а подруге в цифрову епоху не існує секретності. Ви напевне це не розумієте, але всі кому треба знають все що хочуть і що їм треба. Тому говорити про секретність та виток це відсталість.
Система має бути зроблена так щоб все всім було відомо та доступно, і щоб при тому воно навпаки помагало працювати системі. Тобто витік не повинен мати можливості якось нашкодити системі, та більше витік має навпаки бути основою стабільності системи. Чим прозоріші дані, та чим більше копій їх в інших тим краще. І таке давно придумано. Це так звана прозорість відкритість даних. Тобто паспорт, хто де-що будує, яким майном володіє, банально де він отримав паспорт чи який переказ грошей зробив, і будь-які інші документи не повинні бути секретними. Вони мають бути загальнодоступними щоб у кожного була копія всіх документів цілої держави і тоді ніяких обманів не вийде.
Єдине що треба буде забезпечити це максимальну ідентифікацію громадянина перед дережавою та собою щоб держава точно була впевнена що отримує ту чи іншу послугу, чи ту чи іншу дію робить саме цей громадянин, а не інший що обманює державу видаючи себе за когось ким він не є. Банки це давним давно реалізували. Приват24. Дія це теж одна із реалізацій саме цього підходу, хоча поки ще не до кінця.
Розумієте? БУЛИ ДІРИ і з них лилось як з відра в обидві сторони. Лилось постійно, а головне те що це відбувалось до Дії.
Заходили росіяни та інші, і що хотіли те вносили і правили в державних реєстрах. І це побачили аж коли туди всунувся офіс Дії та почав наводити порядки. Зробив ті реєстри публічними, підняв рівень захисту до ******** норм і тепер хто попало там нічого змінити не може, а кожна зміна має ім'я, прізвище та інші дані які потрібні щоб вразі чогось могти притягнути до відповідальності за протиправні дії та відкотити зміни.
Подобається швидкість.
Але цього не достатньо. Треба модернізувати саму програму до рівня країн лідерів. (творчість, ініціатива, ******* знання)
Та цифровізувати все чому вчиться дітей. Треба виключно цифрові підручники, мультимедіа, чіткі бази даних із версією що прив'язана до року. І так далі.