Частина освітньої документації до нового навчального року буде доступна онлайн, - Федоров

До початку нового навчального року 2023-2024 частина освітньої документації буде доступна онлайн в межах впровадження програми електронного документообігу. А в застосунку "Дія" з’явиться частина освітніх документів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Суспільному заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Зараз будується фундаментальна інформаційна система, в якій буде реєстр школярів, вчителів та всіх шкіл", — зазначив він.

За словами Федорова, електронний документообіг у сфері освіти допоможе позбутися зайвої бюрократії: наприклад, перейти з однієї школи в іншу буде легше, адже все буде відбуватись електронно, за електронною заявкою.

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Передбачається також, що перехід на онлайн полегшить життя родинам в окупації, які раніше були змушені забирати паперові документи з окупованих шкіл.

"Плюс документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість проєктів фундаментальних пов‘язані із тим, що я сказав буде вирішено", — додав міністр.