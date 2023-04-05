Російська пропаганда - вірус, що давно живе в свідомості мільйонів. Щоб її перемогти, необхідно працювати всім світом, - засновник Інституту когнітивного моделювання Березенко
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За останні роки соціальні медіа змінили споживання інформації, а інфлюенсери стали одним з її ключових джерел. У контексті подій, що відбуваються в Європі, та повномасштабного російського вторгнення лідери думок можуть стати інструментом у протидії загрозам демократії на кшталт дезінформації, зовнішніх втручань та цифрового авторитаризму.
Про це йшлося на онлайн-дискусії "Influencing democracy? Role of the influencers in countering authoritarianism", що відбулася за участі представників української компанії "Інститут когнітивного моделювання" за підтримки регіонального європейського офісу IFES у Празі та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), інформує Цензор.НЕТ.
Водночас необхідно памʼятати, що російська пропаганда використовує прості та дешеві методи в боротьбі за свідомість європейців. На цьому під час онлайн-дискусії наголосив Віктор Березенко, засновник Інституту когнітивного моделювання.
"Будь-яка ворожа пропаганда націлена на емоції та апелює до довіри. Для цього зазвичай достатньо найпростіших і найдешевших інструментів. Але вони дієві, й у цьому полягає основний виклик. На жаль, досі не існує простих рішень відключення пропаганди, бо вона як вірус, що давно живе у свідомості мільйонів. Щоб її "знеструмити", послабити та перемогти, необхідно працювати системно, всім цивілізованим світом", - зауважив Березенко.
У заході також взяли участь директор регіонального європейського офісу IFES Магнус Оман, доктор філософії та експертка зі стратегічних комунікацій Празького університету Деніса Хейлова, менеджер програми IFES "Європа та Євразія" Дарія Азар’єв-Норт та проджект-менеджер Інституту когнітивного моделювання Інна Мірошниченко.
Інститут когнітивного моделювання - науково-дослідна компанія, яка займається соціальними технологіями та надає послуги у сфері соціальних комунікацій. З початку повномасштабного вторгнення Інститут долучився до боротьби на інформаційному полі, трансформувавши телеграм- і вайбер-спільноти "Коронавірус_інфо", створені 3 роки тому для протидії пандемії коронавірусу, в інформаційні канали оперативного інформування українців про ситуацію в країні "Ukraine NOW" та "Країна_інфо". Також компанія разом із міжнародними партнерами працює в напрямі контрпропаганди та боротьби з російською дезінформацією.
Будь ласка, зачекайте...
Видатна культура, мля.
Скільки російських фільмів успішно демонструвались в США? https://www.imdb.com/search/title/?country_of_origin=RU&sort=boxoffice_gross_us,desc
За всю історію росії/СРСР лише 22 стрічки зібрали в прокаті США більше ста тисяч доларів. Найдорожча картина - "Вій" (2014), у зйомках якої не обійшлось без "жалкіх хохлов". Наступні за касою "Фантом" і "Хардкор" - росія + США. Зате русня залюбки дивиться закордонне кіно.
Література. Достоєвський і Толстой, так. А щось свіжіше є? І не тільки романи-епопеї. Скільки, наприклад, російських письменників-фантастів за кордоном відомі? Іноагент Глуховський, євреї Стругацькі, пизжений обома росіями Замятін і Сорокін з Пелевіним (перший знаний через "День опричника", другий - через "Омон Ра" - плювок в святую скєпу, космічну програму СРСР).
Фентезі. Англомовні читачі знають лише про Лук`яненко, фанфік Ніка Перумова на тему "Володаря перснів" навіть не перекладався.
Дитяча література. Хоч когось рівня Мілна, Роулінг, Баума, Керрола з російських письменників назвіть. Успенський? "Чебурашку" відомим зробив єврей Ізраїль Аронович Шварцман. Носов? У нього є свій акаунт на Амазон, можете помилуватись "популярністю": Nosov Nikolai Nikolaevich. Нічого гідного для дітей кацапи не написали, все імпортоване. А від їхньої творчості європейці ніс воротять.
"Видатна" мова має запозичених з англійської слів десь раз у десять більше, ніж англійська запозичила з "видатної", і це число тільки зростає.
Рунет на дві третини складається з імпортованих мемів, і наполовину саме з англомовних, у той час як частка мемів російського походження у англомовному інтернеті - менше двох відсотків. Про якість мовчу.
І таких прикладів купа. Все в культурі, що було хоч трохи цікавим Заходу, створювалось наприкінці Російської імперії.
і все.
око саурона погасне як і не було його.
https://youtu.be/7heNQmPkpWA
In the Old Testament,
Red Esau (Western Setting Sun)
calls Jakob (Moon) a cheater.
Laban Eastern Raising Sun.
Who had been the firstborn,
Kiev or Muscovy ?
Who stole the birthright ?
Doesn't Putin, Prighoshin and
Reznicov look like the Moon, Full Moon ?
Does the moon have rays,
as the rays of a beard ?