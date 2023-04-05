Мати просила впустити тіло воїна, - віряни ПЦУ лише після сутички змогли зайти в храм Московського патріархату на Буковині. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У селі Задубрівка Чернівецької області матір полеглого воїна Івана Назарія під час похорон просила священника Московського патріархату дозволити внести труну до храму, але їй не дозволили це зробити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Віряни Православної церкви України зайшли у церкву після сутички.
Парафіянка ПЦУ Сидора розповіла Суспільному, що вперше за 4 роки змогли потрапити до церкви - до цього молилися на дворі.
"Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зайшли, бо вже не могли цього терпіти. Ми маємо документи, що можемо користуватися храмом. Мама просила занести тіло до церкви. Спочатку хотіли добитися цього мирним шляхом, але довелося силою", - розповідає Сидора.
Група людей змогла зайти через бічні двері храму. "Чули, що люди тут давно хочуть української церкви. Ми бачили, як вони випровадили московських священників. Ніхто їх не бив та не штовхав", - каже Тетяна, яка була свідком події.
Олександр Сергієнко повідомив журналістам, що у церкві їх зустріли три чоловіки та священник.
"Вони використовували проти нас вогнегасники, щоб не пустити до церкви. Але ми змогли зайти. Центральні двері храму вони підперли ломом. Ми це акуратно прибрали й відкрили двері, щоб занести тіло героя всередину", - розповідає чоловік.
За його словами, з будівлі храму також зняли табличку з написом, що церква у підпорядкуванні УПЦ.
На фейсбук-сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП стверджують, що відспівування надворі мало відбуватися за взаємної згодою сторін. Храм нібито "штурмували" "люди в балаклавах. Повідомляється також, що настоятеля храму Віталія госпіталізували.
Будь ласка, зачекайте...
люди релiгiйнi. дуже працьовитi.
але там дiйсно малина для РПЦ-КДБ, отруту свою москальськi попи випускали дуже довго.
як вони можуть після такого дивитись в очі матері Воїна ?
та й взагалі жити в одному селі ?
Йшов би ти, москалику, за вашим крейсером "мацква"
Вперше слова нарід було вписане Шолоховим в перкладі Каца:
- Хто ж за суддю буде? - звів Каледін брови. - Нарід! (Михайло Шолохов, Тихий Дін, Кн. 2, пер. Каца, 1931);
Постає питання - де справжня та єдина достовірна мова? Тому пропоную спочатку скласти Єнциклопедичній тлумачний словник української мови, а потім заборонити усі інші!
мова - це живий органiзм. вона змiнюється весь час.
потрiбно долати зкацаплення, чистити вiд кацапiзмiв.
але виготовити один єдино вiрний еталон неможливо, знову ж таки тому що мова - це живий органiзм. )
ти диви, воно ще й живим залишилось, падло!
прибив би на місці!
ЦитатаЖ
"Господа́рь (болг. господа́р, серб. gospódar, укр. господа́р, белор. гаспадар) - титул Великого Новгорода, правителей Великого княжества Литовского, Северо-Восточной Руси, Молдавии, Валахии, Зеты и Черногории."
А у нас, на нашій мові і в нашій історії
"Хазяїн - господар дому, глава сім'ї (стосовно гостей, відвідувачів тощо).[1]в розмовному значенні - звертання до чоловіка як глави дому, господарства.
Повчи мене ще!
2). Не "хазяєвами", а ХАЗЯЇНАМИ.
Повчи мене ще!
Ви житель села Задубрівка? Ну то скажіть, чи є у місцевих мешканців вибір?
Цих попів людям нав'язали саме кацапи.
P.S. Так, українці щирі та співочі. На відміну від вас, москалів.
"Парафіянка ПЦУ Сидора розповіла Суспільному, що вперше за 4 роки змогли потрапити до церкви - до цього молилися на дворі"
Спробуйте звернутися з такою порадою до цих людей.
Та й заходиться вже будить...
попи сатанату, гниди, звiльняйте церкви, вони не вам належать !
сатанат РПЦ-КДБ геть з України !
ганьба зкацапленим придуркам. до чого тут Iвасюк ?
віряни церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому !!! перейшли до ПЦУ.
Громада має всі необхідні документи, але УПЦ МП все одно не дозволяла їм проводити богослужіння.
Пізніше стало відомо, що представники УПЦ МП після тривалої суперечки розблокували церкву і людям вдалося туди зайти.
Українського воїна відспівали священники Православної церкви України.
нехай урветься. давно вже час, щоб урвався. ще напочатку 2014 року потрiбно було, щоб урвався.
нiяких безчинств з боку людей не бачу.
ось цей випадок у церкві із забороною відспівування Воїна (до речі, типовий для УПЦ МП),
"уставшиє" т.зв. комерсант із своєю піддутою курвою в Буковелі, який посилає Воїна "так едь обратно в свой Бахмут",
маршруточніки, які не пускали Воїнів або Ветеранів в маршрутку під час АТО...
чи не надто багато бидлячества по відношенню до Воїнів та Ветеранів?
має бути прийнятий "Закон про криве слово" по відношенню до Воїнів у формі, або в цивільному, якщо вони кажуть що є військовими, до Ветеранів та до загиблих Героїв.
кожне будь-яке криве слово на їх адресу має каратись нещадно і вьязницею.
щоб ми не почули скоро на адресу Героїв "а я тебя туда не посылал"
У нас менты на драку смотрят с руками в карманах и только уговаривают.... А каллаборантов вообще оправдывают и отпускают... Штэпа как вопиющий пример... Да и семейству Медведчука тоже дали уйти и вывезти немало..
А з 2019 р. ще й з таким зіткнулися:
Коли їх почнуть вивозити відразу до моргу, то буде правильно.
панове,Ви тiльки подивiться,як
УПЦфiлiя сатанату РПЦ-КДБ iнструктує,як протистояти
вигнанню москальських попiв !
https://youtu.be/sK1gK9FXktg