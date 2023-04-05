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Новини Суспільство
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Буковина (707) похорон (1247) УПЦ МП (1095) військовослужбовці (3944) ПЦУ (778)

Мати просила впустити тіло воїна, - віряни ПЦУ лише після сутички змогли зайти в храм Московського патріархату на Буковині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

буковина,упц,храм,мп,задубрівка

У селі Задубрівка Чернівецької області матір полеглого воїна Івана Назарія під час похорон просила священника Московського патріархату дозволити внести труну до храму, але їй не дозволили це зробити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Віряни Православної церкви України зайшли у церкву після сутички.

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Парафіянка ПЦУ Сидора розповіла Суспільному, що вперше за 4 роки змогли потрапити до церкви - до цього молилися на дворі.

"Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зайшли, бо вже не могли цього терпіти. Ми маємо документи, що можемо користуватися храмом. Мама просила занести тіло до церкви. Спочатку хотіли добитися цього мирним шляхом, але довелося силою", - розповідає Сидора.

Група людей змогла зайти через бічні двері храму. "Чули, що люди тут давно хочуть української церкви. Ми бачили, як вони випровадили московських священників. Ніхто їх не бив та не штовхав", - каже Тетяна, яка була свідком події.

Олександр Сергієнко повідомив журналістам, що у церкві їх зустріли три чоловіки та священник.

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"Вони використовували проти нас вогнегасники, щоб не пустити до церкви. Але ми змогли зайти. Центральні двері храму вони підперли ломом. Ми це акуратно прибрали й відкрили двері, щоб занести тіло героя всередину", - розповідає чоловік.

За його словами, з будівлі храму також зняли табличку з написом, що церква у підпорядкуванні УПЦ.

На фейсбук-сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП стверджують, що відспівування надворі мало відбуватися за взаємної згодою сторін. Храм нібито "штурмували" "люди в балаклавах. Повідомляється також, що настоятеля храму Віталія госпіталізували.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+61
Курва і то в Чернівецькій області ці гниди московські пів України захопили розуми наших людей(((
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05.04.2023 15:36
+53
Попросіть цих попів піти, тихо один раз, всім селом, без вил, але наполегливо.
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05.04.2023 15:37
+46
мля надо запретить "московский сатанат" на всей территории Украины!!!
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05.04.2023 15:39
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Курва і то в Чернівецькій області ці гниди московські пів України захопили розуми наших людей(((
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05.04.2023 15:36 Відповісти
Чернівецька область - це відстійник московських попів. Церква в селі Коритне, в якому народився головний московський піп Онуфрій.
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05.04.2023 16:10 Відповісти
.

люди релiгiйнi. дуже працьовитi.

але там дiйсно малина для РПЦ-КДБ, отруту свою москальськi попи випускали дуже довго.
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05.04.2023 16:13 Відповісти
Гріш ціна тій релігійності коли не думають головою, а наче губка поглинають московську пропаганду від ФСБістів в рясах.
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05.04.2023 16:25 Відповісти
Держава має допомогти бо фсбешники у рясах спираються на кримінал.щодо думання головою у 91 році кацапи забрали всі автокефальні українські церкви які знаходилися на росії чому дзеркально цього не зробили кравчуки-кучми?
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05.04.2023 19:02 Відповісти
хто ці односельці, які не пускали відспівувати загиблого Воїна у церкву? хто цей т.зв. "батюшка"?
як вони можуть після такого дивитись в очі матері Воїна ?
та й взагалі жити в одному селі ?
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05.04.2023 16:47 Відповісти
Попросіть цих попів піти, тихо один раз, всім селом, без вил, але наполегливо.
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05.04.2023 15:37 Відповісти
То навіщо ви тут сьогодні зареєструвалися? Йшли б собі далі, весь такий серйозний та досвідчений
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05.04.2023 15:49 Відповісти
Для чого ти тут, вже зрозуміло. Почитав нижче твої "пассажі".
Йшов би ти, москалику, за вашим крейсером "мацква"
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05.04.2023 16:02 Відповісти
не хами, мальчіша !
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05.04.2023 16:50 Відповісти
За допомогою доброго слова і пістолета можна досягти більшого, ніж за допомогою самого доброго слова.
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05.04.2023 16:08 Відповісти
Якось вже важко бачити все це...
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05.04.2023 15:37 Відповісти
Українці закінчуйте вже цей треш з московськими попами ,звертайтеся до влади на місцях що б вони негайно розривали договори з агентами рпц-фсб.
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05.04.2023 15:38 Відповісти
мля надо запретить "московский сатанат" на всей территории Украины!!!
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05.04.2023 15:39 Відповісти
Та ні,спочатку треба заборонити тих московських кдбешних чортів,які тих ідіотів "пасуть". Це цілком реально.
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05.04.2023 15:49 Відповісти
Нарід-це об'єкт впливу.В данному випадку зі сторони кдбешного анклаву. Прибрати джерело впливу і все-отрута перестане діяти,у багатьох проясниться в голові.Ну а тими в кого вже не проясниться,мають займатися психіатри і правохоронні органи.Сектанство безслідно не проходить і тяжко лікується!
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05.04.2023 16:01 Відповісти
Держава дуже слабенька,майже ніяка,тому треба спочатку захистити себе,потім побудувати міцну,справедливу державу,а ще потім навчити суспільство жити за встановленими законами...Це процес не швидкий,нажаль.
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05.04.2023 16:16 Відповісти
Звідки таке слово "Нарід" замість звичного "народ"?
Вперше слова нарід було вписане Шолоховим в перкладі Каца:
- Хто ж за суддю буде? - звів Каледін брови. - Нарід! (Михайло Шолохов, Тихий Дін, Кн. 2, пер. Каца, 1931);
Постає питання - де справжня та єдина достовірна мова? Тому пропоную спочатку скласти Єнциклопедичній тлумачний словник української мови, а потім заборонити усі інші!
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05.04.2023 16:20 Відповісти
.

мова - це живий органiзм. вона змiнюється весь час.

потрiбно долати зкацаплення, чистити вiд кацапiзмiв.
але виготовити один єдино вiрний еталон неможливо, знову ж таки тому що мова - це живий органiзм. )
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05.04.2023 16:25 Відповісти
Чесно кажучи не знаю звідкіля.Скоріше за все "народна творчість". Просто з недавнього часу подобається вживати слово саме так.
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05.04.2023 16:26 Відповісти
Так. От хоча б, для прикладу, взяти тебе.
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05.04.2023 15:50 Відповісти
Ти таке оце як сьогоднішній.
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05.04.2023 15:54 Відповісти
Ні не так! Навчіться рахувати правильно. У 2019 році з усього населення право голосу мали лише 30.1 млн. 13,5 млн проголосували папріколу, 4,5 млн за Порошенко. Приблизно 12 млн не скористалися правом голосу і взагалі не прийшли на вибори.
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05.04.2023 16:49 Відповісти
Дійсно, як тобі заборониш писати?
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05.04.2023 15:52 Відповісти
Гнати кацапських попів брудним віником дуже довго і дуже далеко
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05.04.2023 15:41 Відповісти
настоятеля храму Віталія госпіталізували.

ти диви, воно ще й живим залишилось, падло!
прибив би на місці!
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05.04.2023 15:41 Відповісти
Приспати! У штучну кому і до перемоги Третього риму над буддистами Китаю не хай собі спить скраю від моргу в підвальчику...
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05.04.2023 15:47 Відповісти
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05.04.2023 15:42 Відповісти
У кацапів немає нічого святого.
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05.04.2023 15:43 Відповісти
Головне не в каапах, а в нас! Коли ми вже відчуємо себе хазяєвами на своїй землі і у власній хаті!
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05.04.2023 15:45 Відповісти
гоподарЯми, якщо вже на те пішло! Хрєново мову знаешь, бо слово "хазяйнувати" не монгольске, яко господар...
ЦитатаЖ
"Господа́рь (болг. господа́р, серб. gospódar, укр. господа́р, белор. гаспадар) - титул Великого Новгорода, правителей Великого княжества Литовского, Северо-Восточной Руси, Молдавии, Валахии, Зеты и Черногории."
А у нас, на нашій мові і в нашій історії
"Хазяїн - господар дому, глава сім'ї (стосовно гостей, відвідувачів тощо).[1]в розмовному значенні - звертання до чоловіка як глави дому, господарства.
Повчи мене ще!
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05.04.2023 16:12 Відповісти
1). Не "на нашій мові", а НАШОЮ МОВОЮ.
2). Не "хазяєвами", а ХАЗЯЇНАМИ.
Повчи мене ще!
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05.04.2023 16:33 Відповісти
Хвілолог? А ми усю жизнь у хфуфаєчці...
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05.04.2023 17:45 Відповісти
Скоріш за все ЛЕКСИК, а те, що ти написав "хвілологія" це сукупність наук, які вивчають культуру народу, виражену в мові та літературній творчості.
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05.04.2023 17:53 Відповісти
Chwała Polsce, gdy są tacy inteligentni dżentelmeni jak Valery Koulga !!!
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05.04.2023 17:57 Відповісти
Щирі,співочі українці кожного дня також ходять до телевізора,слухають радіо,висять в інтернеті...Справа як раз в тому, ХТО і ЩО вкладає їм в вуха!
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05.04.2023 15:52 Відповісти
Отож, "не перекладайте з хворої голови на іншу".
Ви житель села Задубрівка? Ну то скажіть, чи є у місцевих мешканців вибір?
Цих попів людям нав'язали саме кацапи.
P.S. Так, українці щирі та співочі. На відміну від вас, москалів.
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05.04.2023 15:55 Відповісти
Так, вдома молитися, наприклад
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05.04.2023 17:19 Відповісти
"Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зайшли, бо вже не могли цього терпіти"
"Парафіянка ПЦУ Сидора розповіла Суспільному, що вперше за 4 роки змогли потрапити до церкви - до цього молилися на дворі"
Спробуйте звернутися з такою порадою до цих людей.
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05.04.2023 17:33 Відповісти
, наприклад
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05.04.2023 19:45 Відповісти
всю ******* МПЦ треба ********* за раз
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05.04.2023 15:43 Відповісти
Та добре вигострить сокиру
Та й заходиться вже будить...
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05.04.2023 15:44 Відповісти
О! Там мы шо - уже не воюем?
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05.04.2023 16:25 Відповісти
.

попи сатанату, гниди, звiльняйте церкви, вони не вам належать !

сатанат РПЦ-КДБ геть з України !
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05.04.2023 15:45 Відповісти
чернівці- це касабский анклав.... на весіллях-тільки касабня... і це земля Івасюка.. стидоба
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05.04.2023 15:46 Відповісти
.

ганьба зкацапленим придуркам. до чого тут Iвасюк ?
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05.04.2023 15:51 Відповісти
Ти ходиш поклонятися Гундяєву? На здоров'я. Що ти тут розказуєш як православним жити?
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05.04.2023 15:55 Відповісти
Тобі, тролю, ще одного вкиду не вистачає до бану. Якось так.
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05.04.2023 16:11 Відповісти
по поведiнцi cхоже на во-вошку, бiгало тут на Цензорi роками, займалось провокацiями, весь час змiнювало нiки.


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05.04.2023 16:31 Відповісти
чернівчанам.. ну ти тупий чи що
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05.04.2023 16:47 Відповісти
Да тільки за роздуми, дать лі барскоє повєлєніє ! Усіх сєктантов через стрій з батогами...
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05.04.2023 15:48 Відповісти
.

віряни церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому !!! перейшли до ПЦУ.

Громада має всі необхідні документи, але УПЦ МП все одно не дозволяла їм проводити богослужіння.

Пізніше стало відомо, що представники УПЦ МП після тривалої суперечки розблокували церкву і людям вдалося туди зайти.

Українського воїна відспівали священники Православної церкви України.
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05.04.2023 15:49 Відповісти
Выгнать всю русню и позакрывать все храмы и церквы, это все развод на деньги!!!!! Поколение 2005 года хоть перестанут ходить в этот лохотрон, и верить в выдуманого чукчу!
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05.04.2023 15:54 Відповісти
Адміни, зачистіть вже це кацапське гівнище. Досить засирати кацапськими ********** ресурс.
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05.04.2023 16:14 Відповісти
дурний піп тебе хрестив
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05.04.2023 16:08 Відповісти
полюбому московський посіпака в рясі
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05.04.2023 16:10 Відповісти
Треба щоб по всій Україні депутати відбирали земельні ділянки у ФСБ-РПЦ, а люди займали свої храми, на расейських попів і їх приспішників - кримінальні справи, виганяти і опускати прилюдно. З верховної зради вимагати - закон про повну заборону любої структури москви, як би вони себе не називали, а в перерєстраціях відмовляти.
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05.04.2023 16:07 Відповісти
Син священника із Буковини прийшов до Києво-печерської лаври, аби роз'яснити вірянам УПЦ МП, що таке насправді українська церква."У московського патріархату проблеми з освіченим духовенством. 80% захисників УПЦ МП не розуміють суті самого християнства".
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05.04.2023 16:17 Відповісти
Я ВІДМОВЛЯЮСЬ РОЗУМІТИ,ЧОМУ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА (ЯКЩО ВОНА ДІЙСНО УКРАЇНСЬКА) ПІД ЧАС ВІЙНИ ДОСІ ЗВОЛІКАЄ З ПОВНОЮ ЗАБОРОНОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДРГ «УПЦ МП»,НА ЯКІЙ ТАВРО ВЖЕ НІДЕ СТАВИТИ ??? ЧОГО ЧЕКАЄМО,ЗЕЛЕНІ ? ВТІЛЕННЯ У РЕАЛЬНІСТЬ ПОГРОЗ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО РІДНИМ??? ЧИ ВИ ДУМАЄТЕ,ЩО ПАША-МЕРС ЦІ ПОГРОЗИ ВІД СЕБЕ ОЗВУЧИВ??? ЧОГО ВИ БОЇТЕСЬ,ТЕЛЕПНІ??? НАВІЖЕНИХ БАБІВ З ЛІЧИНКАМИ БІЛЯ ЛАВРИ??? ТО ПРО ЯКИЙ НАСТУП ВИ ВОЛАЄТЕ,ЯКЩО НЕ ЗДАТНІ РАШИСТСЬКИХ ПОПІВ З ЦЕНТРУ СТОЛИЦІ ВИКИНУТИ??? НАБЕРІТЬСЯ СМІЛИВОСТІ І ВИМЕТІТЬ ЦЮ ЗАРАЗУ З УКРАЇНИ! НІЯКОГО «РЕЛІГІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ» НЕ БУДЕ,БО ВСІ БЕЗГОЛОВІ ВІРУНИ МОСКОВСЬКОЇ СЕКТИ-ЛИЦЕМІРИ СЦИКУНИ, І ГНИДИ У ПЕРЕВАЖНІЙ БІЛЬШОСТІ. ЗРОБІТЬ ,ВРЕШТІ, ХОЧ ЩОСЬ КОРИСНЕ ДЛЯ УКРАЇНИ!!
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05.04.2023 16:20 Відповісти
Здається офіс московського сатанату спустив на низи такі наративи щоб творити безчинства і в людей урвався терпець.
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05.04.2023 16:21 Відповісти
.

нехай урветься. давно вже час, щоб урвався. ще напочатку 2014 року потрiбно було, щоб урвався.

нiяких безчинств з боку людей не бачу.
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05.04.2023 16:27 Відповісти
на буковині "віряни" мацковской церкви - особливі підараси: темрява, забобони, дикість в одному флаконі... свідомсть десь на рівні XVII століття.
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05.04.2023 16:29 Відповісти
Треба було відпи₴дити. Все одно кацапські попи будуть верещати про "радікалов".
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05.04.2023 16:40 Відповісти
Быдло понимает только силу!
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05.04.2023 16:42 Відповісти
+ 100 !
ось цей випадок у церкві із забороною відспівування Воїна (до речі, типовий для УПЦ МП),
"уставшиє" т.зв. комерсант із своєю піддутою курвою в Буковелі, який посилає Воїна "так едь обратно в свой Бахмут",
маршруточніки, які не пускали Воїнів або Ветеранів в маршрутку під час АТО...

чи не надто багато бидлячества по відношенню до Воїнів та Ветеранів?
має бути прийнятий "Закон про криве слово" по відношенню до Воїнів у формі, або в цивільному, якщо вони кажуть що є військовими, до Ветеранів та до загиблих Героїв.
кожне будь-яке криве слово на їх адресу має каратись нещадно і вьязницею.
щоб ми не почули скоро на адресу Героїв "а я тебя туда не посылал"
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05.04.2023 17:01 Відповісти
Ой вэй..... Зная как и кто выполняет законы - в морду быстрее и эффективнее....
У нас менты на драку смотрят с руками в карманах и только уговаривают.... А каллаборантов вообще оправдывают и отпускают... Штэпа как вопиющий пример... Да и семейству Медведчука тоже дали уйти и вывезти немало..
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05.04.2023 17:50 Відповісти
Попи московитського патріархату ще з 2014 року відмовлялися в багатьох храмах відспівувати загиблих воїнів ЗМУ та добробатів.
А з 2019 р. ще й з таким зіткнулися:

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05.04.2023 18:06 Відповісти
Настоятеля госпіталізували?
Коли їх почнуть вивозити відразу до моргу, то буде правильно.
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05.04.2023 16:58 Відповісти
та, по суті, правильно зробили, що не впустили.. для прискорення видворення з України цієї кгбешної секти. У нас в країні є ще дуже багато фанатиків цієї секти. і такі випадки потрібно поширювати на всю країну, щоб ці фанатики прозрівали. і це прозріння настане. питання часу.
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05.04.2023 17:11 Відповісти
пілотний проєкт на хмельниччині показав що проблєма кацапської церкви вирішується за пару днів.
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05.04.2023 17:19 Відповісти
когда уже фсбшникам под рясой дадут *****?! доколе весь этот позорный спектакль будет продолжаться?!фсбшные попы вконец ******,избивают военнослужащих ВСУ,отказываются выполнять распоряжения Украинских судов!
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05.04.2023 17:54 Відповісти
А пан Зеленський покаже у своїх відосах, що всього три кацапських попи і троє-четверо обдурених бабусь не пускали вбитих на війні кацапами воїнів-героїв, щоб провести в останню путь? Чому люди мають це робити в кожному окремому селі? Чому Верховна Рада, в якій монобільшість "Слуг" цього до цього часу не зробила закон про заборону цієї секти? Кому служать "слуги" Україні, чи рейтингу одного відкосника, який бажає знову мародерити Україну?
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05.04.2023 18:15 Відповісти
Що саме цікаве: і Онуфрій (очільник РПЦвУ); і Епіфаній (ПЦУ) - обидва вихідці з Чернівецької області...
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05.04.2023 18:28 Відповісти
.

панове,Ви тiльки подивiться,як УПЦ фiлiя сатанату РПЦ-КДБ iнструктує,як протистояти

вигнанню москальських попiв !

https://youtu.be/sK1gK9FXktg
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05.04.2023 19:15 Відповісти
Дякую. Зайшла на цей сайт, написала свої коменти, необхідно гнати московських попів з української землі, це дуже наблизить нашу Перемогу над роZZійським окупантом
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06.04.2023 08:05 Відповісти
Дякую Вам. )
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06.04.2023 09:36 Відповісти
черновцы, у вас с головой все в порядке? вы еще на колени перед моск. попами станьте и долго просите в храм пустить....вообще люди сдурели.
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05.04.2023 22:50 Відповісти
 
 