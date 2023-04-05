У Кремля проблеми з "військовою силою", але нової хвилі мобілізації він боїться, - CNN
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Кремль має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили", однак побоюється запуску нової хвилі мобілізації в Росії через настрої населення.
Про це з посиланням на західних чиновників пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"(Росія. - Ред.) визнала, що їй потрібно ще 400 000 військовослужбовців, і це не лише для конфлікту (в Україні. - Ред.), але й для нових формувань, які будуть розміщені на новому кордоні з НАТО і Фінляндією. Як вони це зроблять, наразі незрозуміло", - йдеться в публікації.
На думку співрозмовників СNN, Росія має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили". Агресор не докладає зусиль для запуску другої хвилі мобілізація та має труднощі з підготовкою людей.
"Чи зможе населення витримати ще один раунд мобілізації і чи дійсно Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, наразі незрозуміло. Однак той факт, що вони цього не зробили (не почали другу хвилю мобілізації. - Ред.), вказує на те, що вони мають певні побоювання з цього приводу", - йдеться в публікації.
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бо цього хоче весь цивілізований світ , який він цілодобово
кошмарить і лякає ядерною війною 😡😧
та росія молиться на мобілізацію, їхні пропагандони переконали всіх що тільки закидуючи м'ясом можна перемогти українців.
до речі, я згоден, це правда.
і нам варто перестати сміятися з чмобіків бо вони своє м'ясо вимінюють на полі бою 1 до 2 а за таким курсом ми війну програємо.
В них іде мобілізація. Але вона прихована бо рф контролює всі змі, соцмережі і так далі. Та не така інтенсивна як коли на початку вони хапали всіх підряд щоб максимально швидко закрити діру на фронті.
Крім того у них безліч інструментів щоб ховати мобілізацію. Одне тільки збільшення кількості контрактників дозволяє сховати тьму народу заставляючи чмобіків підписувати контракт.