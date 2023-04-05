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У Кремля проблеми з "військовою силою", але нової хвилі мобілізації він боїться, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,призов,окупанти,мобілізація

Кремль має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили", однак побоюється запуску нової хвилі мобілізації в Росії через настрої населення.

Про це з посиланням на західних чиновників пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"(Росія. - Ред.) визнала, що їй потрібно ще 400 000 військовослужбовців, і це не лише для конфлікту (в Україні. - Ред.), але й для нових формувань, які будуть розміщені на новому кордоні з НАТО і Фінляндією. Як вони це зроблять, наразі незрозуміло", - йдеться в публікації.

На думку співрозмовників СNN, Росія має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили". Агресор не докладає зусиль для запуску другої хвилі мобілізація та має труднощі з підготовкою людей.

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"Чи зможе населення витримати ще один раунд мобілізації і чи дійсно Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, наразі незрозуміло. Однак той факт, що вони цього не зробили (не почали другу хвилю мобілізації. - Ред.), вказує на те, що вони мають певні побоювання з цього приводу", - йдеться в публікації.

Автор: Ольга Лузан
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Кремлівський плюгавий виродок повинен здохнути і негайно 😠
бо цього хоче весь цивілізований світ , який він цілодобово
кошмарить і лякає ядерною війною 😡😧
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05.04.2023 15:38 Відповісти
Опять думки и вангования из разряда "кто пьет воду - может через 20-30-40 лет умереть".
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05.04.2023 16:19 Відповісти
Ще одні пророки. Наші вже з літа порахували всі ракети, снаряди і чмобіків. А тепер з-за бугра подуло. На Україну в москалів м'яса вистачить, загребуть всіх від півночі до Прибалтики, бо знають що "ната не нападьот"
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05.04.2023 16:36 Відповісти
Артилерію їхню та авіацію і флот в Криму треба випилювати і видзьобувати. Гаубицю в реммайстерні алкаш пенсіонер на діп 200 не виточть
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05.04.2023 16:40 Відповісти
ці слова написала геть далека від росії людина, яка нібельмеса не розуміє.

та росія молиться на мобілізацію, їхні пропагандони переконали всіх що тільки закидуючи м'ясом можна перемогти українців.

до речі, я згоден, це правда.

і нам варто перестати сміятися з чмобіків бо вони своє м'ясо вимінюють на полі бою 1 до 2 а за таким курсом ми війну програємо.
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05.04.2023 17:21 Відповісти
Надоїли.

В них іде мобілізація. Але вона прихована бо рф контролює всі змі, соцмережі і так далі. Та не така інтенсивна як коли на початку вони хапали всіх підряд щоб максимально швидко закрити діру на фронті.

Крім того у них безліч інструментів щоб ховати мобілізацію. Одне тільки збільшення кількості контрактників дозволяє сховати тьму народу заставляючи чмобіків підписувати контракт.
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05.04.2023 17:26 Відповісти
Ми знищили лише 170 з необхідних для запуску "мишлєнія" у кацапів 300 000. Лише тоді коли в Україні здохне 300 тисячний окупант у них почнеться "брожєніє" в бошках і виникнуть якісь "сомнєнія" в "мудрості" ***** і стійкості та "вялічії" режиму. З поточними темпами винищення окупантів до кінця року ця цифра буде досягнута і почнуться "хороводи з братанієм", пошуки "винних", з'являться "пророки" які оголосять "что дєлать"... все як завжди... До кінця наступного року в Україні не лишиться жодного живого окупанта. Далі ізоляція і, сподіваюсь, халявних "ніжок Буша" більше не пришлють...
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05.04.2023 17:30 Відповісти
Не забувайте, більша половина з цих 170,к - луГандони...
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05.04.2023 18:20 Відповісти
Луганське та донецьке бидло взагалі, як і раніше, не включається до кацапської статистики. В усьому світі люди народжуються щоб бути щасливими. Даунбасята народжуються щоб здохнути за *****...
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05.04.2023 18:25 Відповісти
Досить сміятись з чмобіків. На тг свіженьке інтерв'ю бійця Дніпровської тро, підкріплене відео - на них 4 пішло 3 хвилі по 6 чмобів. Щастя що боєць помітив групу і в них був Св.Браунінг з достатньою кількістю набитих коробів.
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05.04.2023 18:01 Відповісти
Хотели порешать 100 тысячами орков в Украине а теперь надо 400 тысяч орков
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05.04.2023 21:39 Відповісти
 
 