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У разі загрози оточення та втрат у Бахмуті будуть відповідні рішення, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині – найскладніша. Ворог не контролює місто, рішення про відхід Сил оборони може бути ухвалено у разі загрози великих втрат особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Там дуже дуже складна історія і щоденно: то є достатньо артилерійських снарядів, то дефіцит. Це відбувається щоденно. То є успіх у якихось блоках Бахмута і ми йдемо вперед, або його немає і ми знов відходимо на позиції. Але. Ми знаходимось у Бахмуті і ворог не контролює Бахмут – це ситуація на сьогодні.

Оперативною ситуацією займається генерал Сирський. Безумовно і для нього і для мене головне – не втратити особовий склад.

Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, будуть відповідні правильні рішення генерала на місці", - зазначив глава держави на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Польщі.

Водночас, за словами Зеленського, чим швидше доїжджає до України відповідна амуніція від міжнародних партнерів, тим швидше Сили оборони будуть виборювати ситуацію не тільки в Бахмуті, а й по всій лінії зіткнення.

Також дивіться: Масовані удари "Градами" під Бахмутом: ракета потрапила у кадр. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Забезпечення ЗСУ у ЗЕ-команди має три стадії:
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники, не надали!".
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05.04.2023 15:59
+14
То що, рішення по Бахмуту буде приймати оте ''чотириждиуклонічне тєло""?
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05.04.2023 16:00
+12
Молимось за хлопців!
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05.04.2023 15:47
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Більше доріг почне будувати,чи картону військовим ще піднімуть в ціні,а може кордон розмінує
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05.04.2023 15:44 Відповісти
Щта?
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05.04.2023 16:25 Відповісти
Молимось за хлопців!
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05.04.2023 15:47 Відповісти
яйця стануть по 15 асфальт покладуть перед окопами
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05.04.2023 15:47 Відповісти
Головне-щоб не було дефіциту яєць,а снаряди-то таке.
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05.04.2023 15:50 Відповісти
Забезпечення ЗСУ у ЗЕ-команди має три стадії:
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники, не надали!".
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05.04.2023 15:59 Відповісти
То що, рішення по Бахмуту буде приймати оте ''чотириждиуклонічне тєло""?
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05.04.2023 16:00 Відповісти
если ты сползешь с дивана и такие как ты и пойдете под бахмут, то возможно будет другой исход -мне-76 лет
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05.04.2023 16:04 Відповісти
Вас "посылателей под Бахмут", кого ни возьми, все то инвалид то пенсионер то женщина.

Пенсионер - значит сиди молча, и молись чтобы твои сыновья и внуки разрулили тот пздец, который вы с вашими одногодками оставили нам в наследство.
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05.04.2023 16:17 Відповісти
а ты значит срать на форумах будешь, подрывать доверие к руководству, почесывая яйца на диване? срань господня
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05.04.2023 16:23 Відповісти
Давай иди родину защищай или закрой хлеборезку
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05.04.2023 16:27 Відповісти
73 % выбрали ЗЕпредателей которые разминировали и сдали левобережье а виноваты другие?(( Вы же скулили что если стать на колени перед куйло и война закончится…..так станьте своим стадом и остановите…..и 76 лет не предел
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05.04.2023 16:33 Відповісти
Во всяком случае я не буду учить другим тому, чего не делаю сам.

Все очень просто: либо ты вообще никого не отправляешь никуда, либо ты своим примером показываешь нам как нужно.

А до тех пор - ты просто глупый совковый дед.
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05.04.2023 16:46 Відповісти
То есть, нам теперь вообще нельзя критиковать "руководство" что бы оно ни ************?
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05.04.2023 16:55 Відповісти
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, з 24 лютого 2022 року тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені Конституцією України, а саме:статтею 34 ("Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань");
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05.04.2023 17:17 Відповісти
Конституция - это бумажка, писаная пузатыми дядями, и многократ изменяемая ими же, а уж сколько раз нарушаемая - не сосчитать.

Право на свободу слова - здесь вторично, хотя и оно описано в всеобщей декларации прав человека, написанной при участии планеты, а не местечковых князьков. И оно не содержит никаких "если". А первично здесь, фундаментальное право человека на жизнь.

Если мое руководство делает то, что может привести к моей смерти, то все эти бумажки, законы, постановления и даже декларации отходят на задний план. И поскольку на смерть ведут меня, то я мало того что имею право, я обязан критиковать, и спрашивать за что.
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05.04.2023 17:37 Відповісти
Конст. України-це оснований закон. А твоя позиція-це позиція боягуза або кацапа.
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05.04.2023 17:50 Відповісти
Именно. Моя позиция - человека, боящегося смерти. Но ты не такой, ты герой =)
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05.04.2023 19:48 Відповісти
Обов'язок громадянина України -захищати Батьківщину, своїх дітей, дружину, батьків від агресії параші. Ти не чоловік, а лайно кацапське.
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05.04.2023 19:59 Відповісти
Прими таблетки
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05.04.2023 20:21 Відповісти
Придут "асвабадители" и им пофиг что тебе и сколько, отмазка не проканает
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05.04.2023 16:25 Відповісти
в 76 років не мати ні розуму, ні совісті (((
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05.04.2023 19:50 Відповісти
это потому, что предлагаю оторвать яйца от дивана и пойти родину защищать?
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05.04.2023 21:31 Відповісти
Може ти хочеш?
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05.04.2023 16:39 Відповісти
Враг не контролирует, но есть угроза оцепления.
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05.04.2023 16:00 Відповісти
значит решение принято и понятно какое
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05.04.2023 16:02 Відповісти
Невже накладе на себе руки? Мало ймовірно, напевне то буде хтось із тих, хто разом з ним нічого не крав!
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05.04.2023 16:21 Відповісти
Тобто, до сьогодні загроз оточення та втрат у ЗСУ не було?

Воно дурне чи просто бреше?
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05.04.2023 16:30 Відповісти
Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, будуть відповідні правильні рішення генерала на місці" на кшталт "зеленого правильного рішення" продиктованого рашистами із захисниками "Азовсталі" і Маріуполя
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05.04.2023 16:31 Відповісти
Хтось щось розуміє? У чий город ці каміння? Здається, що переможцем у боротьбі за Бахмут повинен стати сирський (вже герой київського та харківського напрямків), але щось виходить не дуже. Залужеий десь стратегічно далеко від бахмутських подій, але може за тактичні прорахунки провину повісять саме на нього. Про такі рішення йдеться?
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05.04.2023 17:09 Відповісти
в яблучко (
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05.04.2023 17:48 Відповісти
Моя порада відступати там потрохи, хай розгрібають своїх, це наближає перемогу
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05.04.2023 18:29 Відповісти
А де ж твої снаряди, пане Президенте? Що "велике крадівництво", то помилка, чи навмисні дії на рокисть ворога? Знову винні США і ЄС? Та ніби предидентом тут Ви пане?
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05.04.2023 18:33 Відповісти
 
 