У разі загрози оточення та втрат у Бахмуті будуть відповідні рішення, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині – найскладніша. Ворог не контролює місто, рішення про відхід Сил оборони може бути ухвалено у разі загрози великих втрат особового складу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Там дуже дуже складна історія і щоденно: то є достатньо артилерійських снарядів, то дефіцит. Це відбувається щоденно. То є успіх у якихось блоках Бахмута і ми йдемо вперед, або його немає і ми знов відходимо на позиції. Але. Ми знаходимось у Бахмуті і ворог не контролює Бахмут – це ситуація на сьогодні.
Оперативною ситуацією займається генерал Сирський. Безумовно і для нього і для мене головне – не втратити особовий склад.
Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, будуть відповідні правильні рішення генерала на місці", - зазначив глава держави на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Польщі.
Водночас, за словами Зеленського, чим швидше доїжджає до України відповідна амуніція від міжнародних партнерів, тим швидше Сили оборони будуть виборювати ситуацію не тільки в Бахмуті, а й по всій лінії зіткнення.
Будь ласка, зачекайте...
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники, не надали!".
Пенсионер - значит сиди молча, и молись чтобы твои сыновья и внуки разрулили тот пздец, который вы с вашими одногодками оставили нам в наследство.
Все очень просто: либо ты вообще никого не отправляешь никуда, либо ты своим примером показываешь нам как нужно.
А до тех пор - ты просто глупый совковый дед.
Право на свободу слова - здесь вторично, хотя и оно описано в всеобщей декларации прав человека, написанной при участии планеты, а не местечковых князьков. И оно не содержит никаких "если". А первично здесь, фундаментальное право человека на жизнь.
Если мое руководство делает то, что может привести к моей смерти, то все эти бумажки, законы, постановления и даже декларации отходят на задний план. И поскольку на смерть ведут меня, то я мало того что имею право, я обязан критиковать, и спрашивать за что.
Воно дурне чи просто бреше?