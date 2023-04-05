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Вантажне судно, що прямувало в Україну, затонуло біля берегів Туреччини. Є зниклі безвісти

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

судно,joe

Біля узбережжя Туреччини в середу затонуло вантажне судно з 14 членами екіпажу на борту, яке йшло до України з турецького порту Іскендерун.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Вантажне судно Joe 2 йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Воно затонуло в районі міста Кумлуджа, що в провінції Анталія, коли прямувало до Ізмаїла в Україні з турецького порту Іскендерун, повідомила турецька берегова охорона.

Сигнал лиха берегова охорона отримала о 3:47 ранку і відправила на допомогу судно, кілька катерів і два гелікоптери.

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П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати: двох із них витягнули з води та перемістили гелікоптерами, ще трьох врятували інші комерційні судна. Тривають пошуки дев'ятьох людей. Усі члени екіпажу були громадянами Сирії.

Що стало причиною затоплення судна, не відомо.

Головна прокуратура Кумлуджі розпочала розслідування, повідомила берегова охорона.

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Як відомо, у зв'язку з війною комерційні судна заходять до портів України через так званий "зерновий коридор", погоджений у рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Автор: Ольга Лузан
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шо? сирійці прямували в Україну? якого хєра? це ж ворожа держава
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05.04.2023 15:45 Відповісти
Вони були членами екіпажу, а судно приписане до Гвінеї Бісау. Хоча бозна якого вони там робили.
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05.04.2023 15:54 Відповісти
Напоролося на кацапську міну?
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05.04.2023 16:01 Відповісти
в Середиземному морі їх нема
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05.04.2023 16:32 Відповісти
Якщо там працюють сирійці, то судно вже брухт після експлуатації попередніми власниками. Це явно після греків куплено, де його фізично знищили. Потім сірійські камікадзе допрацьовують вже на брухті і дірки ганчірками затикають. А ще вони можуть бути членами одної сім'ї всім екіпажом. Де дипломи куплені і реальних професійних знань зеро. Так що дивного в тому що воно булькнуло немає нічого.
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05.04.2023 16:13 Відповісти
Может, ещё всплывёт при хорошей погоде.
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05.04.2023 18:23 Відповісти
За спж*ным кацапами зерном? Вот и ладненько получилосью
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05.04.2023 20:15 Відповісти
 
 