Вантажне судно, що прямувало в Україну, затонуло біля берегів Туреччини. Є зниклі безвісти

Біля узбережжя Туреччини в середу затонуло вантажне судно з 14 членами екіпажу на борту, яке йшло до України з турецького порту Іскендерун.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Вантажне судно Joe 2 йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Воно затонуло в районі міста Кумлуджа, що в провінції Анталія, коли прямувало до Ізмаїла в Україні з турецького порту Іскендерун, повідомила турецька берегова охорона.

Сигнал лиха берегова охорона отримала о 3:47 ранку і відправила на допомогу судно, кілька катерів і два гелікоптери.

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П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати: двох із них витягнули з води та перемістили гелікоптерами, ще трьох врятували інші комерційні судна. Тривають пошуки дев'ятьох людей. Усі члени екіпажу були громадянами Сирії.

Що стало причиною затоплення судна, не відомо.

Головна прокуратура Кумлуджі розпочала розслідування, повідомила берегова охорона.

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Як відомо, у зв'язку з війною комерційні судна заходять до портів України через так званий "зерновий коридор", погоджений у рамках Чорноморської зернової ініціативи.