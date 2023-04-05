Зеленський і Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда під час переговорів у Варшаві домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це було заявлено на спільній пресконференції голоів держав.

"Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей", - заявив Зеленський.

"Сьогодні ми – у Варшаві, але там – в окопах Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки перебувають наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки, абсолютно сильні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щодня", - додав він.

Глава держави подякував польській стороні за рішення надати додатковий пакет військової допомоги, який, за його словами, посилить українських бійців і допоможе захистити їхні життя.

Також читайте: Польща передає Україні ще 4 винищувачі МіГ-29, - Дуда

"Тому що вони ризикують своїми життями заради українців, але й заради майбутнього життя і ваших дітей, дітей Європи", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.

Це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У робочому режимі президенти Польщі та України двічі зустрічалися в Жешуві - у лютому 2023 року та в грудні 2022 року.