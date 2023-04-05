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Зеленський і Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

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Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда під час переговорів у Варшаві домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це було заявлено на спільній пресконференції голоів держав.

"Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей", - заявив Зеленський.

"Сьогодні ми – у Варшаві, але там – в окопах Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки перебувають наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки, абсолютно сильні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щодня", - додав він.

Глава держави подякував польській стороні за рішення надати додатковий пакет військової допомоги, який, за його словами, посилить українських бійців і допоможе захистити їхні життя.

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"Тому що вони ризикують своїми життями заради українців, але й заради майбутнього життя і ваших дітей, дітей Європи", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.

Це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У робочому режимі президенти Польщі та України двічі зустрічалися в Жешуві - у лютому 2023 року та в грудні 2022 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Ось на кого треба робити ставку і з ким зміцнювати оборонне співробітництво, а не сподіватися (марно) на продажних сцикунів, які дають нам мізер зброї, хоча мають її цілу купу.
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05.04.2023 15:58 Відповісти
та невже...??? Це Ви про кого ?
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05.04.2023 15:59 Відповісти
Брати поляки , дякуєм за щиру допомогу !
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05.04.2023 17:21 Відповісти
Як вже ******* ці любителі братерства. То одні 300 років розповідали про братскій народ, тепер ініші розказують про якихось братів. Лише українці один одному брат, всі інші - чужинці із власними інтересами.
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05.04.2023 17:30 Відповісти
 
 