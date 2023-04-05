НАБУ проводить обшуки у глави Харківської ОВА Синєгубова у справі про розкрадання гумдопомоги, - джерела

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"НАБУ проводить серію обшуків у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова по справі по розкраданню гуманітарної допомоги. Сьогодні, за даними джерел Цензор.Нет, детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА О. Синегубова, заступника голови ОДА В.Ковальської, директора депаратменту АПК А.Дорожко", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022 році.

Водночас у Харківській ОВА повідомили, що НАБУ здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

"Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку. ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", - зазначили в обладміністрації.

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