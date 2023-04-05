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НАБУ (3425) обшук (1342) ОДА (1540) Харків (3880) Бутусов Юрій (3126) Синєгубов (759)

НАБУ проводить обшуки у глави Харківської ОВА Синєгубова у справі про розкрадання гумдопомоги, - джерела

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

синєгубов

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"НАБУ проводить серію обшуків у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова по справі по розкраданню гуманітарної допомоги. Сьогодні, за даними джерел Цензор.Нет, детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА О. Синегубова, заступника голови ОДА В.Ковальської, директора депаратменту АПК А.Дорожко", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022 році.

Водночас у Харківській ОВА повідомили, що НАБУ здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

"Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку. ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", - зазначили в обладміністрації.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Якщо так, як "пошерстили" Запорізьку, то краще не треба.
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05.04.2023 16:25
+22
Не поділився з бандою Єрмака!
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05.04.2023 16:08
+19
а що там з керівницею податкової Києва що записочки писала на Новий Рік - хочу Мальдіви, Лєксуси, музчін єйо мєчти ???? Казали що відновлюється на посаді через суд і хоче компенсацій ще..
Шапіто йо...не де не кинься
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05.04.2023 16:35
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Кожну область треба пошерстити -- а то роблять запаси гуманітарки на продаж .
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05.04.2023 16:05 Відповісти
Якщо так, як "пошерстили" Запорізьку, то краще не треба.
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05.04.2023 16:25 Відповісти
ОП шерстити треба, але там всі свої.
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05.04.2023 17:25 Відповісти
Я не курсi, а як саме "пошерстили" Запорізьку"?
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05.04.2023 22:52 Відповісти
Серйозно чи тролите? В Запорізькій обл неймовірна кількість гуманітарки була продана в АТБ . Сотні вагонів і десятки корабельних контейнерів. За те розкрадачі отримали ордени на День Незалежності.
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05.04.2023 23:10 Відповісти
НАБУ до орденів яким боком?
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06.04.2023 00:52 Відповісти
До орденів - ніяким. А от до відсутності судових справ на керівників Запорізької області є запитання.
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06.04.2023 01:07 Відповісти
усе це балачки поки ви не запостите посилання на ресурси з пiдтверджуючою iнфо. Гуглити не буду, бо так можна все життя гуглити коли хтось дасть якусь iдею, а гуманiьарка для мене не найвиажливiша рiч, тому час витрачаю уж точно не на читання про можливi харкiвськi розкрадання. Просто хочеться щоб це було видно людям, якщо такий безлад майе мicце насправдi
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06.04.2023 08:29 Відповісти
А вам відомо, що перед тим, як справа потрапила до суду її треба розслідувати?
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06.04.2023 15:53 Відповісти
пофоткаються і підуть *****
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05.04.2023 16:07 Відповісти
Ні Получать долю
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05.04.2023 16:29 Відповісти
Схоже Сінегубов буде відбувати покарання послом в якій екзотичній країні.
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05.04.2023 16:48 Відповісти
на расеюшке??
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05.04.2023 16:51 Відповісти
..так у назві НАБУ..... вставте Є між НА і БУ...... І все Вам стане ясно!!!)))
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05.04.2023 22:45 Відповісти
Не поділився з бандою Єрмака!
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05.04.2023 16:08 Відповісти
дайте вгадаю з якої він партії - партії зелених?
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05.04.2023 16:17 Відповісти
Партія зелених злодюг.
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05.04.2023 18:05 Відповісти
Запитання:
1. В заголовку Синегубов очільник ОВА(військової адм.), карочє, зєльоний. В тексті він голова ОДА(теж). Навіть в Одесі це "двє большіє разніци."
2. Надіюсь, це не за нездачу Харкова?
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05.04.2023 16:17 Відповісти
щось зарано після розголосу, давайте ще пару років почекаємо...щоб усі сліди замести встигли...
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05.04.2023 16:24 Відповісти
неужели спыздил что-то?
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05.04.2023 16:25 Відповісти
очевидно, Дудин скоро станет такой костью в горлах синезадова, терехова, янелохмнесорокдва, дерьмака и падлюкина, что пустит в горлах этих чудовищ метастазы.
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05.04.2023 16:31 Відповісти
Звідкіля таке бажання щось вкрасти?Невже від злиднів?🤔
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05.04.2023 16:31 Відповісти
Від багаторічної звички
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05.04.2023 16:35 Відповісти
Ні. То від стресу: війна!
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05.04.2023 18:12 Відповісти
Є така хвороблива пристрасть - клептоманія. В кого її немає, того в Україні у владу не пустять. Причому більшості виборців клептомани чомусь подобаються.
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05.04.2023 18:10 Відповісти
а що там з керівницею податкової Києва що записочки писала на Новий Рік - хочу Мальдіви, Лєксуси, музчін єйо мєчти ???? Казали що відновлюється на посаді через суд і хоче компенсацій ще..
Шапіто йо...не де не кинься
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05.04.2023 16:35 Відповісти
Наверно как и вертолетных налоговиков - сказали ата та и отпустили.....
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05.04.2023 16:38 Відповісти
ну да - як виращався Гетьманцев - поскубли гусаків і відпустили
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05.04.2023 16:40 Відповісти
Оті бажання на дзеркалі називаються "візуалізація бажань". Дамочка мережевим маркетингом займалась. Якусь байду впарювала колегам чи клієнтам. Прості люди такий товар не втюхають, а ті, хто крутиться серед багатих, може. Коли Янукович утік, в Межигір'ї бачили товари фірми Амвей, з мережевого маркетингу.
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05.04.2023 23:19 Відповісти
Это ватный типок всегда был...
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05.04.2023 16:56 Відповісти
Ще й, коли був у Полтаві, і Трухін від нього віз саквояжик.
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05.04.2023 17:16 Відповісти
В загальному хаосі не знайшлося жодного адекватного співробітника державних органів,який би відстоював інтереси держави, інтереси даже не держави(там все на відкатах),а простих українців,які щедро поливають нашу землю кров'ю і кістками. Проціжувати говно воно в генах, а що ви хотіли від зелених,які прийшли підзаробити.І пофіг де і як, на чому? Так хоч на говні! В зеленому виді воно нормально, особливо в Австрії і Швейцарії.
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05.04.2023 17:06 Відповісти
"даже" - такого слова не існує.
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05.04.2023 20:14 Відповісти
Циркачи,Работу работаем.
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05.04.2023 17:13 Відповісти
І знову ОВА - призначенці Банкової...
Може, як було у Жванецького, в консерваторії на Банковій щось змінити?
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05.04.2023 17:17 Відповісти
Общак землячества Кушнарєва вже в Швейцарії. Послиха вспіла. І вони не хвилюються, просто сприяють.
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05.04.2023 17:26 Відповісти
гуманітарка для деяких держиморд сьогодні клондайк...
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05.04.2023 17:38 Відповісти
"Харьков- город контрастов." Майже цитата...
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05.04.2023 17:45 Відповісти
При чому тут Харків, очільник області ставиться Зе ************ на своє місце, харківяне його не обирали
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05.04.2023 19:45 Відповісти
Зепрезидента точно вибирали.
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05.04.2023 23:21 Відповісти
По Запоріжській нарозслідували? Тут теж саме буде. Зелений своїх не здає.
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05.04.2023 18:18 Відповісти
А посадити пожиттєво хочуть голову СБУ Харківщини Романа Дудіна який відстояв Харків від нападу кацапів інкримінуючи йому спробу усунути Синігубова від влади який вже судячи по всьому домовився з кацапами про калобораційну діяльність і сидів тихо як миша у перщі дні і тижні лютого 2022, в чому був замазаний і Тєрєхов. В інтернеті є цікаві відео на цю тему
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05.04.2023 19:42 Відповісти
А потім його приїхали затримувати на Волинь. Показали "маєток" батьків. Середнього класу нова хата побудована на місці старої дідової, з дешевим парканом(таким, як в Луцьку Нова Лінія обгороджена). В якомусь глухому селі, далеко від цивілізації. Мати каже, що продала в Харкові квартиру і 2 гаражі, то у неї після будівництва, мабуть ще на прожиття залишилось.
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05.04.2023 23:32 Відповісти
І що хотят знайти в кабінетах Харьківської ОВА? Гроші від продажу гумдопомоги? Та там їх навряд чи тримають? Чи документи,які свідчать про продаж гумдопомоги? Але хто тут ідіоти? Злодії з Харьківської ОВА чи так звані шукачі з НАБУ?
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05.04.2023 20:54 Відповісти
Тут обшуки, там нагороди.

"Міністр оборони України вручив Олег Синєгубов медаль «Золотий тризуб»

За всебічну допомогу у протистоянні збройній агресії російської федерації проти України, плідну співпрацю зі Збройними Силами України, патріотизм та активну громадянську позицію Міністр оборони України Олексій Резніков передав начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову медаль «Золотий Тризуб».

Подробиці - за посиланням: https://kharkivoda.gov.ua/news/120362
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05.04.2023 21:07 Відповісти
Друзі в Італії організували збір гум допомоги та вантажівкою привозили, далі мені декілька ящиків, так роздати було проблема, тупо ж на дорозі не станеш на трасі, Не залишиш, бері хто хочеш.

Тож це важка праця, роздавати її, а вкрасти, я взагалі не уявляю як, в магазини поставляти, так відразу ж зрозуміло, що то гум допомога, та ще приходна та податкова треба та по банку провести, все це зареєструється, а звідки приход? А ризики?
Та і гріх підчас війни таке робити.
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05.04.2023 21:29 Відповісти
То ж поляки так упізнали свою гуманітарку в Запорізьких АТБ.
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05.04.2023 23:34 Відповісти
) полякі самі могли домовитися, це ж не німці
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05.04.2023 23:47 Відповісти
Вы забыли о рынках. Пойдите и посмотрите на их "лотки". Там и продают гуманитарные продукты. Сахар из Австрии, тушенка и паштеты польские. Крупы, макаронные, фасоль и зеленый горошек... И еще много гуманитарной помощи. В каждом городе. Там фискалы имеют свой интерес. Карман их, фискалов, всегда открыт для налички и широко закрытых глаз.
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05.04.2023 23:53 Відповісти
Можливо, в мене так склалося, що я дуже давно був на ринку, тож незнаю, як там вони і що продають, та все одно, провина не на тих, хто продає, а на тих, хто привіз та потім не пересвідчився, не доробив справу до кінця, як треба, що вона потрапила до бідних людей, і безкоштовно
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05.04.2023 23:56 Відповісти
Эконом-рынок очень рядом, я там для своей семьи покупаю сельское молоко и сметану. И на " лотках " продают гуманитарные продукты , каждый день, много. Очереди, потому что дешевле, чем в маркетах. А еще огромные прилавки с очень просроченной колбасой, сыром, разными таким же майонезом и десятилетним чаем. Там пенсионеры,. Тем, кому добавили мизер к пенсии и выкатывают судебные иски за неуплаты коммунальных " услуг". Ну Вы меня поняли. И да. А у кого-то застряла белужья икра в зубах.
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06.04.2023 00:20 Відповісти
щось вiн схожий на того блогера з кафе "Большая перемена"
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05.04.2023 22:46 Відповісти
а хто у нас призначає голів облдержадміністрацій? правильно- президент єрмак , то що ж ви хотіли?
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05.04.2023 23:06 Відповісти
Харків-заявляв Зе напередодні вторгнення,захоплять росіяни.Сказав це публічно,на всю країну.
Дудіна,начальника харк.СБУ,зняли з посади і арештували,бо організував оборону Харкова в перші дні вторгнення і відстояв Харків,шиють держ.зраду.Тепер обшуки в глави Харківської ОВО.
Незбагненні події творяться навколо Харкова.
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05.04.2023 23:41 Відповісти
дайте посилання на використанi ресурси, бо зараз москальня усе може писати через форуми, а ви незнайома людина - тому безумовноi довiри до ваших слiв нема, зараз нема довiри навiть до знайомих та близьких, бо повилазили консерви рiзних сортiв
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06.04.2023 08:25 Відповісти
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06.04.2023 08:45 Відповісти
З таким новим очільником набу будуть лише нові серіали знімати про гарну владу ))
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06.04.2023 08:40 Відповісти
Це і Цензорі писали,і на інших виданнях-слідкуйте самі,якщо не маєте довіри "навiть до знайомих та близьких". Це загальновідомі факти.
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06.04.2023 08:42 Відповісти
 
 