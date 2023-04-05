НАБУ проводить обшуки у глави Харківської ОВА Синєгубова у справі про розкрадання гумдопомоги, - джерела
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Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"НАБУ проводить серію обшуків у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова по справі по розкраданню гуманітарної допомоги. Сьогодні, за даними джерел Цензор.Нет, детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА О. Синегубова, заступника голови ОДА В.Ковальської, директора депаратменту АПК А.Дорожко", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022 році.
Водночас у Харківській ОВА повідомили, що НАБУ здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.
"Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку. ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", - зазначили в обладміністрації.
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1. В заголовку Синегубов очільник ОВА(військової адм.), карочє, зєльоний. В тексті він голова ОДА(теж). Навіть в Одесі це "двє большіє разніци."
2. Надіюсь, це не за нездачу Харкова?
Шапіто йо...не де не кинься
Може, як було у Жванецького,
в консерваторіїна Банковій щось змінити?
"Міністр оборони України вручив Олег Синєгубов медаль «Золотий тризуб»
За всебічну допомогу у протистоянні збройній агресії російської федерації проти України, плідну співпрацю зі Збройними Силами України, патріотизм та активну громадянську позицію Міністр оборони України Олексій Резніков передав начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову медаль «Золотий Тризуб».
Подробиці - за посиланням: https://kharkivoda.gov.ua/news/120362
Тож це важка праця, роздавати її, а вкрасти, я взагалі не уявляю як, в магазини поставляти, так відразу ж зрозуміло, що то гум допомога, та ще приходна та податкова треба та по банку провести, все це зареєструється, а звідки приход? А ризики?
Та і гріх підчас війни таке робити.
Дудіна,начальника харк.СБУ,зняли з посади і арештували,бо організував оборону Харкова в перші дні вторгнення і відстояв Харків,шиють держ.зраду.Тепер обшуки в глави Харківської ОВО.
Незбагненні події творяться навколо Харкова.