Іспанія відправить танки Leopard 2 до України у другій половині квітня, - Роблес

Транспортування шести танків Leopard 2A4, які Іспанія пообіцяла надати Україні, почнеться в другій половині квітня.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що танки вже відремонтували та випробовують у Кордові на півдні Іспанії.

Минулого місяця Іспанія заявила, що очікує на відправку танків після Великодня, який цього року католики святкують 9 квітня.

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Мадрид зобов’язався відправити в Україну загалом 10 танків, і Роблес повідомляла, що збройні сили розпочали ремонт решти чотирьох.

"Відправлення цих танків дозволить Іспанії продовжувати допомагати українському народу, щоб він міг захистити себе від абсолютно несправедливого нападу. Ця підтримка є вкрай важливою для України", - додала вона.

Іспанія також підготувала 40 членів танкових екіпажів і 15 механіків на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса.

Нагадаємо, спочатку Іспанія планувала здійснити перші постачання танків в Україну у березні, потім - після 9 квітня.

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