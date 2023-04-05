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Іспанія відправить танки Leopard 2 до України у другій половині квітня, - Роблес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

леопард,leopard

Транспортування шести танків Leopard 2A4, які Іспанія пообіцяла надати Україні, почнеться в другій половині квітня.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що танки вже відремонтували та випробовують у Кордові на півдні Іспанії.

Минулого місяця Іспанія заявила, що очікує на відправку танків після Великодня, який цього року католики святкують 9 квітня.

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Мадрид зобов’язався відправити в Україну загалом 10 танків, і Роблес повідомляла, що збройні сили розпочали ремонт решти чотирьох.

"Відправлення цих танків дозволить Іспанії продовжувати допомагати українському народу, щоб він міг захистити себе від абсолютно несправедливого нападу. Ця підтримка є вкрай важливою для України", - додала вона.

Іспанія також підготувала 40 членів танкових екіпажів і 15 механіків на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса.

Нагадаємо, спочатку Іспанія планувала здійснити перші постачання танків в Україну у березні, потім - після 9 квітня.

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Автор: Анна Судак
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Насыпайте, нам все сгодится. Наши парни вас же и научат как этими танками эффективно воевать.
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05.04.2023 16:07 Відповісти
Ремонт і підготовка затягнулися.
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05.04.2023 16:18 Відповісти
на девятамая кацапам подарки.
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05.04.2023 16:34 Відповісти
Як казали командири та і ми не одне відео бачили :
- танк під'їжджає до позиції піхоти і роз...бує її в хлам .
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05.04.2023 17:39 Відповісти
 
 