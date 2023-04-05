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Китай зробить історичну помилку, якщо надасть Росії летальну допомогу в її війні проти України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що в разі надання Китаєм Росії летальної зброї для ведення її війни агресії проти України, Пекін зробить "історичну помилку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Столтенберг нагадав, що Китай "не засудив російську війну агресії проти України, повторює російську пропаганду, накачує російську економіку". "Китай і Росія також здійснюють спільну військову діяльність у Тихоокеанському регіоні. Союзники чітко заявили, що будь-яке постачання летальної допомоги Китаєм Росії буде історичною помилкою з глибокими наслідками", - заявив він.

Генсек НАТО повідомив, що союзники "дуже пильно стежать за тим, що робить Китай". "Станом на сьогодні ми не можемо підтвердити постачання летальної допомоги, але це те, за чим ми дуже пильно стежимо і чітко говоримо, що це буде великою помилкою", - наголосив Столтенберг.

Він не став деталізувати, якими саме можуть бути ці наслідки, але зазначив, що "декілька союзників, серед яких - і найбільші союзники, абсолютно чітко дали зрозуміти, що наслідки будуть серйозні, і немає необхідності вдаватися в подробиці". "Але Китай знає, що, якщо вони почнуть постачати смертельну допомогу Росії, наслідки будуть серйозними", - запевнив генсек НАТО.

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Торкаючись участі Білорусі у війні Росії проти України, Столтенберг нагадав, що ця країна "була і продовжує бути платформою, яку Росія використовує для своїх агресивних дій проти України". "Наш меседж Білорусі полягає в тому, що вони не мають бути втягнуті (в цю війну), і ми продовжуватимемо надавати Україні підтримку, яка їм потрібна, щоб битися проти агресії і перемогти в цій війні", - додав він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Китай уже зробив помилку. І він це знає. У москалів з китайцями є таємний договір. Але китай бачачи що москалі не в силі виконати свою частину угоди не поспішає з активними діями.
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05.04.2023 16:45
+4
Війна ********** в Україні неймовірно вигідна Китаю за будь якого результату бо веде до економічного та військового знекровлення **********. Китай використає цей фактор по максимуму граючись в "нейтралітет". Можливість таємно постачати ***** військові товари через Казахстан та Північну Корею залишається, а залежність ********** від поставки побутових товарів з Китаю лише зростатиме. Врешті скорочення таких поставок призведе до сепаратизму на Далекому Сході і створення прокитайських анклавів.
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05.04.2023 16:50
+1
Якщо це озвучено то є велика вірогідність цієї "помилки".
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05.04.2023 16:57
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Очень плохое и опасное для нас заявление. Контрольное слово "ЛЕТАЛЬНА" допомога.
А НЕ ЛЕТАЛЬНА? Без которой РФ загнется? Можно значит?
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05.04.2023 16:44 Відповісти
Дроны и запчасти к ним -- это не летальная помощь.
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05.04.2023 16:58 Відповісти
Китай уже зробив помилку. І він це знає. У москалів з китайцями є таємний договір. Але китай бачачи що москалі не в силі виконати свою частину угоди не поспішає з активними діями.
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05.04.2023 16:45 Відповісти
Війна ********** в Україні неймовірно вигідна Китаю за будь якого результату бо веде до економічного та військового знекровлення **********. Китай використає цей фактор по максимуму граючись в "нейтралітет". Можливість таємно постачати ***** військові товари через Казахстан та Північну Корею залишається, а залежність ********** від поставки побутових товарів з Китаю лише зростатиме. Врешті скорочення таких поставок призведе до сепаратизму на Далекому Сході і створення прокитайських анклавів.
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05.04.2023 16:50 Відповісти
Генеральна хліборізка- секретар НАТО Єнс Столтенберг про "рашистську історичну помилку" теж розказував."Некуй натівським лапшерізам вказувати на " історичні помилки рашистського куйла і китайського куй він біна лише для того, щоб прикрити цим 3,14стабольством НАТІВСЬКУ ІСТОРИЧНУ ПОМИЛКУ- НЕПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В НАТО В 2008 РОЦІ І ДАЛЬНІШША ЛАПША ПРО МАЙБУТНЄ ПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В НАТО.Так само як ось ця "історична", а можливо і домовленість з рашистами??? Колишній президент США Білл Клінтон шкодує, що змусив Україну підписати Будапештський меморандум у 1994 році, який передбачає відмову нашої країни від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав він.

За словами Клінтона, він знав, що Володимир Путін, на відміну від його
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05.04.2023 16:55 Відповісти
Якщо це озвучено то є велика вірогідність цієї "помилки".
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05.04.2023 16:57 Відповісти
Звичайна буденна виховна робота Дяді Сема. Якщо ця вірогідність і з'явиться, то про це одразу оголосять
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05.04.2023 17:01 Відповісти
Країни НАТО роблять історичну помилку, крапельно видаючи зброю народу, який проливає кров у боротьбі з вселенським злом. Ваші народи не зможуть воювати проти кацапів, не кажучи проти китайців, втікнуть, здадуться, а воювати не будуть.
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05.04.2023 17:01 Відповісти
Вони не зобов'язані це робити. А проти кацапів американці зможуть воювати краще за українців, бо це найсильніша армія світу найбагатшої і найкращої країни світу.
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05.04.2023 17:04 Відповісти
Китайцы, там на AliExpress сколько ненависти в отношении к путлеровскому рабсейскому рейху в отзывах, не дай Бог вам подключиться к поддержке этого фашистского режима и вместо продаж будут одни нули.
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05.04.2023 17:08 Відповісти
 
 