Китай зробить історичну помилку, якщо надасть Росії летальну допомогу в її війні проти України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що в разі надання Китаєм Росії летальної зброї для ведення її війни агресії проти України, Пекін зробить "історичну помилку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Столтенберг нагадав, що Китай "не засудив російську війну агресії проти України, повторює російську пропаганду, накачує російську економіку". "Китай і Росія також здійснюють спільну військову діяльність у Тихоокеанському регіоні. Союзники чітко заявили, що будь-яке постачання летальної допомоги Китаєм Росії буде історичною помилкою з глибокими наслідками", - заявив він.

Генсек НАТО повідомив, що союзники "дуже пильно стежать за тим, що робить Китай". "Станом на сьогодні ми не можемо підтвердити постачання летальної допомоги, але це те, за чим ми дуже пильно стежимо і чітко говоримо, що це буде великою помилкою", - наголосив Столтенберг.

Він не став деталізувати, якими саме можуть бути ці наслідки, але зазначив, що "декілька союзників, серед яких - і найбільші союзники, абсолютно чітко дали зрозуміти, що наслідки будуть серйозні, і немає необхідності вдаватися в подробиці". "Але Китай знає, що, якщо вони почнуть постачати смертельну допомогу Росії, наслідки будуть серйозними", - запевнив генсек НАТО.

Також читайте: Китай має моральний обов’язок сприяти миру, він не може стати на бік агресора, - Боррель

Торкаючись участі Білорусі у війні Росії проти України, Столтенберг нагадав, що ця країна "була і продовжує бути платформою, яку Росія використовує для своїх агресивних дій проти України". "Наш меседж Білорусі полягає в тому, що вони не мають бути втягнуті (в цю війну), і ми продовжуватимемо надавати Україні підтримку, яка їм потрібна, щоб битися проти агресії і перемогти в цій війні", - додав він.