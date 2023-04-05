Російська армійська корупція діє на трьох рівнях і допомагає Україні перемогти, - Стратком ЗСУ

Станом на 2022 рік російські збройні сили виглядали потужною світовою загрозою. Принаймні на папері.

У телеграм-каналі Страткому ЗСУ нагадують, що в 2022 році Росія виділила на військові витрати $61,7 млрд, а за місяць до широкомасштабного вторгнення міністр оборони Шойгу звітував про успішне переозброєння армії, що сягнуло 70%, передає Цензор.НЕТ.

"З перших днів вторгнення світу стало очевидно, що російська військова машина далеко не заїде. Її зсередини сточила корупція. А те, що ще не зогнило, те допалить український національний спротив. Коли російський бліцкріг захлинувся у своїй крові, аналітики почали розбиратися в складових провалу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська армійська корупція має принаймні три рівні: індивідуальний (має забезпечити прожитковий мінімум військовослужбовцю, який краде все довкола себе), інституційний (набір позастатутних правил і стосунків, що регулюють життя російських офіцерів та командування) та політичний (вершина харчового корупційного ланцюга, в якому одне одного підтримують уряд, міністерство оборони і вся вертикаль влади, що цементує корупцію як єдиний можливий варіант існування суспільства).

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Виявилося, що армія РФ не має палива, розконсервовані радянські зразки техніки здебільшого можуть лише стояти на постаментах, новітні розробки є в одиничних екземплярах або взагалі не працюють.

"Наприклад, 2012 року російська військова компанія отримала близько 26 мільйонів доларів на розробку авіаційного комплексу для перехоплення нестратегічних ракет. Та виявилося, що деякі з підставних компаній узагалі були зареєстровані за адресами громадських вбиралень у Самарській області.

Виявилося, що чимало бронежилетів російських військовослужбовців зроблені з картону, а броня, навішена на їхні танки, насправді зроблена з лотків для яєць.

І до всього – тендери на харчування роками віддавали Пригожину, який і ПВК "Вагнер" відправив на забій, і поставив на фронт консерви, термін придатності яких сплив сім років тому", - зауважують у Страткомі.

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Там припускають, що ті російські військовослужбовці, яких не дістануть Збройні сили України, загинуть, зокрема від наслідків російської корупції: отруяться простроченим сухпайком, замерзнуть у поганій зимовій формі тощо.