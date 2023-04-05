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Російська армійська корупція діє на трьох рівнях і допомагає Україні перемогти, - Стратком ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,сухпай,армія

Станом на 2022 рік російські збройні сили виглядали потужною світовою загрозою. Принаймні на папері.

У телеграм-каналі Страткому ЗСУ нагадують, що в 2022 році Росія виділила на військові витрати $61,7 млрд, а за місяць до широкомасштабного вторгнення міністр оборони Шойгу звітував про успішне переозброєння армії, що сягнуло 70%, передає Цензор.НЕТ.

"З перших днів вторгнення світу стало очевидно, що російська військова машина далеко не заїде. Її зсередини сточила корупція. А те, що ще не зогнило, те допалить український національний спротив. Коли російський бліцкріг захлинувся у своїй крові, аналітики почали розбиратися в складових провалу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська армійська корупція має принаймні три рівні: індивідуальний (має забезпечити прожитковий мінімум військовослужбовцю, який краде все довкола себе), інституційний (набір позастатутних правил і стосунків, що регулюють життя російських офіцерів та командування) та політичний (вершина харчового корупційного ланцюга, в якому одне одного підтримують уряд, міністерство оборони і вся вертикаль влади, що цементує корупцію як єдиний можливий варіант існування суспільства).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремля проблеми з "військовою силою", але нової хвилі мобілізації він боїться, - CNN

Виявилося, що армія РФ не має палива, розконсервовані радянські зразки техніки здебільшого можуть лише стояти на постаментах, новітні розробки є в одиничних екземплярах або взагалі не працюють.

"Наприклад, 2012 року російська військова компанія отримала близько 26 мільйонів доларів на розробку авіаційного комплексу для перехоплення нестратегічних ракет. Та виявилося, що деякі з підставних компаній узагалі були зареєстровані за адресами громадських вбиралень у Самарській області.

Виявилося, що чимало бронежилетів російських військовослужбовців зроблені з картону, а броня, навішена на їхні танки, насправді зроблена з лотків для яєць.

І до всього – тендери на харчування роками віддавали Пригожину, який і ПВК "Вагнер" відправив на забій, і поставив на фронт консерви, термін придатності яких сплив сім років тому", - зауважують у Страткомі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 240 осіб (+550 за добу), 3629 танків, 2707 артсистем, 7005 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Там припускають, що ті російські військовослужбовці, яких не дістануть Збройні сили України, загинуть, зокрема від наслідків російської корупції: отруяться простроченим сухпайком, замерзнуть у поганій зимовій формі тощо.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
После "яиц по 17" эта статья выглядит, как минимум, нелепо.
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05.04.2023 16:41
+14
Ви блін на свою корупцію подивіться. Кому допомогає вона?
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05.04.2023 16:45
+13
Стратком,даєш картоплю по 200 гривень?🤔
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05.04.2023 16:42
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После "яиц по 17" эта статья выглядит, как минимум, нелепо.
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05.04.2023 16:41 Відповісти
вы все врете, яблука в ЗСУ найкращі....
ну, або прийнамі найдорожчі

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05.04.2023 17:08 Відповісти
альо, Стратком ЗСУ, "в доме висельника не говорят о веревке"
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05.04.2023 17:09 Відповісти
Так усушка, утряска... то так має бути
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05.04.2023 18:58 Відповісти
фляги в 100 раз дороже ………
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05.04.2023 19:41 Відповісти
В росс. армии 1 яйцо стоит БОЛЕЕ 17 грн. !!! УРА !!! ( они гавнюки , а у нас все нормально )
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05.04.2023 22:12 Відповісти
Навіть по дебільному. А чого від дебілів чекати?
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05.04.2023 17:19 Відповісти
Та що ті яйця по 17!??! Там невиличка накрутка, так хтось підкрадає, але не у таких масштабах як в опущеній здихаючій та доживаючій останні дні пі.дарососії де корупція та педофільство це провідники у керівництво недодержави
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05.04.2023 17:30 Відповісти
Да да да, они доживают последние дни(потом последние годы, десятилетия), а мы цветём и пахнем.
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05.04.2023 21:37 Відповісти
Можна впевнено сказати що Україна їде правильним шляхом до Перемоги та Процвітання, за що і борються Українці! Натомість рашка на стороні зла і котиться у прірву з надзвуковою швидкістю! І так якщо порівнювати з рашкою чи бульбокраєм то так ми процвітаєм розвиваємось! А ще навіть наше нинішньшнье квартальне керівництво на фоні ***.ла каДирки, ьульбофюрерра чи сідзіня вигдяє більш як пристойно!
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06.04.2023 04:26 Відповісти
Стратком,даєш картоплю по 200 гривень?🤔
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05.04.2023 16:42 Відповісти
Ето всьо козні бєндєравцев.
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05.04.2023 16:43 Відповісти
Ви блін на свою корупцію подивіться. Кому допомогає вона?
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05.04.2023 16:45 Відповісти
Вся надежда только на российскую коррупцию?
На украинскую надежды нет?
Странно
Президент и его команда так над этим работают
Буквально в поте лица
Неужто все еще проигрывают россии в коррупции?
Обидно даже
За державу
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05.04.2023 16:51 Відповісти
Не вистачає карикатури з мІськом косолапим в будьонівці та хитрими лисами довкола...
Але чомусь на смішки не пробиває.
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05.04.2023 16:46 Відповісти
добре,що у нас немає корупції, наше міноборони просто взірець доброчесності..
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05.04.2023 16:47 Відповісти
стратком треба стратити за брехню
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05.04.2023 16:50 Відповісти
А різниковська корупція МО на скількох рівнях діє??? Не хочете "колоду з свого ока вийняти"?
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05.04.2023 16:52 Відповісти
А хто ж тоді і з якої неіснуючої зброї вбиває наших військових? Хто і яким чином рушить наші будівлі картонними ракетами з фанерних літаків? Ми ж не діти. Доволі казки розповідати.
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05.04.2023 16:54 Відповісти
"ета же савсем другоє"
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05.04.2023 17:18 Відповісти
перше що проситься написати себе це слова про яйця по17, яблука по 51 і фляги в 20-ро дорожчі.

але я не новинар, я не заробляю на тому що переливаю з пустого в порожнє.

тож, просто вкажу на очевидні речі.

КОРУПЦІЮ НЕМОЖЛИВО ЗДОЛАТИ ФІЗИЧНО ЯКЩО СПОЧАТКУ НЕ ЗМІНИТИ СИСТЕМУ ВЛАДИ.

тому яке б прізвище не було у президента а його друзі будуть розкрадати б'юджет незалежно від того це Україна, росія чи америка.

отже, спочатку треба щоб до влади прийшла народна партія, яку ще треба створити бо всі діючі партії це шістки олігархів.

усі, без виключення.

і нам не треба собачитися між собою який кандидат в президенти від олігархів кращий, нам треба шукати своїх кандидатів, від нас, від народа.

коли ми усвідомимо яка ми сила, 30 МІЛЬЙОНІВ і як їх небагато - 3 тисячі ми зазирнемо за горизонт і побачимо таки все, про що мріяв майдан - смерть корупції, реформи для людей, справедливість для кожного.
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05.04.2023 16:55 Відповісти
Їм ще потрібно поучиться корупції у нас Хіба тільки на закупках продуктів А на другому зїли процентів 20% военного бюджету А такий факт : люди збирають на допомогу всу ,,буржуйки,, отправляють'' новою почтою'' в військо Допомогу повертають і перепродують Не бояться ні бога ні черта /а потрібно розтрелять Перед строєм і все /
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05.04.2023 16:56 Відповісти
Путін обкрадає російських солдат...а Зельцман -українських..два злобних і жадних карлика
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05.04.2023 16:58 Відповісти
пітєрскіє і кріворожскіє пацантре - два сапоги пара
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05.04.2023 17:00 Відповісти
Яка пара володька ***** педофіл, а володька клоун - універсал, як співала одна опущена прокацапських співачка " как же не круті , но ми не пара не пара" єдине що спільне то жидівське коріння( уточнюю для пі.дарів що захочуть назвати Мене антисемітом не Єврейське а жидівське)
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05.04.2023 17:36 Відповісти
Не треба про це все писати зараз, після перемоги напишете.
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05.04.2023 16:59 Відповісти
Ага... у нас "миші зїли" нацрезерв зерна, а у кацапів "щури згризли військо". Ми маємо дійти висновку що "наші миші" в порівнянні з "кацапськими щурами" не такі небезпечні для країни, славити Зє та рєзнік(ов)а і боротися насамперед з "антисємітами" які, от суки!, сміють боротися з місцевими "гризунами".
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05.04.2023 17:00 Відповісти
Їхня допомагає перемогти, наша заважає, в результаті все вирішує піт в кров солдатів.
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05.04.2023 17:01 Відповісти
Уся надія нашій корупції на російську корупцію. Раптом вона більше і тоді ми переможемо !
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05.04.2023 17:02 Відповісти
Шановний то не Наша корупція - бо у голові Нормально Українця яким є я і впевнений Ви є також! То корупція прихильників сватівсько - квартального біосміття, що нажаль має можливість хоч і номінальної, але все ж таки влади в Україні!
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05.04.2023 17:40 Відповісти
...НАЖАЛЬ У НАС КОРУПЦІЯ НЕМЕНША В МІН.ОБОРОНИ.....
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05.04.2023 17:02 Відповісти
"неможливо зрозуміти, що мають на увазі українці, коли говорять про трирівневі проблеми з корупцією в рєзніковському мо України" (**********)
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05.04.2023 17:06 Відповісти
...А ВСЕ ЗА ТЕ ЩО ХТОСЬ В СВІЙ ЧАС ЗУПИНИВ РЕФОРМУВАННЯ АРМІЇ І ПОСТАВИВ ТАРАНА МІН.ОБОРОНИ...ЯКОГО ПОТРІБНО СУДИТИ ЗА ЗРАДНИЦЬКІ ДІЇ В АРМІЇ...А САМ НАДАВАВ УКАЗИ ОСТАВИТИ СІРІ ЗОНИ...ТА РОЗМІНУВАТИ ПЕРЕХІД З КРИМУ...А НА ЗАКЛИК КОМ..АЗОВУ ..ПО ОБОРОННИХ СПОРУДАХ НАВКОЛО МАРІУПОЛЯ КАЗАВ ЩО ЦЕ НЕПОТРІБНО...
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05.04.2023 17:07 Відповісти
Кхм... Спочатку в себе бревно з ока вийміть! Якось при яйцях по 17 грн і жодного (!) покарання для Реєзнікова читати про корупцію у паРаші соромно!
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05.04.2023 17:50 Відповісти
Ага . Це одна з небагатьох речей в яких армія Московії перемагає українську.
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05.04.2023 18:00 Відповісти
Re-Armament level 70% anmounced
of Ruzzian Army short before
the invasion of Ukraine.

Which Re-Armament level did
Ukraine pronounce before this war - 30% ??

Somehow this Shoigu notice appears to
be either true regarding T-90 tanks,
or exaggerated to trigger this war
and to appease anybody to believe
Ruzzia would not start a war,
(because in case of death a
chance of ⅔ one would rather
like to hear some 90+%,)
to secure surprise momentum.
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05.04.2023 18:14 Відповісти
А у нас ***** сколько, Оманский Нарик с Елдаком м очкастым задротом резниковым это сколько уровней???
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05.04.2023 20:23 Відповісти
 
 