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11-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться на авіабазі "Рамштайн", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

остін,рамштайн

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться на авіабазі Rammstein у Німеччині.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це буде одинадцятий "Рамштайн", він відбудеться на базі Рамштайн", - сказав очільник Міноборони.

За його словами, пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони. Другий пункт, за словами міністра, - броньована техніка і снаряди для важкої артилерії 155-го калібру. Третій пункт - засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони й антидрони.

Дату проведення засідання міністр не озвучив.

Коментуючи складнощі в питанні ухвалення партнерами рішення щодо надання літаків F-16, Резніков зазначив, що це "найскладніша і найдорожча система, яка потребує обслуговування".

"Усі рахують гроші. Рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, ухвалити рішення надати нам літаки - означає, що всі країни мають бути готовими дати літаки, із запчастинами та обслуговуванням. І йтиметься вже не про сотні мільйонів допомоги, а про мільярди. Треба віддати належне нашим партнерам - якщо вони приймають рішення, то дуже відповідально", - пояснив Резніков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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ворюга вже яешню готує на лоток
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05.04.2023 16:48 Відповісти
"Усі рахують гроші. ******* гроші своїх платників податків..."Хто рахує. а хто...
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05.04.2023 16:50 Відповісти
Ган..дон. А ще хустинкою з літаком розмахував як клоун.
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05.04.2023 17:17 Відповісти
А чому як, абідно.
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05.04.2023 17:21 Відповісти
Так воно ж прєуспєвающій адвокат.
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05.04.2023 17:27 Відповісти
11 схід сонця в році на планеті Земля відбудеться 11 січня. А, іще, вода - мокра, а сонце - світить. Ось.
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05.04.2023 17:08 Відповісти
...ЗА ТЕ У НАС ********* А РОЗКРАДАЮТЬ...ТА ВИТРАЧАЮТЬ ШАЛЕНІ КОШТИ НА МОБІЛІЗОВАНИХ З ЯКИХ 40 ВІДСОТКІВ ..ПРОСТО ГРОМАДЯНИ В ВІЙСЬКОВІЙ ФОРМІ....НЕКРАЩЕ ВИТРАЧАТИ НА ЯКІСНУ АРМІЮ І РЕКРУТІНГ ПО ЗРАЗКАМ НАТО А НЕ ПОВІСТКИ НА КОЛІНІ БІЛЯ ЗУПИНКИ ЧИ СУПЕРМАРКЕТУ..ПОШТИ..ЧИ АВТОВОКЗАЛІ..ЧИ ПРОСТРО ЗУПИНИЛИ МАРШРУТКУ ВИПИСАЛИ..ПРИЗВАЛИ...ВИТРАТИЛИ КОШТИ......А БОЄЦЬ ТАК СОБІ ....
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05.04.2023 17:12 Відповісти
Армія повинна бути мотивована,а унас то платню урізають то хочуть пільги видібрать.Аби тільки Зепутатам прибавки робить,вйна і кошти є,тож собі любимим!
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05.04.2023 17:20 Відповісти
 
 