11-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться на авіабазі "Рамштайн", - Резніков

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться на авіабазі Rammstein у Німеччині.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це буде одинадцятий "Рамштайн", він відбудеться на базі Рамштайн", - сказав очільник Міноборони.

За його словами, пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони. Другий пункт, за словами міністра, - броньована техніка і снаряди для важкої артилерії 155-го калібру. Третій пункт - засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони й антидрони.

Дату проведення засідання міністр не озвучив.

Коментуючи складнощі в питанні ухвалення партнерами рішення щодо надання літаків F-16, Резніков зазначив, що це "найскладніша і найдорожча система, яка потребує обслуговування".

"Усі рахують гроші. Рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, ухвалити рішення надати нам літаки - означає, що всі країни мають бути готовими дати літаки, із запчастинами та обслуговуванням. І йтиметься вже не про сотні мільйонів допомоги, а про мільярди. Треба віддати належне нашим партнерам - якщо вони приймають рішення, то дуже відповідально", - пояснив Резніков.

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