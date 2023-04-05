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Членство України в НАТО автоматично не вирішить її проблему, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ліпавський

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський підтвердив підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі, додавши, що сам по собі цей факт не вирішить її проблем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми, безумовно, підтримуємо прагнення України стати членом НАТО. Але це не є чимось, що автоматично вирішить проблему України", - сказав Ліпавський.

Глава МЗС додав, що зараз країни-члени НАТО повинні більше зосередитися на збільшенні допомоги Києву, зокрема через збільшення фонду фінансування військової техніки та нелетального обладнання.

Також читайте: НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають вступ України до Альянсу, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
І він теж натякає на єрмака і Оман. Схоже всі знають.
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05.04.2023 17:29
+11
чешський мудозвон.Але це не є чимось, що автоматично вирішить проблему України", - сказав Ліпавський. тоді для чого і для вирішення яких проблем прийняли Фінляндіюі Швецію в НАТО.ЯКЩО ЦЕ НЕ ВИРІШИТЬ ПРОБЛЕМУ .,тоді чому ж натівські бл,,,ді не візьмете Україну і її народ в НАТО.щоб в України було менше проблем ???
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05.04.2023 17:32
+8
Та скажи вже правду: ми ,чехи й інші члени, серемося від того, що, коли Україна буде в НАТО, то нам теж прийдеться воювати з кацапами і гинути. А так ми Україні будемо допомогати , нехай українці захищають нас ціною власного життя.
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05.04.2023 17:38
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Согласен с ним, это также ничего не гарантирует другим странам членам НАТО, все это пустопорожняя болтовня, только собственная армия. Сомневаюсь, что какие нибудь немцы будут воевать за прибалтов если что, максимум помогут оружием.
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05.04.2023 20:51 Відповісти
Саме так. Загибель польських селян від кацапської ракети та проліт кацапських ракет над Румунією це підтвердили. Звісно, зараз знов тут налетять прихильники НАТО і знов почнуть доводити, що польські селяни не достойні того, щоб з-за них починати війну, але все-таки...
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05.04.2023 21:08 Відповісти
Я тоже сторонник вступления в НАТО, но нужно понимать, что воевать никто за нас не будет, хотя в этом случае оружие дадут все что нужно и это будет происходить быстрее чем сейчас, в любом случае это плюс.
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05.04.2023 21:19 Відповісти
Так. Хотілося б вірити, що хоча б зброю дадуть в разі чого, а не закриють рота, як полякам та румунам, "щоб не було ескалації"...
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05.04.2023 21:34 Відповісти
кацап ты против НАТО ? но мы ваших тварей и без НАТО *********
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06.04.2023 07:22 Відповісти
Ти зовсім хворе.
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06.04.2023 09:06 Відповісти
Не сци
Вирішить
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05.04.2023 21:13 Відповісти
"Ми не хочемо воювати. Хочемо жити як жили. Беріть зброю,воюйте". Ось що він сказав насправді. Пам'ятаю перелякані очі поляків,коли вони зрозуміли,що війна зовсім близько (пам'ятаєте як ракета до них впала?) Отак весь ЄС пісяться від думки,що доведеться гинути на війні,якщо що. Тому ми в НАТО після перемоги.
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05.04.2023 23:19 Відповісти
Не думаю, что Путин нападёт на страну-члена НАТО.
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06.04.2023 10:35 Відповісти
З теперішньою владою продажних запроданців, і кацапськими кротами в ОПі НАТО нам не ''світить''. Так що розслабтеся, і б'ємо кацапів. А потім переключимся на зелених,
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07.05.2023 12:32 Відповісти
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