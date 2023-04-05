Членство України в НАТО автоматично не вирішить її проблему, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський підтвердив підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі, додавши, що сам по собі цей факт не вирішить її проблем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми, безумовно, підтримуємо прагнення України стати членом НАТО. Але це не є чимось, що автоматично вирішить проблему України", - сказав Ліпавський.
Глава МЗС додав, що зараз країни-члени НАТО повинні більше зосередитися на збільшенні допомоги Києву, зокрема через збільшення фонду фінансування військової техніки та нелетального обладнання.
Топ коментарі
+13 Микола Мазуренко 4e782f57
показати весь коментар05.04.2023 17:29
+11 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар05.04.2023 17:32
+8 otosh
показати весь коментар05.04.2023 17:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вирішить