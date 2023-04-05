Путін заявив послу США, що він розпочав повномасштабну війну через підтримку Вашингтоном України у 2014 році
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Диктатор Росії Володимир Путін заявив новому послу США в Москві Лінн Трейсі, що повномасштабну війну в Україні спричинила підтримка Вашингтоном протестувальників на Майдані у 2014 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Шановна пані посол, я не хочу порушувати благодатну атмосферу вручення вірчих грамот і знаю, що ви можете не погодитися зі мною, але я не можу не сказати, що використання Сполученими Штатами таких інструментів у своїй зовнішній політиці, як підтримка так званих "кольорових революцій", підтримка в цьому відношенні Державним департаментом державного перевороту в Києві в 2014 році в кінцевому підсумку призвели до нинішньої української кризи", - сказав Путін Трейсі, приймаючи її вірчі грамоти.
Також він вказав, що це дії США нібито "додатково негативно вплинули на деградацію російсько-американських відносин".
Також Путін заявив, що шкодує через погіршення відносин між ЄС і Москвою.
"Ми бачимо причину цього в тому, що, залишивши осторонь свою основну початкову місію та функцію розвитку економічного співробітництва та інтеграції на європейському континенті, ЄС ініціював геополітичне протистояння з Росією", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
придуркувате бункерне чмо-пуйло.
на ідеї захоплювати сусідні держави.
Господи! Когда ж он сдохнет!
Майдан йому зніс дах ,, це добре видно по його риториці ,, він постійно наголошує на - госпєрєваротє ..
Але от- яке йому діло до нашого Майдану , хз . ?! Це абсолютно наші внутрішні справи . Його паРашу ми не зачіпали .! Те що прибрали його маріонетку з Банкової , ну так ми в себе вдома , що хочемо те й робимо . Це ж таке . Ми не його холопи , і вказувати нам нічого .
- не дала Кабаєва;
- обісрався Янукович, та від нього пре дерьмом;
- США послали на хутор метеликів ловить;
- погано сосе Шайгу;
- Вагнер-Пригожин сосе добре, но без огоньку;
- Посварився з Макроном по телефону, а Кабаева послала нахрен;
- знов послали за метеликами США разом з ЕС
- Сі обіцяв "вечну дружбу", але виявилося, що тільки після похвання у кремлівській стіні
Big Cities usually are politically 'Red',
and this means extremes in the cities,
and in case of unrests,
very many people can gather in a short time.
Minsk and Moskov are Megacities too,
and both somehow conservative-left
leaders in those cities fear a similar
situation that happened in Kiev.
An alternate solution could be to move
the capital and parliament to some
smaller city on the countryside,
as it is in Canada and Australia.
Luka and Nuttin but fear loss of control,
if they do not stay physically in their
biggest cities.
Lifetime leaders consider their area of rule
their own property,
and like disgusted little children they
often destroy their tin soldiers
because of lack of happiness.
УПЦфiлiя сатанату РПЦ-КДБ iнструктує,як протистояти
вигнанню москальських попiв !
https://youtu.be/sK1gK9FXktg
!
Вы думаете, кто-нибудь повёлся бы на это?
Путин - горький неудачник. Как и Гитлер.
И когда вы начинаете так думать, вы начинаете хотеть большего. Даже больше, чем вы заслуживаете. И в итоге вы остаетесь ни с чем.
Вы знаете ту историю о золотой рыбке... оно то самое. Путин до сих пор не может смириться с тем, что проиграл. Он до сих пор верит, что в России есть величие. Грубое пробуждение наступит после его смерти. Такие люди, как путин, когда начинают верить во что-то, то платят своей жизнью вместо того, чтобы отпустить свои убеждения. Они слишком слабы, чтобы смотреть в реальность непредвзято. Неудачник он. Больше ничего.
А вже писали резюме до статті ?
Яке?
А, відповідь проста
НЕ пУТІН ,а *****
Єдина причина тут
Путин: граница России нигде не заканчивается
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA
Все що кацапня здатна захопити вони вважають своими "исконными землями".
Не дай Бог їм захопити Україну-Русь вони будуть намагатись йти далі.
Москальня це недонарод маньяків.