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війна (56332) Путін (21438) США (14460) Євромайдан (918)

Путін заявив послу США, що він розпочав повномасштабну війну через підтримку Вашингтоном України у 2014 році

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Диктатор Росії Володимир Путін заявив новому послу США в Москві Лінн Трейсі, що повномасштабну війну в Україні спричинила підтримка Вашингтоном протестувальників на Майдані у 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Шановна пані посол, я не хочу порушувати благодатну атмосферу вручення вірчих грамот і знаю, що ви можете не погодитися зі мною, але я не можу не сказати, що використання Сполученими Штатами таких інструментів у своїй зовнішній політиці, як підтримка так званих "кольорових революцій", підтримка в цьому відношенні Державним департаментом державного перевороту в Києві в 2014 році в кінцевому підсумку призвели до нинішньої української кризи", - сказав Путін Трейсі, приймаючи її вірчі грамоти.

Також він вказав, що це дії США нібито "додатково негативно вплинули на деградацію російсько-американських відносин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майдан приніс Україні війну і втрату 20% території, - глава партії влади Грузії Кобахідзе

Також Путін заявив, що шкодує через погіршення відносин між ЄС і Москвою.

"Ми бачимо причину цього в тому, що, залишивши осторонь свою основну початкову місію та функцію розвитку економічного співробітництва та інтеграції на європейському континенті, ЄС ініціював геополітичне протистояння з Росією", – додав він.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+59
Нова "відмазка" Патологічний брехун надіється що в цей раз йому повірять
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05.04.2023 17:50
+52
А яке тобі свиняче діло до кольорових революцій в інших країнах, ботоксна ти потвора? Сиди в своєму болоті і не суй рило в інші країни, поки його тобді не набили! Була б у нас нормальна своя зброя, ти б уже з черенком лопати в сраці б лежав в канаві, тварюка!
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05.04.2023 17:52
+41
Здохни, огидне, потворне, тупе, бридке уйобіще
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05.04.2023 17:51
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***** вышел на новый уровень басен о войне против Украины...а как же денацификация и другие дебильные сказочки...
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05.04.2023 18:12 Відповісти
Значить він заявив послу , що воює проти СЩА , ось так! Ну а тепер , хто кого...? Путін переможе- програв Байден і США...?
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02.08.2023 11:39 Відповісти
Бійці ЗСУ приземлили черговий ворожий «Алігатор»
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05.04.2023 18:12 Відповісти
***** зациклило на тому що сотні раз повторена брехня перетвориться на правду. Для цього потрібно контролювати всі ЗМІ і пильнувати за кожним розумово повноцінним індивідом. В окремо взятому ********** йому це поки що вдається, але час спливає.
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05.04.2023 18:13 Відповісти
він останній час таку відверту брехню несе... в мене сумніви, шо його балачки ще хтось в світі сприймає серйозно.
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05.04.2023 18:13 Відповісти
Це не для світу, а для кацапов.
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06.04.2023 17:21 Відповісти
.

придуркувате бункерне чмо-пуйло.
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05.04.2023 18:15 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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05.04.2023 18:17 Відповісти
Как мусульмане?
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05.04.2023 23:28 Відповісти
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05.04.2023 18:17 Відповісти
Схоже цьому йолопу недовго залишилося...трін тріщить...
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05.04.2023 18:21 Відповісти
революція в лаптєстані 19-21/08.1991року, в результаті якої до влади прийшов Єльцин, а за ним і ***** - також була "кольоровою".
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05.04.2023 18:21 Відповісти
Та чомусь він не попередив посла, що сам є злочинцям, та має запрошення у міжнародний суд? Як всі іноагенти пишуть, що вони є такими, а це мурло має нахабність ще повучати людину
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05.04.2023 23:52 Відповісти
Кацапи - це фактично збоченці
на ідеї захоплювати сусідні держави.
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05.04.2023 18:22 Відповісти
Це чергова репетиція промови в Гаазі і не більше того. Вибирає варіанти.
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05.04.2023 18:23 Відповісти
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05.04.2023 18:23 Відповісти
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05.04.2023 20:10 Відповісти
Однозначно.ШИЗОФРЕНІЯ З ЗАГОСТРЕННЯМ ДЕБІЛІЗМУ.
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05.04.2023 18:24 Відповісти
Твоя рашка так саме після "кольорової революції ГКЧП" зʼявилася. Не подобаються революції? - Повертай Горбачова...
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05.04.2023 18:24 Відповісти
Хутін виправдовується. Залишається питання - яке твоє собаче діло, що відбувається в чужій країні?
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05.04.2023 18:25 Відповісти
фізично,схоже, він абсолютно здоровий. А психічно...
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05.04.2023 18:26 Відповісти
Как же этот выродок умеет соврать !Он говорит со спокойной убедительной интонацией,доверительно и очень правдоподобно! Потому и народ в рашке тотально оболваненный , поскольку во главе этого псевдогосударства стоит Мастер еще КГБ шной школы пропаганды и вранья!
Господи! Когда ж он сдохнет!
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05.04.2023 18:27 Відповісти
А нехрен было засылать своих политтехнологов и проталкивать 3 сорта Украины, а потом дважды поздравлять дважды несидевшего зэка януковича с победой в выборах 2004-го года. А еще не стоило угрожать януковичу потерей Крыма, если Украина не откажется от подписания соглашения об ассоциации с ЕС и потом поощрять зверсоке избиение студентов на Майдане, похищения, пытки и убийства активистов Майдана 2014, к которым причастно ФСБ. А еще раньше не нужно было вести экономические и газовые войны и пытаться оттяпать Тузлу - задолго до любых революций в Украине. Единственная причина нынешней войны - стремление мордора вернуть Украину в имперское стойло, чтобы собрать СССР-2.0 или возродить российскую империю, и нежеление народа Украины в этом участвовать. В любом случае - ты отсосешь, плешивое пуйло и вместе с тобой так называемый "народ россиии".
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05.04.2023 18:29 Відповісти
Точнее, главная причина всего этого - параноидальное желание пуйла войти золотыми буквами в историю государства российского. Наравне с петром, катькой и ванькой грозным.
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05.04.2023 18:54 Відповісти
Если бы только его желание...В мордоре 85% рабов об этом мечтают.
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05.04.2023 19:02 Відповісти
А ,я вам кажу , Що ***** агент ЦРУ . Коли б це ще Фіни у НАТО б вступили . да і рахе кізда
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05.04.2023 18:30 Відповісти
І тут ***** насправді сказав майже правду. Бо пам'ятаючи про те, що при Янику 2 міністри оборони Україниі голова СБУ були поставлені *****м і що Яник планував стати диктатором наклашт Лукашенкі, можна зрозуміти, що ***** готувалося захопити Україну без великої війни.
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05.04.2023 18:31 Відповісти
А потім зробити гарматне мясо з українців для захоплення Европи
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05.04.2023 21:01 Відповісти
Що цей злочинець несе ? вся проблема що ти і твоя злочина кліка досі живете на цьому світі ,а давно вже мали бути на звалищі історії.
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05.04.2023 18:37 Відповісти
Горечь быть неудачником глубоко проникла в российское общество. Они связывают свое существование (поскольку иначе они не могут) с успехом путина. Принять свои недостатки хуже смерти.
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05.04.2023 23:23 Відповісти
На горорді бузина, а в Києві дядько.
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05.04.2023 18:38 Відповісти
Отмазка, чекисты с несудимым все порешали, и поделили все. А сейчас Витёк третий срок мотает в Ростове
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05.04.2023 18:41 Відповісти
Черговий, 10000-ий відтінок луб'янської вибл*дкової лайно-коричневої брехні...
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05.04.2023 18:42 Відповісти
Здохни нечисть.
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05.04.2023 18:46 Відповісти
Коли здохне ця падаль в цілому світі буде свято
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05.04.2023 18:47 Відповісти
Сумно буде тільки трампу і орбану
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05.04.2023 19:27 Відповісти
Ця московитська, божевільна гнида несе що попало до безмозкової макитри...на ці виперди не зважайте уваги ! А ось за те що він зробив і робить... бить падлюку дуже повільно, дуже боляче,зосереджено зі смаком аж до самої його поганої смерті... Амінь !!!!
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05.04.2023 18:50 Відповісти
Пішло на йух куйло кончене! Адзип енсур!
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05.04.2023 18:51 Відповісти
***** і є ***** ! Патологічний брехун, ліцемер, гандон і вампір …. Коротше - *****!
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05.04.2023 18:56 Відповісти
"Россия-самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом седекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир" русский философ Иван А. Ильин
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05.04.2023 18:58 Відповісти
Чмо зовсім іпонулося.
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05.04.2023 19:02 Відповісти
По-другому и быть не могло. Путин никогда не стал бы президентом в нормальной стране. Когда его слабость была разоблачена, его политическая карьера закончилась.
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05.04.2023 23:26 Відповісти
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05.04.2023 19:04 Відповісти
Та це було зрозуміло .. ***** й досі марить нашим Майданом .
Майдан йому зніс дах ,, це добре видно по його риториці ,, він постійно наголошує на - госпєрєваротє ..
Але от- яке йому діло до нашого Майдану , хз . ?! Це абсолютно наші внутрішні справи . Його паРашу ми не зачіпали .! Те що прибрали його маріонетку з Банкової , ну так ми в себе вдома , що хочемо те й робимо . Це ж таке . Ми не його холопи , і вказувати нам нічого .
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05.04.2023 19:05 Відповісти
'Яник був білорусом, все українське йому було чуже. Тому і прихилився до х...... А посилання на Оланда в точку, тоді Меркель сциканула і пішла спати.....
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05.04.2023 19:06 Відповісти
******** *************
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05.04.2023 19:07 Відповісти
Nehay ide v sraky i vsee
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05.04.2023 19:08 Відповісти
Даааа? Оце у мініпута травма психологічна! Сил ніша за родову! Тобто мутити з хряком овочем, купую, и в того за бабло вґдмиву від яступу у ЄС - нормально? Поситатисвоїх м'ясників розганчти Майдан - теж не втмкчання у внутрішні справи суверенної країни? Ну, за таку підлість і пробиве мініпут значно менше, ніж йому відпустила природа.
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05.04.2023 19:09 Відповісти
Варіанти причин війни ***** з Україною на протязі 2014-2023 р:

- не дала Кабаєва;
- обісрався Янукович, та від нього пре дерьмом;
- США послали на хутор метеликів ловить;
- погано сосе Шайгу;
- Вагнер-Пригожин сосе добре, но без огоньку;
- Посварився з Макроном по телефону, а Кабаева послала нахрен;
- знов послали за метеликами США разом з ЕС
- Сі обіцяв "вечну дружбу", але виявилося, що тільки після похвання у кремлівській стіні

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05.04.2023 19:09 Відповісти
та коли вже тебе вб'ють падаль
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05.04.2023 19:12 Відповісти
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05.04.2023 19:12 Відповісти
Main General Problem:

Big Cities usually are politically 'Red',
and this means extremes in the cities,
and in case of unrests,
very many people can gather in a short time.

Minsk and Moskov are Megacities too,
and both somehow conservative-left
leaders in those cities fear a similar
situation that happened in Kiev.

An alternate solution could be to move
the capital and parliament to some
smaller city on the countryside,
as it is in Canada and Australia.

Luka and Nuttin but fear loss of control,
if they do not stay physically in their
biggest cities.

Lifetime leaders consider their area of rule
their own property,
and like disgusted little children they
often destroy their tin soldiers
because of lack of happiness.
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05.04.2023 19:14 Відповісти
панове,Ви тiльки подивiться,як УПЦ фiлiя сатанату РПЦ-КДБ iнструктує,як протистояти

вигнанню москальських попiв !

https://youtu.be/sK1gK9FXktg

!
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05.04.2023 19:16 Відповісти
Эти лабухи не вкуривают, шо и с нашей стороны могут прийти дружинники и вытеснить пархатых из святыни, бо мы имеем право править службу в святыне ... Да, пархатых сдать полиции, за разжигание межрелигиозных розней. А ваапше-та вытеснить гундяевцев, бо у них не имеется права править службу (томоса).
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05.04.2023 20:43 Відповісти
ПОРЯДОК
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05.04.2023 19:18 Відповісти
Пахан расейський шукає виправдання своїм злочинам. От як саме та підтримка проявилася? Невже людей на Майдані зібрали американці?! Ну, а я кщо зібрали вони , то чому ти , істота мерзенна, не напав на США? А якщо не американці людей зібрали , то яке твоє москаляче діло як ми вирішуємо свої справи? Згинь уйбок в пеклі!
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05.04.2023 19:18 Відповісти
лживая дешевая паскуда, а как же "руский йазик" "8 лет домбасабомбилово" и прочей ху.ни
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05.04.2023 19:19 Відповісти
А как вы думали, как бы звучала правда, если бы ее озвучили? "Мы тут воры и боимся что потеряем власть поэтому нам пришлось на Украину нападать?"

Вы думаете, кто-нибудь повёлся бы на это?

Путин - горький неудачник. Как и Гитлер.
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05.04.2023 22:55 Відповісти
Педофил гонит пургу.
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05.04.2023 19:24 Відповісти
Аьсолюто права стара скотиняка. Якби в 2014р. дали москалям по сусалам то і війни 2022р. не було б.
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05.04.2023 19:27 Відповісти
Эта падла не знает - куда качнуть свои сопли... надо что-то говорить, надо выплеснуть бессильную злобу... надо что-то кинуть ватникам - наш-то, смотри, как американку на место поставил (обычная риторика ватника после боярышника). А вот по сути - как ни смешно, х-ло прав, вот только он оказался мудаком... его поймали на Украину, майдан и т.п. Американцы умны и мыслят широко (стратегически) - появился отменный повод умыть рашу навсегда, не удивлюсь, что американцы приложили руку к тому, что дурачок сорвался... Но это так - как версия, я не конспиролог и не ясновидящий, может просто использовали отличный прикуп, который сдал придурок
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05.04.2023 19:30 Відповісти
В результаті того, країни Європи (ЄС) ,Державний департамент США ВИЗНАЛИ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ,КОТРИЙ ВЧИНИВ В 1917 РОЦІ ЧЛЕНІН,що стало можливим перебування в 3,14рації нелігітимної влади на чолі з правнучатим куйлом всія 3,14рації і послідовником більшовицького червоного терору ,як і підтримка нелигітимним куйлом всія 3,14рації окремих регіонів в Україні,котрі вчинили акт державного перевороту в Україні із захопленням органів української влади і їх підтримка окремими Західними ПРОРАШИСТСЬКИМИ ХОЛУЯМИ такими як німецька прорашистська лахудра шмаркель,жабоїд - оланд і італійська газпромівська секрктутка (подруга Сільвіо ,котрий канделябром позначеним по іпальнику друг куйла) ) були закладені і профінансовані заходи нинішньої війни в Україні тчк.
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05.04.2023 19:39 Відповісти
Перевороту в 2014р не було. Вся влада залишилася в вибраного парламенту, а президент втік від кримінального переслідування за розстріл людей в центрі києва. Достатня причина для війни по путіну- захист злочинця який розстрілює свій народ.
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05.04.2023 19:40 Відповісти
БЕСпутин антихрист лючиферович, имбецил! ********* ***** проклятое!!! Гори в аду вечно, с бесом ********* Негодяевым...
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05.04.2023 19:43 Відповісти
Фашист он и мразь конченая путлер.
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05.04.2023 19:58 Відповісти
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05.04.2023 20:04 Відповісти
У вас бы был рак костного моска, сидели бы на забористом обезбаливающем, кипишевали также. Шо-та не обратил внимания ... чи зебилы так делают?
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05.04.2023 20:35 Відповісти
На фото с права путлер без гримма)
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06.04.2023 01:24 Відповісти
це внутрішня справа України і не обмилку дірявому сувати ніс у наші справи. база кацапська була в нашому Криму?! Була. Україна в НАТО була ?! Не була! Якого хера поліз до нас?!! смердючий дохлий пес.
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05.04.2023 20:17 Відповісти
Потому что он забыл, откуда берутся деньги. Когда вы получаете деньги достаточно долго, вы начинаете думать, что какой-то бог, должно быть, любит вас или что у вашей страны есть какая-то неотъемлемая ценность, которую другие не могут отнять.

И когда вы начинаете так думать, вы начинаете хотеть большего. Даже больше, чем вы заслуживаете. И в итоге вы остаетесь ни с чем.

Вы знаете ту историю о золотой рыбке... оно то самое. Путин до сих пор не может смириться с тем, что проиграл. Он до сих пор верит, что в России есть величие. Грубое пробуждение наступит после его смерти. Такие люди, как путин, когда начинают верить во что-то, то платят своей жизнью вместо того, чтобы отпустить свои убеждения. Они слишком слабы, чтобы смотреть в реальность непредвзято. Неудачник он. Больше ничего.
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05.04.2023 23:07 Відповісти
З пітушком ніхто не говорить то воно вже на врученні якихось грамот користується моментом вставити 5 копійок про свій маразм
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05.04.2023 20:19 Відповісти
Стиць та й розвиднIлось. А шо каазлу стало причиной для вторжения в Чечню, Грузию, приднестровье. Тогда у нас еще не было и шлепера , которого уволили согласно закону - за прогулы. А у нас , в 14-ом году в феврале еще не было кацапвторжения, а медалька уже была отчеканена 20-го февраля 2014( за взятие Крыма). Дык, эту медальку утвердили еще до нашего Майдана , в 2013-ом. ЗЫ... подскажите кто нить очередному двойнику, мож в 13-ом он еще под стол ходил, не в курсах , бо плетет чушь - на уши не натянуть. КАЦАПЫ, ДА РАЗМОРОЗТЕ УЖЕ ТОГО ПЫНЮ, ДА ПРЕДАЙТЕ ЕГО ЗЕМЛЕ. НЕ ГЛУМIТЬСЯ НАД СОБОВ.
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05.04.2023 20:31 Відповісти
Хйло бодр и здоров, принимает послов и рейтинг под 99% как у некоторых известных персонажей.
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05.04.2023 20:46 Відповісти
Неудачники те, кто поддерживает его. И неудивительно, что пожилые люди без сомнения поддерживают его. Вы знаете, почему пожилые люди поддерживают его? Потому что советская система пропускала неудачников в высшие эшелоны власти. А когда те же неудачники увидели возможность еще раз ощутить в себе величие... им было и ежу понятно, что делать дальше.
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05.04.2023 23:12 Відповісти
Большинство их молодежи тоже без сомнения поддерживают его. Такое у них на генетическом уровне. Кацап это диагноз.
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06.04.2023 11:11 Відповісти
Ну так пусть закидывает ракетами США а не Украину пиз...абол
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05.04.2023 20:51 Відповісти
***** конченый, значит это Украине надо было на ********* напасть, ты же постоянно деструктивно влиял на нас извне.
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05.04.2023 20:58 Відповісти
В конце концов именно это и произойдет. Сомневаюсь, что Украина остановится на том, что отбросит Россию к границам 1991 года. Реванш тоже грядет.
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05.04.2023 23:16 Відповісти
Кровавого преступника, фашиста, нациста и афериста путлера в Гаагу.
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05.04.2023 21:00 Відповісти
Недавно зайшов на новину і не встиг все прочитати
А вже писали резюме до статті ?
Яке?
А, відповідь проста
НЕ пУТІН ,а *****
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05.04.2023 21:08 Відповісти
PNX- HUJLO !
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05.04.2023 21:24 Відповісти
Хто всрався? Невістка
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05.04.2023 22:28 Відповісти
Если война, это то что вы хотите, Путин, то вы лучше поверьте, что вы только что получили его.
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05.04.2023 22:44 Відповісти
Скільки ще версій висуне х**ло ?
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05.04.2023 23:25 Відповісти
А взагалі посол повинна слухати ці дурниці? Він, що її батько?
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05.04.2023 23:26 Відповісти
Ей наверное и не перевели эти бредни.
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05.04.2023 23:53 Відповісти
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06.04.2023 00:03 Відповісти
tkoi urod a pochemu nachal voinu v karabaxe 2020 godu?
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06.04.2023 00:08 Відповісти
В чому зв'язок ? Скласти це разом можна лише при потужному загостренні шизофренії
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06.04.2023 09:07 Відповісти
Яке брехливе х-ло.
Єдина причина тут

Путин: граница России нигде не заканчивается
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA
Все що кацапня здатна захопити вони вважають своими "исконными землями".
Не дай Бог їм захопити Україну-Русь вони будуть намагатись йти далі.
Москальня це недонарод маньяків.
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06.04.2023 11:01 Відповісти
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