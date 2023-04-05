Харківська ОВА працює у штатному режимі, жодних підозр посадовим особам не вручали, - Синєгубов про обшуки НАБУ

За результатами слідчих дій, які проводили детективи Національного антикорупційного бюро України у деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, у керівництва апарату обладміністрації та одного із заступників начальника ХОВА, жодних підозр посадовим особам не вручали

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він написав: "Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України провели слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, керівництві Апарату ХОВА та в одного з заступників начальника ХОВА.

Детективам НАБУ з боку керівництва та співробітників ХОВА надано максимальне сприяння. У ХОВА завжди відкриті до співробітництва з НАБУ та надають усю необхідну допомогу для всебічного об'єктивного розслідування.

Наразі ми не маємо можливості повідомляти подробиці провадження, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу.

Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі.

У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи".

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