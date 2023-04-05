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Харківська ОВА працює у штатному режимі, жодних підозр посадовим особам не вручали, - Синєгубов про обшуки НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

синєгубов

За результатами слідчих дій, які проводили детективи Національного антикорупційного бюро України у деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, у керівництва апарату обладміністрації та одного із заступників начальника ХОВА, жодних підозр посадовим особам не вручали

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він написав: "Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України провели слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, керівництві Апарату ХОВА та в одного з заступників начальника ХОВА.

Детективам НАБУ з боку керівництва та співробітників ХОВА надано максимальне сприяння. У ХОВА завжди відкриті до співробітництва з НАБУ та надають усю необхідну допомогу для всебічного об'єктивного розслідування.

Наразі ми не маємо можливості повідомляти подробиці провадження, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу.

Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі.

У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводить обшуки у глави Харківської ОВА Синєгубова у справі про розкрадання гумдопомоги, - джерела

Автор: Роман Свиридович
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та само собой...и пестню "путин-*****" написал кернесс в соавторстве с добкиным.
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05.04.2023 19:04 Відповісти
продовжують красти в штатному режимі.
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05.04.2023 19:07 Відповісти
вивіску проспект жюкова фарбують
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05.04.2023 19:16 Відповісти
А коли ти бухав з полтавським "слугою" Трухою,який хотів тіхонько в лєс пАйті-то це був також штатний режим і відмовився відповісти на запитання журналіста:" Бухав чи ні?"Але ж поряд сидів і закусював чи ні!!!!!Отак і Воіочка Зєльоний триндів:"Так ніхто ж не загинув,".А те що ця Труха була в усмерть п*яною,то мовчит і до цьогго часу.
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05.04.2023 19:18 Відповісти
штатний режим - це крадемо гуманітарку штатно по-дорослому
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05.04.2023 20:15 Відповісти
Балаган.
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05.04.2023 20:28 Відповісти
 
 