Чехія надасть Україні військове обладнання на суму близько $29 млн, - глава Міноборони Чернохова
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Запланована військова допомога Чеської Республіки Україні становить приблизно 600-700 мільйонів крон, тобто близько 29 мільйонів доларів. Це майно, яке зберігається на армійських складах і не знадобиться власним збройним силам.
Про це заявила міністерка оборони Яна Чернохова після зустрічі з президентом Петром Павлом 5 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny.
Вона відзвітувала про вже надану допомогу та надала список нової.
"Допомога, яку ми запланували разом з начальником Генерального штабу (Карелом Ржехкою), становить близько 600-700 мільйонів крон. Це не фінансова допомога, це військове обладнання, яке знаходиться на наших складах, але вважається "непотрібним", тобто армія справді може відправити його в Україну, не ставлячи під загрозу власну обороноздатність", - сказала Чернохова.
Вона підкреслила, що вони з Ржехкою дбають, щоб надане Україні можна було замінити.
Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо !
хто зна шо там абреки оставили...
Так, між іншим. Прізвище президента Павел, отже, мало би бути Павелом.