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Чехія надасть Україні військове обладнання на суму близько $29 млн, - глава Міноборони Чернохова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чехія

Запланована військова допомога Чеської Республіки Україні становить приблизно 600-700 мільйонів крон, тобто близько 29 мільйонів доларів. Це майно, яке зберігається на армійських складах і не знадобиться власним збройним силам.

Про це заявила міністерка оборони Яна Чернохова після зустрічі з президентом Петром Павлом 5 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny.

Вона відзвітувала про вже надану допомогу та надала список нової.

"Допомога, яку ми запланували разом з начальником Генерального штабу (Карелом Ржехкою), становить близько 600-700 мільйонів крон. Це не фінансова допомога, це військове обладнання, яке знаходиться на наших складах, але вважається "непотрібним", тобто армія справді може відправити його в Україну, не ставлячи під загрозу власну обороноздатність", - сказала Чернохова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія має достатньо зброї, щоб продовжувати допомагати Україні, - міністерка оборони Чернохова

Вона підкреслила, що вони з Ржехкою дбають, щоб надане Україні можна було замінити.

Автор: Анна Судак
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чехи одні із найкращих зброярів світу !
Дякуємо !
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05.04.2023 19:06 Відповісти
Якщо в тилу така країна - виробник техніки і зброї як Чехія з віковими традиціями. то доля кацапів вирішена, а ЗСУ буде супер наворочене. Сюди ж Польщу, країни Балтії, Словакію.
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05.04.2023 19:09 Відповісти
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05.04.2023 19:39 Відповісти
предохраняться надо...морозостойкой резиной...
хто зна шо там абреки оставили...
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05.04.2023 19:51 Відповісти
Навіть армійські меблі/ліжка одні з найкращих в світі
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05.04.2023 19:40 Відповісти
з президентом Петром Павлом

Так, між іншим. Прізвище президента Павел, отже, мало би бути Павелом.
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06.04.2023 08:39 Відповісти
 
 