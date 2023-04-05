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Час для переговорів з РФ настане, коли Україна матиме найсильнішу позицію на полі бою, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,оос,армія,воїн

Лише Україна може диктувати умови на переговорах про закінчення війни, а США з партнерами допомагають Україні захищатися, щоб мати найсильнішу позицію на полі бою і на переговорах.

Про це у коментарі Суспільному сказала представниця Держдепу Андреа Калан, інформує Цензор.НЕТ.

"США хочуть, наші партнери НАТО хочуть, щоб Україна могла захищати свою територію успішно. Коли Україна має гарну позицію на полі бою, тоді настане час для переговорів і Україна зможе диктувати свої умови", - вважає вона.

Відповідаючи на питання про постачання Україні літаків F16 Калан зазначила, що США з партнерами працюють над тим, щоб надати допомогу, яку "можна передати Україні зараз, щоб Україна могла зайняти хорошу, сильну позицію на полі бою".

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Вона нагадала про новий пакет військової допомоги США Україні.

"Ми зараз фокусуємося на тому, чим можна допомогти Україні зараз. Не лише захищати свою територію, але і готуватися до контрнаступу, щоб Україна змогла звільнити свої території. Ми дивимося на те, що можемо передати, бо ми бачимо, що напевно буде новий наступ з боку РФ. І потрібно, щоб Україна була готова саме зараз боротися з російською агресією", - сказала представниця Держдепу.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
Казочки для повних даунів! А що - з наданням бойових літаків позиції ЗСУ на фронті ніяк не посиляться? Лише ослабнуть?
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05.04.2023 20:28
+4
К границам 1991 года, а то вспомним и за другие, которые присвоила недоимперия раньше.
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05.04.2023 20:28
+4
Припустимо наступний варіант, РФ відводить свої війська з території України, але на мирні переговори не погоджується бо вважає цю територію своєю і далі продовжує безкарно обстріли з території РФ, яку ми не маємо права обстрілювати, що далі?
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05.04.2023 20:37
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Казочки для повних даунів! А що - з наданням бойових літаків позиції ЗСУ на фронті ніяк не посиляться? Лише ослабнуть?
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05.04.2023 20:28 Відповісти
Одних літаків замало,потрібна саме комплексна система озброєнь,де літаки лише частина,і не факт що основна.А на такий крок Штати не хочуть йти...
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05.04.2023 21:45 Відповісти
К границам 1991 года, а то вспомним и за другие, которые присвоила недоимперия раньше.
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05.04.2023 20:28 Відповісти
Припустимо наступний варіант, РФ відводить свої війська з території України, але на мирні переговори не погоджується бо вважає цю територію своєю і далі продовжує безкарно обстріли з території РФ, яку ми не маємо права обстрілювати, що далі?
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05.04.2023 20:37 Відповісти
Відновлення україських границь ,ядерного статусу України, і ніяких переговорів з рашистами на найближчі 500 років
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05.04.2023 20:39 Відповісти
Теревені заради теревенів. Що сталося з Штатами?!
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05.04.2023 21:07 Відповісти
Скільки ж нам треба обороняться? Коли ж можна наступать? Ви всі там, що, знущаєтесь над нами? Та дайте ж чим наступать і викидать ту нечість, Українці тоді з цим справляться.
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05.04.2023 21:12 Відповісти
Коли ж ці люди зрозуміють, що цього ніколи не буде. Росія ніколи не піде на будь-які перемовини, їхня мета знищення України як держави і вона не зупиниться, плекаючи цю надію вони витрачають час і життя українців, Росія залише Україну у спокої тільки коли вона буде під захистом НАТО, для початку хоча б територій підконтрольні Україні, а потім й інші.
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05.04.2023 21:28 Відповісти
Эх,Нато їх би швидко вигнало, навіть не заходячи сухопутної.
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05.04.2023 21:42 Відповісти
Наивность американцев просто удивляет. Начинаю думать что Задорнов в чем то был прав.
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05.04.2023 22:26 Відповісти
Команда Зе на70%состоит из фсбшников( сбу, менты, министерства, правительство и рада)- вспомните начала войны , мы не кувидели парада наХрещатике только случайно ( все было, как я думаю продано) , только мужество и доблесть народа этого не допустило. Кажется , иногда, что вся политика Зе команды - пиар. Очень пугает разговоры о переговорах накануне наступления. Зе хламидии и ермаки ,, переговорили,, бы давно - только ждут, что бы нагнуться и сделать нас рабами. Какие переговоры ????? Минские соглашения 10 ???
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06.04.2023 07:31 Відповісти
 
 