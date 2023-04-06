49 країн ООН засудили Росію через депортацію українських дітей, - спільна заява. ДОКУМЕНТ

Країни-члени ООН оголосили спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей до Росії.

Документ оприлюднив у твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

Заяву підписали Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Королівство Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

Заява оприлюднена у відповідь на проведення засідання Радбезу ООН за формулою "Аррія", на якому у віртуальному режимі мала виступити російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

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Підписанти вказують, що це було б поширенням "дезінформації про масштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей", адже РФ намагатиметься "представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву".

У спільній заяві також йдеться, що факти депортації українських дітей до РФ очевидні: влада РФ примусово депортувала до Росії понад 19,5 тисяч українських дітей, зокрема розлучаючи родини; незалежна Міжнародна слідча комісія ООН щодо України визначила, що передача та депортація Росією дітей в межах України та до Російської Федерації порушує міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином, на президента РФ Володимира Путіна й російську уповноважену з прав дітей Марію Львову-Бєлову МКС видав ордери на арешт за незаконну депортацію до Росії українських дітей з окупованих територій України.

"Ми засуджуємо дії Російської Федерації в Україні, включаючи, зокрема, примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні. Жодна кількість дезінформації, яка поширюється РФ, не може заперечити правдивість цього питання або захистити людей від відповідальності за ці злочини", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

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Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - довічний.