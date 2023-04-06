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49 країн ООН засудили Росію через депортацію українських дітей, - спільна заява. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Країни-члени ООН оголосили спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей до Росії.

Документ оприлюднив у твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

49 країн ООН засудили Росію через депортацію українських дітей, - спільна заява 01

Заяву підписали Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Королівство Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

Заява оприлюднена у відповідь на проведення засідання Радбезу ООН за формулою "Аррія", на якому у віртуальному режимі мала виступити російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН

Підписанти вказують, що це було б поширенням "дезінформації про масштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей", адже РФ намагатиметься "представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву".

У спільній заяві також йдеться, що факти депортації українських дітей до РФ очевидні: влада РФ примусово депортувала до Росії понад 19,5 тисяч українських дітей, зокрема розлучаючи родини; незалежна Міжнародна слідча комісія ООН щодо України визначила, що передача та депортація Росією дітей в межах України та до Російської Федерації порушує міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином, на президента РФ Володимира Путіна й російську уповноважену з прав дітей Марію Львову-Бєлову МКС видав ордери на арешт за незаконну депортацію до Росії українських дітей з окупованих територій України.

"Ми засуджуємо дії Російської Федерації в Україні, включаючи, зокрема, примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні. Жодна кількість дезінформації, яка поширюється РФ, не може заперечити правдивість цього питання або захистити людей від відповідальності за ці злочини", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Також читайте: Закликаю Росію повернути дітей повернути в Україну якнайшвидше, - прокурор МКС Хан

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - довічний.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
Не густо! Але, що тут вдієш якщо єрмаки зруйнували нашу дипломатію?
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05.04.2023 20:53
+10
Всім хто не проголосував, не продавати ні граму їжі зерна і інших товарів, хай газ російський і нафту п'ють і своїх дітей годують тим же
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05.04.2023 21:09
+6
49 із 193-х? Не густо...
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05.04.2023 20:54
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05.04.2023 20:53 Відповісти
6o, navit´ madjary *********?
o4am ne virju 🧐
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05.04.2023 20:53 Відповісти
Не густо! Але, що тут вдієш якщо єрмаки зруйнували нашу дипломатію?
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05.04.2023 20:53 Відповісти
49 із 193-х? Не густо...
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05.04.2023 20:54 Відповісти
а угорщина і африканські країни вони за викрадення дітей? нічого дивного
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05.04.2023 20:59 Відповісти
Угорщина,на диво,підписала.А от Туреччина ні.
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05.04.2023 21:11 Відповісти
вибачаюсь, список то майже за алфавітом
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05.04.2023 22:03 Відповісти
Украина тут совершенно ни при чем.
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05.04.2023 21:21 Відповісти
Всім хто не проголосував, не продавати ні граму їжі зерна і інших товарів, хай газ російський і нафту п'ють і своїх дітей годують тим же
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05.04.2023 21:09 Відповісти
це не було голосування, просто звернення
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06.04.2023 14:11 Відповісти
Кругом враги..... Вы усе врете..... Нам на все насрать.... И др вой ждём в ближайшее время на рашка тв....
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05.04.2023 21:27 Відповісти
Угорщина не пiдписала. В Европi фiзично, а ментально в Африцi.
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05.04.2023 21:33 Відповісти
Детям это так помогло
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05.04.2023 21:33 Відповісти
якщо б вони скоротили споживання китайських товарiв на 10%, то це б припинилося. Треба якусь таку органiзацiю, яка таке продвине, i тодi впевненiсть раши поубавиться
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05.04.2023 21:35 Відповісти
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05.04.2023 21:49 Відповісти
Підписав цивілізований світ. Без винятку.
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05.04.2023 21:52 Відповісти
Только 49? А не пора ли вместо ООН создать ОПГ? Организацию Порядочных Государств?
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05.04.2023 21:52 Відповісти
Важко повірити у рівень цинізму ждунів в ооні
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05.04.2023 22:09 Відповісти
Потім ці всі бананові республіки будуть клянчити бабло у заходу
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05.04.2023 22:41 Відповісти
после высказанной озабоченности и обеспокоенности людоеду станет стыдно и он покается.
никчемное сборище проходимцев, бездельников, тунеядцев, болтунов и политических импотентов
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05.04.2023 22:48 Відповісти
Може не доцільно казати ДЕПОРТАЦІЯ,це ж ніби то від DE PATRIA - до батьківщини...Може чесніше казати ВИКРАДЕННЯ,як воно і є. Орда не змінювалася.
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05.04.2023 23:42 Відповісти
Де ти у слові "депортація" побачив "PATRIA"?
"Депорта́ция (лат. deportatio «изгнание, высылка») или выдворе́ние - принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно - под конвоем." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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06.04.2023 09:18 Відповісти
Та бачив я вікі...Я дивлюся етимологію слова. Може ти скажеш, deportatio куди??? Це від de port,чи de portal ( тобто - в шію в двері...)??
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06.04.2023 10:44 Відповісти
Саме корінь "порт" (а не "патер") тут присутній. Він же є, скажімо, у словах "транспорт", "телепортація", "опортунізм" (лат. opportunus- підходящий), "апорт" (фр. apport - принеси).
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06.04.2023 11:21 Відповісти
Згода.Удачи тобі друже.
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06.04.2023 16:14 Відповісти
Було 100+, вже меньше 50-ти. Зелені виродки роблять свою справу...
Правільной дорогой ідьотє товаріщі!
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06.04.2023 10:08 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме!
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06.04.2023 11:37 Відповісти
 
 