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МОК надаватиме допомогу українським спортсменам і федераціям, готовим брати участь у змаганнях разом з росіянами та білорусами

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

мок,олімпіада

Міжнародний олімпійський комітет надаватиме допомогу тим федераціям, яких Україна позбавлятиме статусу "національних" через відмову бойкотувати змагання, де представлені спортсмени з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МОК.

В організації вважають, що вказане рішення уряду "викликає серйозні питання щодо автономії українського спорту", "зашкодить лише українським спортсменам" і ніяк не вплине на війну..

"Якщо це буде реалізовано, спортсмени, які хочуть змагатися і втратять підтримку своєї національної спортивної федерації та свого національного олімпійського комітету через втручання уряду, можуть розраховувати на пряму підтримку Фонду солідарності олімпійського руху для олімпійської спільноти України та програм підтримки спортсменів МОК", - підкреслюють в організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія називає дискримінаційними умови участі російських спортсменів у Олімпійських іграх

Зазначається, що деякі українські спортсмени, зокрема тенісисти, уже заявили, що виступають проти будь-яких бойкотів.

"Через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, ми бачили, як майже на всіх Іграх спортсмени змагаються один з одним, незважаючи на те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту. Зараз у світі тривають 70 збройних конфліктів, війн або криз, включаючи ситуації на Близькому Сході, на Африканському Розі та Південному Кавказі. НОК у регіонах, які постраждали від цих збройних конфліктів і війн, дотримуються принципів Олімпійської хартії. Вони не вимагають виключення спортсменів з іншої сторони у збройному конфлікті чи війні, і вони дозволяють своїм спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях без обмежень", - вказують у МОК, наводячи приклад Ємену.

Зауважується, що МОК взяв до відома рішення уряду України та заяву міністерств і високопоставлених представників "колективної групи країн", оприлюднену 20 лютого, втім вважає, що його рішення допускати білоруських та російських спортсменів під нейтральним прапором відповідає документові.

Нагадаємо, 28 березня МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі участь у міжнародних змаганнях за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни, виступатимуть під нейтральним прапором та лише в індивідуальних змаганнях.

30 березня Кабмін прийняв рішення, що Україна бойкотуватиме змагання, де будуть атлети з Росії та Білорусі.

Також читайте: Третина російських спортсменів - військові. РФ не можна допускати на Олімпіаду, - Кличко

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+63
мерзкие твари. Хуже гиен.
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05.04.2023 21:38
+47
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05.04.2023 21:47
+38
МОК - ворог України.
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05.04.2023 21:41
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мерзкие твари. Хуже гиен.
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05.04.2023 21:38 Відповісти
підарський МОК оголосив нам війну!
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05.04.2023 21:52 Відповісти
МОК возглавив корупцію параши в підкупі спортсменів в якості посередника та й на руках прилипне багато. Параша так про вас гнилих і думае гроши для вас все
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05.04.2023 22:01 Відповісти
ой, какая коррупция в мок, что вы? вон там стадо прибахнутых на соседних ветках доказывает, что в европе коррупции нет! Она только в Украине оказывается. И поэтому нас в нато не берут
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05.04.2023 22:32 Відповісти
ну так, немає. А берлусконі/платіні/шредери то марсіани.
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05.04.2023 22:36 Відповісти
это вы прям сейчас нашим некоторым цензорятам - сразу шах и мат
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05.04.2023 22:41 Відповісти
да...
не в бровь, а в пах.
Або. в Бах... чи в пах Бах... чи Бах в пах...
щось я заплутався, куди йому його. його йому куди кого,
Короче. Баху в пах бах. Бах Баху в пах.
каламбур однако...
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06.04.2023 00:12 Відповісти
Вот сравните степень ответственности и значимости. ЗЕбанда территории разминировал и сдал ….патриотов тысячами зафурдосил рашистам в плен на муки и смерть…и НИКТО ВОПРОСЫ не задает.МОК затроченный с этим Бахом продажным нужен… чтобы обостряться и щеки раздувать. Так Украина пойдет под флагом и с гимном …..а эти черти с гривой опущенной под свист и гул стадом.
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05.04.2023 22:23 Відповісти
Я перепрошую. В зв'язку з тим, що З і Є це дві окремі людини, то правильне написання буде З'******.
Питання.
Чи знає З скільки скирдує Є? Якщо не знає, то З не зовсім відповідає посаді та не контролює справи навіть в ОПі.
Якщо З знає про об'єми скирдування Є, то знов таки З не зовсім відповідає посаді і є, по суті, співучасником.
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06.04.2023 00:52 Відповісти
нормально. Нехай спортсмени, які не хочуть бойкотувати змагання з росіянами, виступають з ними під одним "нейтральним" прапором
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05.04.2023 21:39 Відповісти
А разве спортсмены не военнообязанные?
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05.04.2023 23:59 Відповісти
У випадку раzсєян воєнноповязанниє
"скованные одной цепью, связанные одной целью"
Наутилус Помпилиус - Скованные одной цепью («Круговая порука»)
І ціль їхня не змінилася. Так що раzсєянскіє sparts-menы разом з Thomas Bach йдуть nach.
Nach Osten, nach Norden. Нах і ще раз нах.
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06.04.2023 07:23 Відповісти
МОК-ідітє курсам рабсєйскава *******...
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05.04.2023 21:39 Відповісти
МОК - ворог України.
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05.04.2023 21:41 Відповісти
нет, это они нам кроме шуток Емен в пример ставят???
а нельзя на мок в суд подать? за моральный ущерб например?!
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05.04.2023 21:41 Відповісти
Хотелось бы посмотреть на этих терпил...конченных
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05.04.2023 21:41 Відповісти
Будьласка. Якшо шо, то в гуглі ще є.
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05.04.2023 21:53 Відповісти
Це лише вказує на те, що у цього ватника треба назавжди відібрати можливість ось у такий спосіб поганити український прапор і український народ.
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05.04.2023 23:56 Відповісти

forever { // - Не дойшло?
- н-є-а }
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06.04.2023 00:26 Відповісти
Допомогу в чому??? Нададуть особисто зброї, щоб там цих спортивних під-ів знищити зразу??
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05.04.2023 21:43 Відповісти
Допоможуть нашим спортсменам-колаборантам уникнути покарання з боку українського МОК
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05.04.2023 22:11 Відповісти
хіба що поєднувати види спорту.
Москалі стрибають а ми штовхаємо ядра по них. Москалі бігають, а ми поливаємо їх бензином і носимо олімпійський вогонь. Москалі виставляють боксера, а ми їх молотом по башці і т.д.
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05.04.2023 23:50 Відповісти
Собі допоможіть, потвори
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05.04.2023 21:43 Відповісти
Поможуть тільки фізичні знищення, страти та інші силові методи зачистки агентури і пособників рф що є по цілому світі. Інакше такий маразм повторюватиметься.
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05.04.2023 21:44 Відповісти
Совсем скурвились, панове.
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05.04.2023 21:44 Відповісти
цей МОК щось дуже нехороше затіяв і ті пояснення для виправдовування участі росіян є безглуздими як вони їх будуть перевіряти..Одне пояснення -взяли криваві гроші з рф.
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05.04.2023 21:45 Відповісти
Гниль. Цей світ просто згнив повністю.
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05.04.2023 21:45 Відповісти
Тепер зрозуміло: мок смокче у рахи, павелко смокче у мок і дає можливість посмоктати іншим. А нічого що москалі вже вбили сотні наших відомих спортсменів ? Я з Ів.-Фр., вчора поховали чемпіона світу кікбоксингу В.Мєрінова, такщо не розказуйте москальські казки про "спорт внє палитики".
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05.04.2023 21:45 Відповісти
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05.04.2023 21:47 Відповісти
А не пора ли МОК предоставить статус, которого они так добиваются. Статус иноагента?
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05.04.2023 21:49 Відповісти
"Не трогайте артистов, кучеров и проституток. Они служат любой власти". © Адмирал Колчак.
=============
Похоже пора добавить и спортсменов.
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05.04.2023 21:49 Відповісти
Вбивства згвалтування катування геноцид і концтабори -це така дрібниця на думку мок. Ну а що ж- світі скільки воєн та й взагалі он у 1936р. у нацистській німеччині проводили. На арійців з мок снаряди не падають, нікого з них не згвалтували от і добре все.
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05.04.2023 21:50 Відповісти
Це обурливо і туди їм можна навіть написати ,хоча не факт, що хтось там читає листи тим паче відповідає на них...

International Olympic Committee (IOC)

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05.04.2023 21:51 Відповісти
они прочитают, но подотрутся
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05.04.2023 22:34 Відповісти
баба з воза - кобилі легше.

всі любителів лизатися з москалями нехай знімають з себе український прапор і до них нема ніяких претензій - уперед, за баблом.
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05.04.2023 21:51 Відповісти
ale bez povorotu dodomu
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05.04.2023 23:26 Відповісти
Міжнародний олімпійський комітет надаватиме допомогу ГРОШИМА КУЙЛА , тим федераціям, яких Україна позбавлятиме статусу "національних"
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05.04.2023 22:02 Відповісти
takymy dijamy МОК namagaet´sja posvaryty ukrainziv miz soboju, vnesty rozlad vi vnutri6ni vidnosyny miz ukrains´kumy atletamy
zi dii na koryst´ hujla 😠
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05.04.2023 23:34 Відповісти
І шоб ні у кого не виникало питань - допомога буде зразу врублях....
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05.04.2023 22:07 Відповісти
в фу-***-х
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05.04.2023 23:53 Відповісти
а медальки незабудьте на ленточки георгиевские повесить, международний комитет по организации предвоенних торжественних мероприятий (... 2008, 2014, 2022...)
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05.04.2023 22:09 Відповісти
Щось новеньке. МОК- школа колобораціанізму.
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05.04.2023 22:13 Відповісти
В кращих традиціях парашкостану.
Це ще одна ознака того, що мок - власність парашки.
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05.04.2023 22:13 Відповісти
Нехай відразу й паспорти параїсянські таким спортсменам видає. Бо в Україні їм дороги закриті будуть будь куди.

Бо одні наші спортсмени гинуть на фронті..а інші позмагатись захочуть? Може ще клєшні щурячи мокшам потиснути?
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05.04.2023 22:20 Відповісти
МОКівські падлюки - на ліки собі залишту ту підтримку
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05.04.2023 22:28 Відповісти
МОК гондоны.
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05.04.2023 22:29 Відповісти
Ну що тут казати.... пі.......си....
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05.04.2023 22:49 Відповісти
США и страна организатор Франция выступили за допуск кацапов до Олимпиады. Без такой поддержки за спиной они не были бы такими смелыми, и даже наглыми как следует из статьи. Даже предложили кацапским спортсменам устанавливать олимпийские нормативы на азиатских соревнованиях, чтобы их не расстраивали протестами в Европе.
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05.04.2023 22:51 Відповісти
Країни платять за телетрансляції. Звідси якщо спортсмени якоїсь воюючої країни не виступають на Олімпіаді то країна не буде платити за "подивитись на чужих". А це мільярди. Отак "бабло побєждаєт зло". Скоро навіть повністю дискредитованих покидьків будуть виставляти в "незалежних федераціях". Наприклад "Гвалтівники з Уралу" або "Убійци Ярославля". Щось мені підказує великий комерційний успіх таких починань. "Асасіни Аль Каїди" проти "Воїнів Талібана". Можна навіть створити окрему організацію для агресивних країн з метою пропаганди агресії і це матиме комерційний успіх. Все на продаж! ...
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05.04.2023 23:19 Відповісти
Ті українські спортсмени які згодяться на таку пропозицію можуть в Україну не повертатись. Бо буде бо-бо.
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05.04.2023 23:29 Відповісти
Будут мирить?
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05.04.2023 23:30 Відповісти
зачить будєм моріть, будь яким способом
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05.04.2023 23:56 Відповісти
Бах майже Герой України. Дали і По і Зє. Кожен по Ордену князя Ярослава Мудрого.
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05.04.2023 23:59 Відповісти
Це однозначно є втручанням у внутрішні справи України - з метою дестабілізації українського суспільства. 2-га антиукраїнська дія зі сторони МОК. 1-ю було рішення про допуск росіян і білорусів до Олімпіади. Отже, це свідчить, що МОК бере участь у гібридній війні проти України на стороні Росії.
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05.04.2023 23:49 Відповісти
С олимпийских игр 1936-го года ничего не изменилось....
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06.04.2023 00:00 Відповісти
Змінилося. Стали більше заробляти
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06.04.2023 00:32 Відповісти
Підстилки рашистські!
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06.04.2023 00:24 Відповісти
Все з ніг на голову, не припиняти війни від час Олімпійських Ігор, а навпаки, під час війни змагатися із військовими злочинцями, бо всі росіяни -злочинці, як і їх ватажок. Весь москальський спорт, як і їх «культуру» - на карантин років на 50, доки сморід «русского мира» не згине, бо поступово достоєвськіє з третьяками переконають, що «русские хорошие» і ми не з тими воювали ( не дай Боже).
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06.04.2023 00:34 Відповісти
Цим закликом,чи розумінням і допомогою,МОК вводить для спортсменів України тест-на вшивість.Хто поведеться-однозначно російські воші.Зразу після старту-на медкомісію.А так,як не здорових на змагання не допускають-зразу в тренувальний військовий табір,і замість тенісної ракетки-ракети від Градів і Ураганів.Навіть нову термінологію не треба вчити...
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06.04.2023 00:45 Відповісти
МОК надаватиме допомогу українським спортсменам і федераціям, готовим брати участь у змаганнях разом з роzсіянамі роzсіяними по нашим полям і гнілорусамі

роzсіянє роzсіяні.
Гнілоруzсі роzсіяні. Чи гнілоруzсі ще не роzсіянє роzсіяні?
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06.04.2023 01:19 Відповісти
Думаю,що деякі наші не відмовляться.Бо це все політика,а спорт поза неї.Так говорять ті,що тут не живуть або повтікали за кордон будучи у свій час в окупації.
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06.04.2023 07:15 Відповісти
А ещё мок плотно взял за щеку у ботаксного педофила в замен на бабло...
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06.04.2023 07:37 Відповісти
"МОК надаватиме допомогу " i рашистам для популярiзацii рашизма, хм, так ми ще поряд зi cмердюками будемо ручкатися та потiм ще знайдеться декiлька вiдбитих Магучiх що десь спали в холодильнику з моменту початку вiйни (Maguchih who hugged russian terrorists).

Краще ну його - нам не треба вляпатися в то гiмно 💩 Я особисто не хочу бачити украiнця поряд з москалем, щоб вони там улибалися разом, а потiм онуки будуть тикати менi в морду цi фотки з рашистами, а рашисти будуть казати що одни украiнцi любили рашу, а iншi були нацистами.

Та ще й йе ризики що там знайдеться ще якась блаженна Магучiх, що буде облизуватися на камеру з рашистами
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06.04.2023 09:18 Відповісти
Якщо якийсь украiнський спортсчел погодиться туди iхати та улибатися разом з рашистами на фото, то його власнiсть конфicкувати та вiддати реально корисним людям - науковцям, хочаби, а не тим хто за мiльйони баксiв пригайе як кенгуру. краще подивлюсь документалку про кенгуру забесплатно, та подякую науковцям за гарну роботу. А спортсменам за що дякувати? Дригайеться кожен день, щоб до 40 рокiв превратити свойе тiло в хлам, це безумство на одному рiвнi з дорослими моделями що пхають собi мьяч пiд шкiру замicть грудей, та вид як у хворого на рак з гумовою пухлиною.

Я не за товсту дупу нарощену на диванi, але ******** спорт це збочення яке не для здоровья! Хочеться щоб не було коровьячого тiла без 100 кг дупи - можна займатися нормальними вправами, в мiру, але не цим збоченням, бо це перебор. I що воно гарного дайе? Грошi? В обмiн на iнвалiднicть? Чого не робити популярними йогу та зарядку?
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06.04.2023 09:32 Відповісти
 
 