МОК надаватиме допомогу українським спортсменам і федераціям, готовим брати участь у змаганнях разом з росіянами та білорусами
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Міжнародний олімпійський комітет надаватиме допомогу тим федераціям, яких Україна позбавлятиме статусу "національних" через відмову бойкотувати змагання, де представлені спортсмени з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МОК.
В організації вважають, що вказане рішення уряду "викликає серйозні питання щодо автономії українського спорту", "зашкодить лише українським спортсменам" і ніяк не вплине на війну..
"Якщо це буде реалізовано, спортсмени, які хочуть змагатися і втратять підтримку своєї національної спортивної федерації та свого національного олімпійського комітету через втручання уряду, можуть розраховувати на пряму підтримку Фонду солідарності олімпійського руху для олімпійської спільноти України та програм підтримки спортсменів МОК", - підкреслюють в організації.
Зазначається, що деякі українські спортсмени, зокрема тенісисти, уже заявили, що виступають проти будь-яких бойкотів.
"Через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, ми бачили, як майже на всіх Іграх спортсмени змагаються один з одним, незважаючи на те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту. Зараз у світі тривають 70 збройних конфліктів, війн або криз, включаючи ситуації на Близькому Сході, на Африканському Розі та Південному Кавказі. НОК у регіонах, які постраждали від цих збройних конфліктів і війн, дотримуються принципів Олімпійської хартії. Вони не вимагають виключення спортсменів з іншої сторони у збройному конфлікті чи війні, і вони дозволяють своїм спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях без обмежень", - вказують у МОК, наводячи приклад Ємену.
Зауважується, що МОК взяв до відома рішення уряду України та заяву міністерств і високопоставлених представників "колективної групи країн", оприлюднену 20 лютого, втім вважає, що його рішення допускати білоруських та російських спортсменів під нейтральним прапором відповідає документові.
Нагадаємо, 28 березня МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі участь у міжнародних змаганнях за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни, виступатимуть під нейтральним прапором та лише в індивідуальних змаганнях.
30 березня Кабмін прийняв рішення, що Україна бойкотуватиме змагання, де будуть атлети з Росії та Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
не в бровь, а в пах.
Або. в Бах... чи в пах Бах... чи Бах в пах...
щось я заплутався, куди йому його. його йому куди кого,
Короче. Баху в пах бах. Бах Баху в пах.
каламбур однако...
Питання.
Чи знає З скільки скирдує Є? Якщо не знає, то З не зовсім відповідає посаді та не контролює справи навіть в ОПі.
Якщо З знає про об'єми скирдування Є, то знов таки З не зовсім відповідає посаді і є, по суті, співучасником.
"скованные одной цепью, связанные одной целью"
Наутилус Помпилиус - Скованные одной цепью («Круговая порука»)
І ціль їхня не змінилася. Так що раzсєянскіє sparts-menы разом з Thomas Bach йдуть nach.
Nach Osten, nach Norden. Нах і ще раз нах.
а нельзя на мок в суд подать? за моральный ущерб например?!
forever { // - Не дойшло?
- н-є-а }
Москалі стрибають а ми штовхаємо ядра по них. Москалі бігають, а ми поливаємо їх бензином і носимо олімпійський вогонь. Москалі виставляють боксера, а ми їх молотом по башці і т.д.
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Похоже пора добавить и спортсменов.
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всі любителів лизатися з москалями нехай знімають з себе український прапор і до них нема ніяких претензій - уперед, за баблом.
zi dii na koryst´ hujla 😠
Це ще одна ознака того, що мок - власність парашки.
Бо одні наші спортсмени гинуть на фронті..а інші позмагатись захочуть? Може ще клєшні щурячи мокшам потиснути?
роzсіянє роzсіяні.
Гнілоруzсі роzсіяні. Чи гнілоруzсі ще не роzсіянє роzсіяні?
Краще ну його - нам не треба вляпатися в то гiмно 💩 Я особисто не хочу бачити украiнця поряд з москалем, щоб вони там улибалися разом, а потiм онуки будуть тикати менi в морду цi фотки з рашистами, а рашисти будуть казати що одни украiнцi любили рашу, а iншi були нацистами.
Та ще й йе ризики що там знайдеться ще якась блаженна Магучiх, що буде облизуватися на камеру з рашистами
Я не за товсту дупу нарощену на диванi, але ******** спорт це збочення яке не для здоровья! Хочеться щоб не було коровьячого тiла без 100 кг дупи - можна займатися нормальними вправами, в мiру, але не цим збоченням, бо це перебор. I що воно гарного дайе? Грошi? В обмiн на iнвалiднicть? Чого не робити популярними йогу та зарядку?