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Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці у Варшаві

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що свобода для Польщі та України принесе її в інші країни.

"Коли ми з вами вільні, це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших країнах - Сусідах у Євросоюзі. Румунія і Словаччина, Литва і країни Балтії більш сильні, коли ми вільні. Коли ми вільні, це означає, що свобода вистоїть у Молдові, не залишить Грузію і обов'язково прийде в Білорусь", - сказав він, виступаючи в середу в Королівському палаці у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Не виграти Росії у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч", - заявив президент. Після війни, сказав він, "ми так само будемо насолоджуватися миром. Разом у всьому, разом у Євросоюзі, разом у НАТО. Це продовження долі наших народів".

"Усе, що ми повинні вирішити для інтересів наших суспільств, повинні вирішити. Від співпраці військової та політичної, економічної та енергетичної, від співпраці в енергетиці до кропіткої роботи істориків", - сказав Зеленський.

Він також подякував Жешуву - "першому місту-рятівнику", Катовіце, Вроцлаву та іншим польським містам за допомогу біженцям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Варшаві підписано угоди про постачання польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Трепач !
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05.04.2023 22:24
+4
Невтримний словесний пронос..
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05.04.2023 22:40
+4
Кинул нашего лоха Путин. Посулил гауляйтерство в Омане, а сам решил попросту шлепнуть. И обиженный решил податься в Европу, собирать овации и ордена, как Гагарин.
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05.04.2023 22:44
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05.04.2023 22:07 Відповісти
Трепач !
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05.04.2023 22:24 Відповісти
Скажите все время возникает желание неуемное ему пендаля с ноги выписать пыром?) Вот натворили беды малоросы…
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05.04.2023 22:27 Відповісти
а інші країни зараз не вільні?
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05.04.2023 22:35 Відповісти
А що , в Румунії та Словаччині немає свободи? От в Україні є цензура .
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05.04.2023 22:38 Відповісти
Невтримний словесний пронос..
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05.04.2023 22:40 Відповісти
Уявляю, наскільки зворушеними та щасливими почуваються зараз поляки!
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05.04.2023 22:41 Відповісти
Кинул нашего лоха Путин. Посулил гауляйтерство в Омане, а сам решил попросту шлепнуть. И обиженный решил податься в Европу, собирать овации и ордена, как Гагарин.
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05.04.2023 22:44 Відповісти
Воно хворе.
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06.04.2023 00:22 Відповісти
Тупий пи"дун. Яке воно огидне
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06.04.2023 06:12 Відповісти
Знову" кокос" підсунули прошлорічний..)
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06.04.2023 10:57 Відповісти
 
 