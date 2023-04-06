Найбільша проблема української вищої освіти пов’язана з формуванням толерантності до корупції, - голова МОН Лісовий

Формування толерантності до корупції в українців починається на етапі здобуття вищої освіти

Таку думку міністр освіти і науки Оксен Лісовий озвучив під час заходу, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями... Тому корінь проблеми в реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент здобуття знань і кваліфікацій. Тоді в нас і побутова, й інша корупція у вищій освіті будуть суттєво знижені", - заявив Оксен Лісовий.

При цьому глава МОН вважає, що "справжня боротьба з корупцією відбувається тільки в освіті".

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"Корупція - це те, що толерується глибоко у свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна усунути лише за допомогою освіти, протягом всього освітнього процесу", - каже Лісовий.

Він вважає, що в рамках антикорупційної програми має бути впроваджена низка заходів задля подолання формування толерантності до корупції.

Лісовий також заявив про важливість цифровізації освіти на всіх рівнях, зокрема у вищій освіті та освіті для іноземних студентів.

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