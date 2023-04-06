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Новини Суспільство Боротьба з корупцією
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корупція (4069) вища освіта (142) Лісовий Оксен (44)

Найбільша проблема української вищої освіти пов’язана з формуванням толерантності до корупції, - голова МОН Лісовий

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

диплом

Формування толерантності до корупції в українців починається на етапі здобуття вищої освіти

Таку думку міністр освіти і науки Оксен Лісовий озвучив під час заходу, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями... Тому корінь проблеми в реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент здобуття знань і кваліфікацій. Тоді в нас і побутова, й інша корупція у вищій освіті будуть суттєво знижені", - заявив Оксен Лісовий.

При цьому глава МОН вважає, що "справжня боротьба з корупцією відбувається тільки в освіті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лісовий подав дисертацію на перевірку та може відмовитися від ученого ступеня, якщо знайдуть плагіат

"Корупція - це те, що толерується глибоко у свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна усунути лише за допомогою освіти, протягом всього освітнього процесу", - каже Лісовий.

Він вважає, що в рамках антикорупційної програми має бути впроваджена низка заходів задля подолання формування толерантності до корупції.

Лісовий також заявив про важливість цифровізації освіти на всіх рівнях, зокрема у вищій освіті та освіті для іноземних студентів.

Також читайте: Державна антикорупційна програма України дуже детальна та заслуговує на довіру, - Маасікас

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+28
Та у нас вона формується з дитячого садочка. І таки так це найбільша проблема.
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05.04.2023 22:08
+22
діти навчаються на прикладі народного президента, який народ вибрав як найдостойнішого зі своїх лав

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05.04.2023 22:21
+19
Після введення зно корупції немає. Мій син сам поступив на держзамовлення, набравші 193 бала. Був ще вибір, куди саме поступати.

А от я у свій час поступив на платне, бо бюджетні місця в основному були поділені.

Нацбільша проблема у вищий освіті - це тотальне падіння якості випускників, в зв'язку з тим, що працює правило - якщо платить за навчання - навіщо його виганяти.

А така логіка інших студентів робить лінивими, знають, що не виганять.

А це все затягує. Якщо людина так на розслобоне провчилася рік, то і інші 5 років вже по накатаній так вчиться.
А потім такий спеціаліст виходить.
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05.04.2023 22:12
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Точно зарплата 17-20 у професора у вузі 4 рівня акредитації? У КНУ стільки мабуть ще році в 2016 чи 2017 отримували... Там ж купа надбавок ще має бути професурі.
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06.04.2023 01:58 Відповісти
У моєї сестри доктора-професора така, у моєї завкафедри доктора-професора теж така, у мене кандидата-доцента теж така, яку написав вище, у моєї племінниці кандидата-доцента така сама, як в мене. Це реальні зарплати середньостатистичного кандидата-децента та доктора-професора в УжНУ. Ризикну сказати - в середньому по Україні рівень зарплат науковців такий же. Пару нещасних топових вузів не беру до уваги. Ми говоримо про загал. Але ще раз: як на наш погляд, заробіток у проблемі побороння корупції - це лише один фактор. Цифра науковців з купленими дипломами кандидатів та докторів наук за відчуттям по аналізу оточення - не менше 50%. І це не менш важливий фактор корупції, ніж рівень зарплат, бо хто заплатив 10 - 20 тис долларів у написання на замовлення та супровід захисту дисертації, той гарантовано буде займатися корупцією. Суми по написанню дисертацій - ручаюся. Десяток людей в Ужну Вам назву, які за життя вже по 30-50 дисертацій написали на замовлення.
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06.04.2023 06:29 Відповісти
Про дисертації куплені - вірю, мене дивує, що в ужгородському універі зарплати нижчі, ніж в київському, хоча обидва вузи державні і 4 рівня акредитації... Правда, в КНУ там ніби в останні роки роблять доплати викладачам із грошей, отриманих від студентів-контрактників.
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06.04.2023 09:09 Відповісти
На науку 0,17% ВВП. Звідси якщо ти вчений то обовязково бідний як церковна миша. Займатися наукою в Україні це "обкрадати" власну родину або ... студентів. Якщо немає грошей на дослідження то не буде і наукових досягнень, але ж дуже хочеться "в академіки" "на довічне утримання" і тому плагіат. Інтелектуальне крадійництво починається вже на першому курсі і продовжується все "наукове життя"...
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05.04.2023 23:00 Відповісти
Нет. Ученые в первую очередь должны решать актуальные проблемы НХ. И получать роялти, гранты, стипендии от предприятий заинтересованных в решениях. Другое дело, что ничего полезного они не производят, ну и предприятиям просто пофигу на технологии и качество их продукции.
А обучение студентов это побочный процесс.
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06.04.2023 00:39 Відповісти
У нас це не працює. Немає середовища замовників і тому "побочний процес" перетворився на основний дохід.
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06.04.2023 00:56 Відповісти
А тому, що після закінчення ВУЗа прийшовши на виробництво розумієш, що із того, що тебе навчили тобі потрібно максимум 5-10%.
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06.04.2023 18:20 Відповісти
Лише 7% пенсіонерів Швейцарії мають вищу освіту. А у нас, здається в 2018, 86% випускників шкіл стали студентами вишів. Ми країна "загальної вищої освіти" яка нікому насправді і на фіг не потрібна. У мене був феноменально тупий студент який всіма засобами прагнув уникнути відрахування бо "мені нужний діплом бо я хочу на руководящую работу". Цей пацан зрозумів велику таємницю совка - джерелом добробуту і багатства є не чесна праця, а влада і посада. От тому так і живем - диплом дає право займати державні посади і "перерозподіляти бюджет" на свою користь. Особливо зараз - щоб стати міністром достатньо будь якого диплома і "політпризначення"... Ну от який сенс вивчати військову логістику якщо міністром оборони призначають "адвоката" рєзнік(ов)а єдиною спеціалізацією якого була коруція суддів та прокурорів...
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06.04.2023 19:34 Відповісти
+++
Совок так легко не відпускає, інколи таке враженя що переходить від батьків до дітей, внуків як спадок. Ніколи не розумів ностальгії за радянщиною і саме дивне, що самі упороті совкодрочери не можуть логічно та аргументовано пояснити своєї закоханості в срср. Тому так тяжко і з такою ціною відхаркуємо радянщину.
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06.04.2023 22:12 Відповісти
"толерантність до корупції в українців починається на етапі здобуття вищої освіти" - академік дивиться в корінь.

І він цілком правий в причині. Но ось як вирішити цю проблему є різні шляхи.

Наприклад наші партнери цю проблему вирішили тим що дозволили вчитись на бакалавра не 4 роки, а більше в залежності яка країна, де-куди аж до 10 років. Як наслідок не треба студенту платити взятку щоб його не вигнали. Та більше у студента є вибір на якому році який предмет прослухати та попробувати здати по ньому тестування. Як наслідок в студента є одна лиш проблема це поступити (і тут у нас вже є ЗНО), далі він може рік розважатись, а потім взятись за голову і нарешті почати вчитись.

Як наслідок ніякої культивації корупції.
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05.04.2023 23:01 Відповісти
а ще одною причиною було те, що студент не хотiв iти рабом в армiю, та робилось усе щоб залишатися студентом.

I таких невидимих нестиковок валом! Взяти хоча б пацiентiв яким треба легальний канабic. Це взагалi то гарнi лiки, i 72% проценти населення не проти, але система так побудована що треба ii ламати щоб були лiки. Велика кiлькicть корупцii зникла би, якщо б був легалайз, легалiзацiя.

А у нас по-iншому, створюються проблеми для населення як у рашистiв, щоб завжди можна було за якусь дрiбницю зашугати та посадити.
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06.04.2023 12:07 Відповісти
В нас просто армія не правильного сприйняття в точності як в росіян. Армія імперсько-мясного підходу.

В нас в армію йдуть не з радістю, а під примусом. Хоча ось почалась війна і сталось чудо для такої системи, бо до нас із закордону почали їхати добровольці, казалось би війна, но ні вони їдуть. Тобто сама наша система армії в корені не правильна, бо зроблена так що наші люди втікають бо знають яке вона гівно, но якісь іноземці які не знайомі з нею з радістю їдуть самі вочевидь очікуючи побачити звичну їм круту, престижну армію до якої на місце ще й конкурс є.

Впевнений якщо б наша армія була як в Швейцарії тобто щорічною із системою вишколів, та обов'язком у разі війни воювати. Була б з конкурсом на місце, но взамін давала б житло "безкоштовне" як в ссср яке не можна продати, но можна обміняти на таке ж в іншому місті, не можна приватизувати, передати в спадок (діти живуть до повноліття (ще один стимул заводити дітей), дружина якщо пенсіонерка, то до смерті). І так далі то впевнений за кожне місце в такій армії навіть би бились.

І головне майже ніякого негативного впливу на економіку, бо ці квартири "належать державі" і не продаються, а отже гроші з економіки не вимити, бульбашку не лопнути бо солдати не можуть продати свої квартири і забрати доларами ресурс з економіки. І ******* виробництво дозволяє будувати із мінімальним використанням людської праці, тобто люди з економіки не забираються на те що по факту немає доданої вартості, а продовжують створювати додану вартість тим чим займались. Виходить що при незначних вкладаннях можна підняти престиж армії до небувалих для нас висот; наростити економіку (бо це споживання ресурсів які б висіли мертвим грузом; бо це будівельна техніка, виробництво, які при потребі можна використати потім в іншій сфері, для будівництва проекту національного рівня, чи наприклад під час війни будувати фортеці) і головне цю економіку ніхто не зможе лопнути; а ще так можна підняти народжуваність і так далі.

P.S. На рахунок легалізації теж згідний. Я б краще заборонив популяризацію в масмедіа, доплачував з бюджету за дискредитацію, створення міфів, антирекламу, висміювання, цькування, заборонив би торгівлю кому попало не зрозумілої якості, но точно не забороняв би використання бо це місце для корупції та створення опг за гроші які недотримає держава. І так можна з більшістю.
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06.04.2023 13:55 Відповісти
В нас на одного токаря припадає надцять недолугих дипломованих. На біржі спитайте. ЗАБАГАТО вишів державних, вчаться за державні гроші і чухають за кордон чи на диван. Ну і може той співаючий, вже б просто співав, ставши не ректором, невдобно якось, совково дуже.
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05.04.2023 23:18 Відповісти
Позашкільна освіта вирішує питання емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості, формування її компетентностей. Водночас позашкільна освіта сприяє забезпеченню потреб особистості у творчій самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні відносини, входженню у широкий світ.
Хто колись відвідував гуртки, як правило самореалізувались
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05.04.2023 23:39 Відповісти
ти просто прийшов щось ляпнуть не в тему? який у тебе завужений маразм!
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06.04.2023 07:47 Відповісти
Народжений повзати, літати не зможе
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06.04.2023 09:31 Відповісти
народжений ляпати, думати не вміє - це про тебе.

ти знов не в тему наляпав як корова на асфальт.
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06.04.2023 10:11 Відповісти
Вічна проблема розумного Бота Stop Homosovetikus - не пошитися в дурні.
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08.04.2023 11:02 Відповісти
як ти точно про себе!
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08.04.2023 18:32 Відповісти
ти гарно виглядаєш в кадрі з стільцем. https://www.youtube.com/watch?v=Sk9BiA0TnVU
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09.04.2023 10:21 Відповісти
а ти не гарно з граматичними помилками.
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09.04.2023 10:47 Відповісти
Якщо собак не має на кого гавкати, то лиже свої "херманскіє" яйця або перевіряє граматику В тебе виходить найкраще перший варіант
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09.04.2023 11:10 Відповісти
P. S. Applaus ist nicht nötig, Blumen im Auto, Cognac unter dem Tisch!

Студент, идите назад, в Москву, - там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны.
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09.04.2023 11:15 Відповісти
я розумію, що може знаєш багато приказок, але ти зовсім не вмієш їх приміняти. томку твоє ляпання виглядає чисто як ляпає корова на асфальт.
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09.04.2023 17:46 Відповісти
Навіщо нам в країні 80 відсотків випускників шкіл з вищою освітою? Хоч платною, хоч безкоштовною. Це вже пару десятків років. А де тоді наші здобутки в науці чи промисловості? Ці всі спеціалісти працюють касирами в АТБ чи трусами на Троєщині торгують. І ті які за рахунок держави, і ті які самі платили за диплом.
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05.04.2023 23:48 Відповісти
Бо купа універів наплодилося, хоча років 20-30 тому більшість цих нових універів були технікумами та ПТУ. От універ Поплавського ще на початку 90-х був училищем культури!
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06.04.2023 02:00 Відповісти
Не пишіть більше про те, про що навіть поняття не маєте.
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06.04.2023 07:08 Відповісти
Тобто ви хочете сказати, що не було такого, що училища/технікуми в 90-х та 2000-х поотримували 4 рівень акредитації?
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06.04.2023 09:07 Відповісти
Не їдьте з теми. Те, що ви назвали "універ Поплавського", завжди було вишем. З 60-х років. Так що ку-ку. Решта-так, було. Ну ви обісрали Поплавського. Чекаю вибачення.
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06.04.2023 12:24 Відповісти
пане Лісовий, ні, з садочку, а точніше з самих пологів. Дитина народжується в корупції. Оцих українських дякувальників і вибивальників теплішого сонця над собою в Німеччині зараз дуже контростно видно. Але дякуючи Німецькій відлаженій бюрократії у них ів"язані руки і у них паніка перші місяці, з одного боку по причині незнання мови, з іншого - ніззя ніяк підмазать навіть з перекладачем. У вуз усі приходять вже дипломованими давальниками!
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06.04.2023 07:45 Відповісти
Викладачі, що звикли брати гроші за залік чи екзамен, інакше жити просто не вміють і не зможуть!
Треба або змінити всіх до одного, що нереально, або ввести систему оцінки знань, що базується на інших принципах.
До того ж, кількість навчальних закладів в країні непропорційно велика в порівнянні з потребами економіки та науки
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06.04.2023 08:45 Відповісти
То викладачі, а хер зна що. Такі "викладачі" перед екзаменом дають список старості групи, що за екзамен в кеші, або товарі (даже якого сорту ковбаса і попробуй попутай)
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06.04.2023 18:27 Відповісти
Якшо чесно- всі вузи треба закрити. Пробійні і дійсно талановиті вчитимуться десь закордоном.
Оскільки ми перетворились у бананову республіку- наш потолок- повернути систему пту при агрофірмах і меткомбінатах
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06.04.2023 08:51 Відповісти
А в мон нема корупції? Дадуть хабар і потрібний вуз не закриють
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06.04.2023 09:15 Відповісти
Новий міністр просто "шикує ряди". Нехай застосує досвід інших. Ліквідація лімітрофів шляхом приєднання до вищих закладів, обовязковий розвиток системи коледжів універів. Вчені знання тільки у вишах. Заочне навчання-в д.....у. І обовязкова спостережна рада, особливо у фінансах.
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06.04.2023 09:24 Відповісти
" Заочне навчання-в д.....у."

та ну. Навiщо? Якщо людина умна вона зможе вчитися дистанцiйно, як весь свiт вчиться. А якщо тестування пiд контролем камер, британських спостерiгачив, якщо добрий контроль?
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06.04.2023 12:13 Відповісти
"Бджоли проти меду"
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06.04.2023 13:27 Відповісти
Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями --- дуже правильні слова, але є і інша проблема - доволі часто у наших ВНЗ просто немає фахівців хто здатен передати знання які чогось варті на ринку праці. Класика жанру це студенти - майбутні програмісти, які вчать все що завгодно але не те що затребуване ринком тут і зараз. І окрім курсових вечорами вчать на онлайн ресурсах і ютубі те що потрібно і одразу ж починають заробляти гроші, відсуваючи навчання на другорядні ролі, вважаючи що краще вже дотягнути того воза за бабки, отримати диплом і піти далі своїм шляхом
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06.04.2023 12:01 Відповісти
Так а хто буде вчити? Заробітки в it галузі та у ВУЗі дуже відрізняються. Тому сидять дідусі десь у КПІ та штани протирають, а не вчать студентів
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06.04.2023 12:34 Відповісти
Мій знайомий зараз живе в США, працює на посаді сіньйора в крупній it компанії. Розказує, що приходять до них на роботу джуни з дипломами Стенфорда та ін топових вузів. Знання цих новачків дуже глибокі, однак написати вони ніхєра не можуть. Тобто замість того аби зубрити вищу математику 5 років, краще б всі ці роки писали працюючий код.
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06.04.2023 13:02 Відповісти
пояснiть, а навiщо зараз той диплом ВИШа? Я так розумiю, що для роботи треба знання в головi, а не на паперi.

Воно допоможе працювати? Хтось буде тримати на роботi тупого нуба який купив диплом за сало?

Нащо такий диплом, якщо це як медаль на грудях Брежнева???
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06.04.2023 12:17 Відповісти
Українська освіта дуже низької якості на всіх рівнях. Існує максимум 20 гарних державних шкіл на всю країну. Якість освіти в інших погана. І починаючи з дитячого садочку з батьків фактично вимагатимуть гроші на... На штори, ремонти, на операцію вчительці, ці від "всього серця" подаруночки у конвертах... Це невеликі гроши, але, перш за все, це принизливо.
В універах викладачі свої дисертації списують з інших статей. А матеріальна база? Повний треш навіть на рівні київських ВУЗів.
Повна толерантність до списування - окрема тема. Ми зараз в Бельгії. На мовних курсах жіночку 70 років пересаджують від доньки, щоб мама не списувала. У мого сина в універі хлопця за те, що його помітили зі смартфоном під час іспиту, відрахували з універу. Тут неможливо "придбати" водійське посвідчення, так це не зовсім про освіту, - для місцевих дуже дивно, що десь це можливо.
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06.04.2023 12:31 Відповісти
Ти так хвастаєш, наче маєш якесь відношення до того рівня який є у бельгії. Ти туди прийшла вже на готове, а корупція в Україні - це резульатат вибору тебе і твоєї мами у тому числі.
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06.04.2023 12:56 Відповісти
Що Ви, шановна, по Бельгіях та Європах в якості прикладу шукаєте нам університети без системної корупції - такі університети сьогодні під час 4-ї світової війни є в нашій рідній Україні: Закарпатська область, м. Берегово, площа Кошута 6 - "Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ". Корупція в інституті = 0.
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06.04.2023 14:27 Відповісти
"І тут Оксена понесло." Оксен Лісовий закінчив Решетилівське художнє училище народних промислів (спеціальність - художник-кераміст), Київський державний інститут культури (спеціальність - бібліотечно-інформаційні системи).
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06.04.2023 13:17 Відповісти
? !
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06.04.2023 14:44 Відповісти
Я коли проводжу співбесіду з кандідатом на працевлаштування з науковим степен магістр вивчаючи їх діплом задаю питання "яка тема дипломної роботи" - половина не може відповісти
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06.04.2023 13:46 Відповісти
Не дивуйтеся- кажу Вам із детальним знанням справи: серед студентів-денників дипломні роботи замовляють для написання " під ключ"60-70%, а серед заочників - 85-95% студентів.
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06.04.2023 14:40 Відповісти
Але Ви б ще більше здивувалися з кандидатів та докторів наук на співбесідах: бо серед цього контингенту вам би також 50-60% не змогло б експромтом сформулювати, в чому була новизна написаних їм на замовлення дисертацій.
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06.04.2023 14:43 Відповісти
"Кандідат", "діплом", про коми навіть не говорю...З ким ви можете проводити співбесіди?
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06.04.2023 16:18 Відповісти
Толерантність від Оксена Лісового, то його особлива толерантність та його зелених друзів.
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06.04.2023 14:42 Відповісти
Ще один вирішив боротися з корупцією з низу. Хоча усі експерти говорять, що побороти корупцію можливо тільки почавши з вищих ешелонів влади! Що зробиш, ще один неук! Тому і плагіат в десиртації...
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06.04.2023 16:15 Відповісти
Інакше кажучи, це ми самі винуваті, що вони корупціонери. "От якби водій не давав гаїшнику рупь, то гаїшник би перестав вимагати хабара!"
Ідіотизм совковий.
Але я 100% згодний що треба позакривати відсотків 90 вузів в Україні, а в тих, які залишилися, позакривати на хрін факультети для молодих мам і для багатих діточок, яких понаплодили за останніх 20 років без меж. А потім повиганяти 90% старперів-викладачів, які просиджують там штани за шалені гроші, і найняти молодих спеціалістів-викладачів, дати їм адекватну зарплатню і бонуси від результатів, які показують студенти. І сильно підняти конкурс. Вищу освіту мають здобувати тільки найрозумніші, всім іншим треба реанімувати петеу, хай навчаються класти плитку і фарбувати стіни, цих спеціалістів сильно не вистачає, а заробляють вони прекрасні гроші.
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06.04.2023 16:40 Відповісти
Як виявилось, 30 років недостатньо для прихватизації всієї "социалистической собственности". Тому процес буде продовжуватись. Імена не мають значення.
І в цьому процесі важлива тільки одна річ: правильно поєднати європейську зовнішність із азіатською ненажерливістю. Робиться це дуже просто, вже двома речами: 1) на всі керівництва слід призначати жадібних (і, або) недалеких при обов'язковій наявності самозакоханості і відсутності сорому 2) слідкувати, щоб пострадянське населення залишалось наївним і простоватим.
Хорошим прикладом може бути пан поплавський, творець пострадянської української культури. ВІн не тільки сам показував як це (просто) робиться, а навіть цілий інститут створив, випускники якого сьогодні продовжують його справу на всіх теренах, навіть міністр освіти уже від поплавського!
Вважаю, що це вірний вибір нинішньої влади! ніяких сумнівів! Йому навіть підказувати нічого не потрібно (поплавські від нарождення неспроможні дивитись в корінь)! І є у нього природнє завзяття листочками верхніми дратівлими помахати перед очима народу (простоватого).
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06.04.2023 17:06 Відповісти
Та просто скасувати на 100% державне фінансування включаючи бюджетні місця, стипендії і доплати за наукові ступені. Ринок все зробить сам. Підприємства, що працюють на майбутнє, самі замовлять навчання працівників в Україні або за кордоном. Академію наук і всі подібні установи - теж перевести на самозабезпечення. Якщо хтось із "вчених" збанкрутує, то значить не такі вони були вже й розумні.
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06.04.2023 19:14 Відповісти
скасувати... ринок... - хто це буде впроваджувати? інопланетяни? чи може американські управлінці? якщо ні, якщо свої, "виборні", то вони не зможуть не продовжувати процес прихватизації, гроші із повітря це неймовірна сила... - я вже писала і ще раз повторю: головне тут правильно сумістити європейські слова (видимість) і азіатські діла (справжність), береться безплатний туалет в парку, робиться європейський вигляд і ціна 10 грн., береться безплатне пту, перейменовується на коледж із європейським виглядом за гроші батьків, беруться пенсіонери із безплатним проїздом по посвідченню, це відміняється, вводяться карточки, вже не для всіх... - ну хто винуватий, що того соціалізму ще так багато залишилось, неприхватизованого)) - наше майбутнє поки що капіталістичне, в європах дійсно багато соціалізму, справжнього, який виріс із капіталізму, можливо і наш можна було б якось пристосувати, типу як китай це робить, але ми не китай і йдемо шляхом простим - на якому освічені люди скоріше непотрібні, ніж потрібні))
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06.04.2023 22:20 Відповісти
Щоб перекрити тумблером бюджетне фінансування не треба ніяких інопланетян. По процесу приватизації вже 30 років як його мали завершити і забути а не мусолити й досі, подивіться на Польшу.
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07.04.2023 06:11 Відповісти
ТА ВИ ШО? Невже нарешті дійшло? Думаю ще пару рочків і до них дійде що сонце світить, сніг білий а трава зелена.

Всі друг другу гроші в конвертах передають, починаючи з дитячого садочка і так аж до кожного "слуги" в Раді, до Єрмака в ОПі, але барига - то Порошенко, не переплутайте!
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06.04.2023 18:30 Відповісти
В школах показують як вчителя пластують перед дітьми різних виродків міських органів привчаючи носити мзду.
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06.04.2023 20:07 Відповісти
Корупція в системі вищої освіти була і за моїх часів (я був студетом на зламі віків 1998-2003 роки). Aле більшість моїх однокурсників і знайомих все-таки вчились і здавали самі. На своєму прикладі можу сказати, що моя Альма-матер дала мені дуже якісні знання, завдяки яким мені вдалося зробити нострифікацію диплому в одній з країн ЄС, та й по сьогоднішній день допомагають в повсякденній роботі. Тому, я вважаю, що все залежить від конкретної людини і її бажання досягнути чогось у житті.
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06.04.2023 21:23 Відповісти
А чому Ви з таким дивуванням говорите про 98й рік: деградація країни з 91-го року по сьогодні тільки наростала.
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06.04.2023 22:48 Відповісти
Так, маєте рацію! Якщо порівняти початок і кінець мого навчання, то під кінець з'явилося значно більше так званих "каммерческіх студєнтав". І я тут не маю на увазі людей, які навчалися на платному, тільки тих, які "проста прішлі палучіть діплом". Тому я з Вами погоджуюсь, деградація наростала, але це зовсім не означає, що не було можливості вчитися тим, хто хотів.
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06.04.2023 23:51 Відповісти
Якщо Альма - матер, то «моя» зайв
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28.09.2023 18:19 Відповісти
Раніше я написала комент, думала зрозуміють сходу. Виявилось, що не всі. Тому дещо загальне. Буквально по пунктам))

1) Ідея комунізму (соціалізму) з'явилась не на рівному місці, а як наслідок розвитку капіталізму. Її суть в тому, що держава (яка завжди є зверху) повинна перейти на новий рівень відношення до населення (яке завжди є знизу) - вбачати у ньому не лише вівців, коней і т.д. але і людей - для початку забезпечити їм базові потреби волі, їжі, місця під сонцем, а також соціального ліфту.

2) На превеликий жаль ця ідея, що мала поступово і органічно вирости до 2017 р. (що і сталося в країнах Європи), ця ідея спалахнула на століття раніше та ще й у найбільш непридатному місці - відсталій російській імперії. Оскільки тамтешні народи ще й капіталізму не скуштували і туди тягнулись, то малоосвічені більшовики вирішили навчити народ розуму - згвалтувати його. Так що на час закінчення комуністичного експерименту, через декілька поколінь, на тому місці залишилось населення із фігою в кишені та готовністю мовчки і терпляче вислуховувати слова піклування, стаючи в черговий раз в позу р*** перед держслужбовцем. При цьому досить багато базових потреб дійсно були забазпечені (житло, їжа, транспорт, освіта, медицина...).

3) Таким чином на кінець 20 ст. посткомуністичні країни опинились в дурній ситуації: і капіталізм треба проходити, і від соціалізму дещо вже є - і це в оточенні розвинутих посткапіталістичних країн з елементами соціалізму. Що робити - це залежить від держави (населення ще довго буде пасивним). Китайська держава виявилась найбільш стійкою, ризикнула на реформи під своїм керівництвом і поки що виграє, там видно буде. Російська держава розвалилась тільки одним боком, номенклатурним, силовий зберігся і закономірно (нема чужих розумних імператорів) веде країну до звичного царизму, сировинного капіталізму і воєн. Українська держава тільки формується, с того, що є. А є, повторюю: покірне населення, звичка ставити його р***, непройдений капіталізм, елементи соціалізму - і передові країни по сусідству. Також відсутність однієї сильної спільної ідеї майбутнього. Зрозуміло, що тоді буде всього потрохи: і дикий капіталізм, і залишки соціалізму, і новітнє європейське... Але найбільше буде брехні)) Це неминуче, це на кожному кроці, це єдиний варіант хоч якось склеїти несумісне. В такій ситуації корупція це чи не єдиний спосіб зробити всі ці державні хаотичні паси не такими болісними, для обох сторін. Благословенна корупція! Поки вона є, ми ще можемо мати надію.

4) Що буде із Україною далі? Ну корінні українці ще з часів Риму буди добрим трохи лінивим зате співучим народом)) який підробляв на Великому Торговому Щляху і на родючих чорноземах. І який завжи був між молотами і наковальнями сусідніх імперій, східних, західних, північних, південних. Оскільки світ йде до мирних існувань, то є велика ймовірність стати торговим хабом, міжнародним. Для цього в принципі досить одного: щоб держава не робила різких рухів. Це не так просто: в Україні більшість державників є росіянами, згвалтвуання як спосіб керування у них в крові, типу заборонити згадувати щось добре за радянщини - це дуже погано, дуже, із лозунга "земля і воля" для українців на першому місці саме воля - крадіть собі, нагороджуйте себе, назначайте себе міністрами... тільки майте фацу і не переходіть межу (платні туалети в громадських місцях верніть в безплатне користування, сбу натравлюйте на їх російських колег, а не на наших стареньких і т.д.)

П.С.
А ще краще було б обрати собі в радники людину, яка все бачить, все розуміє і тим не менше готова бути вашим адвокатом. Безплатно. Типу мене))

П.П.С.
Якщо виходячи із вищесказаного розглянути справи із нашою освітою, то ми швидко і правильно все зрозуміємо. Всі причини, всі наслідки, всі перспективи. І це буде зовсім не схоже на слова, теорії новоспеченого міністра освіти, тобто він довго і глибоко не роздумував, незвичний - не робити різких рухів для нього найкращий варіант, писати може, хоч арестовичами)) - а для читатчів найкращий варіант буде думати самим, ну хоча б над таким простим: у світі йде боротьба із пластиковими пакетами, в Україні вирішили приєднатись і встановили ціни на безплатні упаковки в магазинах, в результаті... до речі, у світі багато з чим йде боротьба, наприклад із антибіотиками без рецептів)) Коротше, молімо Бога, щоб дарував спокій, витримку і поблажливість нашим "керманичам" (напевне і голосніше можна, а то вони так і тягнуться до воєн різних, внутрішніх).
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07.04.2023 10:08 Відповісти
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