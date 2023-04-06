Найбільша проблема української вищої освіти пов’язана з формуванням толерантності до корупції, - голова МОН Лісовий
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Формування толерантності до корупції в українців починається на етапі здобуття вищої освіти
Таку думку міністр освіти і науки Оксен Лісовий озвучив під час заходу, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями... Тому корінь проблеми в реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент здобуття знань і кваліфікацій. Тоді в нас і побутова, й інша корупція у вищій освіті будуть суттєво знижені", - заявив Оксен Лісовий.
При цьому глава МОН вважає, що "справжня боротьба з корупцією відбувається тільки в освіті".
"Корупція - це те, що толерується глибоко у свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна усунути лише за допомогою освіти, протягом всього освітнього процесу", - каже Лісовий.
Він вважає, що в рамках антикорупційної програми має бути впроваджена низка заходів задля подолання формування толерантності до корупції.
Лісовий також заявив про важливість цифровізації освіти на всіх рівнях, зокрема у вищій освіті та освіті для іноземних студентів.
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А обучение студентов это побочный процесс.
Совок так легко не відпускає, інколи таке враженя що переходить від батьків до дітей, внуків як спадок. Ніколи не розумів ностальгії за радянщиною і саме дивне, що самі упороті совкодрочери не можуть логічно та аргументовано пояснити своєї закоханості в срср. Тому так тяжко і з такою ціною відхаркуємо радянщину.
І він цілком правий в причині. Но ось як вирішити цю проблему є різні шляхи.
Наприклад наші партнери цю проблему вирішили тим що дозволили вчитись на бакалавра не 4 роки, а більше в залежності яка країна, де-куди аж до 10 років. Як наслідок не треба студенту платити взятку щоб його не вигнали. Та більше у студента є вибір на якому році який предмет прослухати та попробувати здати по ньому тестування. Як наслідок в студента є одна лиш проблема це поступити (і тут у нас вже є ЗНО), далі він може рік розважатись, а потім взятись за голову і нарешті почати вчитись.
Як наслідок ніякої культивації корупції.
I таких невидимих нестиковок валом! Взяти хоча б пацiентiв яким треба легальний канабic. Це взагалi то гарнi лiки, i 72% проценти населення не проти, але система так побудована що треба ii ламати щоб були лiки. Велика кiлькicть корупцii зникла би, якщо б був легалайз, легалiзацiя.
А у нас по-iншому, створюються проблеми для населення як у рашистiв, щоб завжди можна було за якусь дрiбницю зашугати та посадити.
В нас в армію йдуть не з радістю, а під примусом. Хоча ось почалась війна і сталось чудо для такої системи, бо до нас із закордону почали їхати добровольці, казалось би війна, но ні вони їдуть. Тобто сама наша система армії в корені не правильна, бо зроблена так що наші люди втікають бо знають яке вона гівно, но якісь іноземці які не знайомі з нею з радістю їдуть самі вочевидь очікуючи побачити звичну їм круту, престижну армію до якої на місце ще й конкурс є.
Впевнений якщо б наша армія була як в Швейцарії тобто щорічною із системою вишколів, та обов'язком у разі війни воювати. Була б з конкурсом на місце, но взамін давала б житло "безкоштовне" як в ссср яке не можна продати, но можна обміняти на таке ж в іншому місті, не можна приватизувати, передати в спадок (діти живуть до повноліття (ще один стимул заводити дітей), дружина якщо пенсіонерка, то до смерті). І так далі то впевнений за кожне місце в такій армії навіть би бились.
І головне майже ніякого негативного впливу на економіку, бо ці квартири "належать державі" і не продаються, а отже гроші з економіки не вимити, бульбашку не лопнути бо солдати не можуть продати свої квартири і забрати доларами ресурс з економіки. І ******* виробництво дозволяє будувати із мінімальним використанням людської праці, тобто люди з економіки не забираються на те що по факту немає доданої вартості, а продовжують створювати додану вартість тим чим займались. Виходить що при незначних вкладаннях можна підняти престиж армії до небувалих для нас висот; наростити економіку (бо це споживання ресурсів які б висіли мертвим грузом; бо це будівельна техніка, виробництво, які при потребі можна використати потім в іншій сфері, для будівництва проекту національного рівня, чи наприклад під час війни будувати фортеці) і головне цю економіку ніхто не зможе лопнути; а ще так можна підняти народжуваність і так далі.
P.S. На рахунок легалізації теж згідний. Я б краще заборонив популяризацію в масмедіа, доплачував з бюджету за дискредитацію, створення міфів, антирекламу, висміювання, цькування, заборонив би торгівлю кому попало не зрозумілої якості, но точно не забороняв би використання бо це місце для корупції та створення опг за гроші які недотримає держава. І так можна з більшістю.
Хто колись відвідував гуртки, як правило самореалізувались
ти знов не в тему наляпав як корова на асфальт.
Студент, идите назад, в Москву, - там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны.
Треба або змінити всіх до одного, що нереально, або ввести систему оцінки знань, що базується на інших принципах.
До того ж, кількість навчальних закладів в країні непропорційно велика в порівнянні з потребами економіки та науки
Оскільки ми перетворились у бананову республіку- наш потолок- повернути систему пту при агрофірмах і меткомбінатах
та ну. Навiщо? Якщо людина умна вона зможе вчитися дистанцiйно, як весь свiт вчиться. А якщо тестування пiд контролем камер, британських спостерiгачив, якщо добрий контроль?
Воно допоможе працювати? Хтось буде тримати на роботi тупого нуба який купив диплом за сало?
Нащо такий диплом, якщо це як медаль на грудях Брежнева???
В універах викладачі свої дисертації списують з інших статей. А матеріальна база? Повний треш навіть на рівні київських ВУЗів.
Повна толерантність до списування - окрема тема. Ми зараз в Бельгії. На мовних курсах жіночку 70 років пересаджують від доньки, щоб мама не списувала. У мого сина в універі хлопця за те, що його помітили зі смартфоном під час іспиту, відрахували з універу. Тут неможливо "придбати" водійське посвідчення, так це не зовсім про освіту, - для місцевих дуже дивно, що десь це можливо.
Ідіотизм совковий.
Але я 100% згодний що треба позакривати відсотків 90 вузів в Україні, а в тих, які залишилися, позакривати на хрін факультети для молодих мам і для багатих діточок, яких понаплодили за останніх 20 років без меж. А потім повиганяти 90% старперів-викладачів, які просиджують там штани за шалені гроші, і найняти молодих спеціалістів-викладачів, дати їм адекватну зарплатню і бонуси від результатів, які показують студенти. І сильно підняти конкурс. Вищу освіту мають здобувати тільки найрозумніші, всім іншим треба реанімувати петеу, хай навчаються класти плитку і фарбувати стіни, цих спеціалістів сильно не вистачає, а заробляють вони прекрасні гроші.
І в цьому процесі важлива тільки одна річ: правильно поєднати європейську зовнішність із азіатською ненажерливістю. Робиться це дуже просто, вже двома речами: 1) на всі керівництва слід призначати жадібних (і, або) недалеких при обов'язковій наявності самозакоханості і відсутності сорому 2) слідкувати, щоб пострадянське населення залишалось наївним і простоватим.
Хорошим прикладом може бути пан поплавський, творець пострадянської української культури. ВІн не тільки сам показував як це (просто) робиться, а навіть цілий інститут створив, випускники якого сьогодні продовжують його справу на всіх теренах, навіть міністр освіти уже від поплавського!
Вважаю, що це вірний вибір нинішньої влади! ніяких сумнівів! Йому навіть підказувати нічого не потрібно (поплавські від нарождення неспроможні дивитись в корінь)! І є у нього природнє завзяття листочками верхніми дратівлими помахати перед очима народу (простоватого).
Всі друг другу гроші в конвертах передають, починаючи з дитячого садочка і так аж до кожного "слуги" в Раді, до Єрмака в ОПі, але барига - то Порошенко, не переплутайте!
1) Ідея комунізму (соціалізму) з'явилась не на рівному місці, а як наслідок розвитку капіталізму. Її суть в тому, що держава (яка завжди є зверху) повинна перейти на новий рівень відношення до населення (яке завжди є знизу) - вбачати у ньому не лише вівців, коней і т.д. але і людей - для початку забезпечити їм базові потреби волі, їжі, місця під сонцем, а також соціального ліфту.
2) На превеликий жаль ця ідея, що мала поступово і органічно вирости до 2017 р. (що і сталося в країнах Європи), ця ідея спалахнула на століття раніше та ще й у найбільш непридатному місці - відсталій російській імперії. Оскільки тамтешні народи ще й капіталізму не скуштували і туди тягнулись, то малоосвічені більшовики вирішили навчити народ розуму - згвалтувати його. Так що на час закінчення комуністичного експерименту, через декілька поколінь, на тому місці залишилось населення із фігою в кишені та готовністю мовчки і терпляче вислуховувати слова піклування, стаючи в черговий раз в позу р*** перед держслужбовцем. При цьому досить багато базових потреб дійсно були забазпечені (житло, їжа, транспорт, освіта, медицина...).
3) Таким чином на кінець 20 ст. посткомуністичні країни опинились в дурній ситуації: і капіталізм треба проходити, і від соціалізму дещо вже є - і це в оточенні розвинутих посткапіталістичних країн з елементами соціалізму. Що робити - це залежить від держави (населення ще довго буде пасивним). Китайська держава виявилась найбільш стійкою, ризикнула на реформи під своїм керівництвом і поки що виграє, там видно буде. Російська держава розвалилась тільки одним боком, номенклатурним, силовий зберігся і закономірно (нема чужих розумних імператорів) веде країну до звичного царизму, сировинного капіталізму і воєн. Українська держава тільки формується, с того, що є. А є, повторюю: покірне населення, звичка ставити його р***, непройдений капіталізм, елементи соціалізму - і передові країни по сусідству. Також відсутність однієї сильної спільної ідеї майбутнього. Зрозуміло, що тоді буде всього потрохи: і дикий капіталізм, і залишки соціалізму, і новітнє європейське... Але найбільше буде брехні)) Це неминуче, це на кожному кроці, це єдиний варіант хоч якось склеїти несумісне. В такій ситуації корупція це чи не єдиний спосіб зробити всі ці державні хаотичні паси не такими болісними, для обох сторін. Благословенна корупція! Поки вона є, ми ще можемо мати надію.
4) Що буде із Україною далі? Ну корінні українці ще з часів Риму буди добрим трохи лінивим зате співучим народом)) який підробляв на Великому Торговому Щляху і на родючих чорноземах. І який завжи був між молотами і наковальнями сусідніх імперій, східних, західних, північних, південних. Оскільки світ йде до мирних існувань, то є велика ймовірність стати торговим хабом, міжнародним. Для цього в принципі досить одного: щоб держава не робила різких рухів. Це не так просто: в Україні більшість державників є росіянами, згвалтвуання як спосіб керування у них в крові, типу заборонити згадувати щось добре за радянщини - це дуже погано, дуже, із лозунга "земля і воля" для українців на першому місці саме воля - крадіть собі, нагороджуйте себе, назначайте себе міністрами... тільки майте фацу і не переходіть межу (платні туалети в громадських місцях верніть в безплатне користування, сбу натравлюйте на їх російських колег, а не на наших стареньких і т.д.)
П.С.
А ще краще було б обрати собі в радники людину, яка все бачить, все розуміє і тим не менше готова бути вашим адвокатом. Безплатно. Типу мене))
П.П.С.
Якщо виходячи із вищесказаного розглянути справи із нашою освітою, то ми швидко і правильно все зрозуміємо. Всі причини, всі наслідки, всі перспективи. І це буде зовсім не схоже на слова, теорії новоспеченого міністра освіти, тобто він довго і глибоко не роздумував, незвичний - не робити різких рухів для нього найкращий варіант, писати може, хоч арестовичами)) - а для читатчів найкращий варіант буде думати самим, ну хоча б над таким простим: у світі йде боротьба із пластиковими пакетами, в Україні вирішили приєднатись і встановили ціни на безплатні упаковки в магазинах, в результаті... до речі, у світі багато з чим йде боротьба, наприклад із антибіотиками без рецептів)) Коротше, молімо Бога, щоб дарував спокій, витримку і поблажливість нашим "керманичам" (напевне і голосніше можна, а то вони так і тягнуться до воєн різних, внутрішніх).