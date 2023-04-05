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Умови миру має визначати тільки Україна. Про жодні переговори над головами українців не може бути мови, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда

Єдиною умовою миру в Україні може бути тільки повне виведення російських військ з території України в її міжнародно визнані кордони.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив виступаючи в середу в Королівському замку у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда.

Він попередив про неможливість укладення "невигідного" для України миру, який, за його словами, "полягатиме в тому, що Росія й надалі окуповуватиме українські землі".

"Тільки Україна має визначати умови. Єдина вимога - повне виведення військ з території України. Про жодні переговори і рішення над головами українців не може бути й мови", - заявив він. За словами Дуди, "якщо хтось починає такі розмови, я запитую: "Ти був у Бородянці? Бучі? Ірпені? Тоді їдь і подивися".

"Україна буде вирішувати, а ми будемо стояти на сторожі цього", - заявив польський президент. "Ми відправляємо послання Кремлю - вам не вдасться нас посварити і розділити. Ніколи більше".

Також читайте: Україна та Польща працюють над новим договором про добросусідство, – Дуда

Автор: Роман Свиридович
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05.04.2023 22:39 Відповісти
После сегодняшних событий в Польше вспомнился старый анекдот.
Летит в небе орел. Вдруг из задницы глист вылезает и спрашивает:
- Слышь шеф, а высоко ли мы летим?
Орел гордо:
- Пять тыщ метров над землей.
- Ты это, не обделайся на такой высоте, а то экипаж то волнуется.
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05.04.2023 22:47 Відповісти
Вот это правильно!
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05.04.2023 22:50 Відповісти
Ми відправляємо послання Кремлю - вам не вдасться нас посварити і розділити. Ніколи більше". Джерело: https://censor.net/ua/n3410369

От молодець, а то декілька місяців назад:

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав російського президента Володимира Путіна спадкоємцем українських націоналістичних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook
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05.04.2023 23:20 Відповісти
 
 