Умови миру має визначати тільки Україна. Про жодні переговори над головами українців не може бути мови, - Дуда
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Єдиною умовою миру в Україні може бути тільки повне виведення російських військ з території України в її міжнародно визнані кордони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив виступаючи в середу в Королівському замку у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда.
Він попередив про неможливість укладення "невигідного" для України миру, який, за його словами, "полягатиме в тому, що Росія й надалі окуповуватиме українські землі".
"Тільки Україна має визначати умови. Єдина вимога - повне виведення військ з території України. Про жодні переговори і рішення над головами українців не може бути й мови", - заявив він. За словами Дуди, "якщо хтось починає такі розмови, я запитую: "Ти був у Бородянці? Бучі? Ірпені? Тоді їдь і подивися".
"Україна буде вирішувати, а ми будемо стояти на сторожі цього", - заявив польський президент. "Ми відправляємо послання Кремлю - вам не вдасться нас посварити і розділити. Ніколи більше".
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Летит в небе орел. Вдруг из задницы глист вылезает и спрашивает:
- Слышь шеф, а высоко ли мы летим?
Орел гордо:
- Пять тыщ метров над землей.
- Ты это, не обделайся на такой высоте, а то экипаж то волнуется.
От молодець, а то декілька місяців назад:
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав російського президента Володимира Путіна спадкоємцем українських націоналістичних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook