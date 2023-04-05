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Путін звинуватив західні спецслужби у причетності до вибухів у Росії та окупованих територіях України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у підготовці диверсій та терактів на території Росії та на окупованих РФ територіях України "задіяний потенціал третіх країн, західних спецслужб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами президента РФ, "регулярно влаштовуються теракти проти представників влади та правоохоронних органів, журналістів, громадських діячів". Конкретних прикладів він не навів.

Путін виступив на засіданні Ради безпеки РФ, присвяченому забезпеченню безпеки на окупованих територіях України. Він назвав ситуацію там "складною", закликавши співробітників правоохоронних органів "робити максимум" для забезпечення безпеки. У засіданні брали участь призначені Москвою глави російських окупаційних адміністрацій у чотирьох українських областях.

Також читайте: Путін заявив послу США, що він розпочав повномасштабну війну через підтримку Вашингтоном України у 2014 році

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
* Так нічєсна, ми хатєлі 1 на 1 с безоружнимі хохламі, показать кто тут папка, а в ітогє как мамку ібут...
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05.04.2023 23:00
+20
Та похер шо оно блеет
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05.04.2023 23:03
+14
Как этот старец за..бал.
Когда уже метеорит его захерачит.
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05.04.2023 23:03
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а вдарить по центрам принятия решений очко жим-жим?
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05.04.2023 22:56 Відповісти
От дурік!
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05.04.2023 23:23 Відповісти
* Так нічєсна, ми хатєлі 1 на 1 с безоружнимі хохламі, показать кто тут папка, а в ітогє как мамку ібут...
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05.04.2023 23:00 Відповісти
" Кинули как лоха"
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05.04.2023 23:14 Відповісти
Путін звинуватив західні спецслужби у причетності до вибухів у Росії та заплакав...
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05.04.2023 23:00 Відповісти
Та похер шо оно блеет
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05.04.2023 23:03 Відповісти
Как этот старец за..бал.
Когда уже метеорит его захерачит.
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05.04.2023 23:03 Відповісти
Метеоризм
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06.04.2023 08:24 Відповісти
старе лайно досі не зрозуміло, що йому хана
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05.04.2023 23:06 Відповісти
Гумова гузно, а хто у тебе питав?
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05.04.2023 23:08 Відповісти
це як-а мене за що?
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05.04.2023 23:08 Відповісти
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05.04.2023 23:14 Відповісти
Теперь все двойники - тройники царя будут с подарками
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05.04.2023 23:21 Відповісти
Шизофрения, чистая шизофрения
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05.04.2023 23:14 Відповісти
Увы, в этом вся и беда! Привезут в Гаагу, а тут адвокат, мол что вы от него хотите, он же имбицил (шизофрения 3 степени) и вместо тюрьмы, в больницу... =(
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05.04.2023 23:20 Відповісти
Кажуть, що путін сам себе вважає двійником.
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05.04.2023 23:20 Відповісти
Так, причому сам Окурок скаже:
у мене шизофренія, а ви хіба не помічали?
Ви що, справді виконували мої божевільні накази?
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05.04.2023 23:36 Відповісти
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05.04.2023 23:15 Відповісти
Скабеева уже тренирует рот к новым упражнениям.
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06.04.2023 08:20 Відповісти
Совсем куйло мышей не ловит и не контролирует в роССии ситуацию….западные спецслужбы оказывается уже хозяйничают в доме…..совсембеспонтовый стал.(
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05.04.2023 23:15 Відповісти
Сегодня в Питере совершили очередную "диверсию"... Взорвали трубопровод, залили улицы кипятком.
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05.04.2023 23:16 Відповісти
и свет в маскве отключили...люди в лифтах застряли. беда
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06.04.2023 00:09 Відповісти
Люди в лифтах прозревали на глазах.
Выходили из лифта новыми людьми.
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06.04.2023 06:25 Відповісти
Нравится не нравится ... (с)
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05.04.2023 23:18 Відповісти
"теракти проти представників влади та правоохоронних органів, журналістів, громадських діячів" - то їх Бог побив... Або сатана забрав.
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05.04.2023 23:33 Відповісти
Что-то мне подсказывает,что карлик постепенно подготавливается к суициду
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05.04.2023 23:34 Відповісти
Вибір у нього великий - отруєння свинцем, табакерка, щось на кшталт недавно врученого бюсту, сифіліс чи калюжа мочі.
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05.04.2023 23:40 Відповісти
Trudno poniat a ciom etot etot pacient Hagi govorit.No fakt sto on iz 2 armiji mira zdelal 22 eto da.Reguliarnaja kacapskaja armija uze razbyta,tankov i drugoj texniki takze pocti neostalos.Vinovatix teper icet
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05.04.2023 23:40 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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05.04.2023 23:40 Відповісти
Обоссаные кацапские подъезды и лифты-самая лютая диверсия западных спецслужб.
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05.04.2023 23:49 Відповісти
Ох уж этот коварный запад. Подсунули МинОбороны не качественный чайник, который загорелся сегодня...
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05.04.2023 23:53 Відповісти
Да насрать на него, он опущен во всём мире и его слово даже не стоит штопанного гандона.
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06.04.2023 00:42 Відповісти
І не штопаного теж не коштує
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06.04.2023 10:48 Відповісти
Щось забагато цього клопа останнім часом, до чого б це?
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06.04.2023 00:43 Відповісти
паклковнік хйло, виходить, що ваше кагебє гівно?
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06.04.2023 02:15 Відповісти
Педофил разволновался. Боится падла.
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06.04.2023 04:05 Відповісти
Ему подсунут мальчика с бомбой в заднице - куски ******* будут отдирать с потолка..
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06.04.2023 06:27 Відповісти
 
 