Путін звинуватив західні спецслужби у причетності до вибухів у Росії та окупованих територіях України

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у підготовці диверсій та терактів на території Росії та на окупованих РФ територіях України "задіяний потенціал третіх країн, західних спецслужб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами президента РФ, "регулярно влаштовуються теракти проти представників влади та правоохоронних органів, журналістів, громадських діячів". Конкретних прикладів він не навів.

Путін виступив на засіданні Ради безпеки РФ, присвяченому забезпеченню безпеки на окупованих територіях України. Він назвав ситуацію там "складною", закликавши співробітників правоохоронних органів "робити максимум" для забезпечення безпеки. У засіданні брали участь призначені Москвою глави російських окупаційних адміністрацій у чотирьох українських областях.

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