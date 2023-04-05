Білий дім спростував заяви Путіна про причетність Заходу до терактів в РФ
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США разом із союзниками та партнерами не забезпечують Україну можливостями і не спонукають її завдавати ударів поза своєю територією.
Так прокоментував чергові звинувачення Кремля координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не надаємо можливостей та не заохочуємо українців завдавати ударів за межами України",- підкреслив Кірбі.
Водночас він підтвердив, що з перших днів російської агресії проти України США забезпечують ЗСУ розвідувальною та інформаційною підтримкою. Він пояснив, що це робиться для того, "щоби вони могли краще оборонятися, проводити операції та надалі відвоювати території", загарбані Росією з 2014 року.
Представник Білого дому підкреслив, що підтримка з боку СШАспрямована на те, щоби допомогти Україні захистити себе.
Як повідомлялося, Путін заявив без наведення жодних доказів, що західні спецслужби причетниі до терактів, здійснених на території РФ та окупованій частині України.
Будь ласка, зачекайте...
Инфа сотка.
Яким чином ви пропонуєте протидіяти в інформаційному полі
Такий чіткий алгоритм дій цілком розв'яже цю проблему.
І дорого не вартує медійно відповісти заперечити чергову маячню.
Одне не замінює інше, і не заважає. Так, нажаль,цю маячню треба спростовувати, витрачати час і так далі, але це необхідно. Не для нас, ми то майже всі знаємо що до чого, це для західного споживача.