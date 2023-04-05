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Путін (21438) США (14460) Кірбі (408)

Білий дім спростував заяви Путіна про причетність Заходу до терактів в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джон,кірбі

США разом із союзниками та партнерами не забезпечують Україну можливостями і не спонукають її завдавати ударів поза своєю територією.

Так прокоментував чергові звинувачення Кремля координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не надаємо можливостей та не заохочуємо українців завдавати ударів за межами України",- підкреслив Кірбі.

Водночас він підтвердив, що з перших днів російської агресії проти України США забезпечують ЗСУ розвідувальною та інформаційною підтримкою. Він пояснив, що це робиться для того, "щоби вони могли краще оборонятися, проводити операції та надалі відвоювати території", загарбані Росією з 2014 року.

Представник Білого дому підкреслив, що підтримка з боку СШАспрямована на те, щоби допомогти Україні захистити себе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звинуватив західні спецслужби у причетності до вибухів у Росії та окупованих територіях України

Як повідомлялося, Путін заявив без наведення жодних доказів, що західні спецслужби причетниі до терактів, здійснених на території РФ та окупованій частині України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Знайшли перед ким виправдовуватись. Перед який який *****.
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05.04.2023 23:26
+8
Невже США так з Бен Ладеном спілкувались?
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05.04.2023 23:44
+6
А еще запад причетний до того, что у путина не стоит питун.

Инфа сотка.
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05.04.2023 23:20
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А еще запад причетний до того, что у путина не стоит питун.

Инфа сотка.
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05.04.2023 23:20 Відповісти
Отвечать на вонючий Ху#ловский пердёж недостойно для Великой Державы.
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05.04.2023 23:22 Відповісти
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05.04.2023 23:25 Відповісти
Знайшли перед ким виправдовуватись. Перед який який *****.
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05.04.2023 23:26 Відповісти
Ніхто не виправдовується. Це відповідь.
Яким чином ви пропонуєте протидіяти в інформаційному полі
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05.04.2023 23:31 Відповісти
На кожне кацапське звинувачення Заходу потрібно відповідати черговим збільшенням постачання зброї для України.
Такий чіткий алгоритм дій цілком розв'яже цю проблему.
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05.04.2023 23:36 Відповісти
Кожне постачання зброї - це гроші платників податків цих держав, які «завтра» в «твітерах» будуть читати висери *****. А потім буде статистика на кшталт «64% німців не підтримують передачу Україні винищувачів».

І дорого не вартує медійно відповісти заперечити чергову маячню.
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05.04.2023 23:40 Відповісти
Взагалі не звертати уваги на висери кремлівського фюрера.
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05.04.2023 23:43 Відповісти
Постійні заперечення звинувачень,навіть абсурдних-це відсутність ініціативи. Треба самим завалювати кацапню звинуваченнями. Тим паче їх маса. Дивно,що американці не орієнтуються в цих тонкощах.
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05.04.2023 23:45 Відповісти
А ви не бачите постійний звинувачень? По радбезу ООН хто не висловився? Звинувачення в бік ***** постійні, дивно що ви не в курсі. Навіть тепер офіційно Гаага чекає на *****.

Одне не замінює інше, і не заважає. Так, нажаль,цю маячню треба спростовувати, витрачати час і так далі, але це необхідно. Не для нас, ми то майже всі знаємо що до чого, це для західного споживача.
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05.04.2023 23:52 Відповісти
Заперечувати маячню-це дно. Кірбі мав би сказати саме це,а не соплі жувати.
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05.04.2023 23:43 Відповісти
Невже США так з Бен Ладеном спілкувались?
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05.04.2023 23:44 Відповісти
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06.04.2023 00:10 Відповісти
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06.04.2023 00:48 Відповісти
 
 