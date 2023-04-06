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Країни ЄС не можуть домовитися щодо процедури витрат €1 млрд на боєприпаси для України, – Politico

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боєприпаси,снаряди

За даними Politico, країни-члени ЄС вже два тижні не можуть домовитися з ключового питання щодо закупівлі для України боєприпасів на 1 млрд. євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Посли ЄС зустрілися 5 квітня, щоб обговорити це питання закупівлі боєприпасів, але не змогли досягти суттєвого прогресу, кажуть джерела. Предметом дискусії стало питання про те, чи збройові контракти надаватимуться виключно компаніям з ЄС (і як їх юридично визначити) чи вони також будуть відкриті для сторонніх виробників.

За словами кількох дипломатів, Франція наполягає, щоб гроші залишалися в межах кордонів ЄС. А Греція та Кіпр підтримали Париж, що, за словами деяких дипломатів, пов'язане з їхнім бажанням уникнути контрактів із турецькими виробниками.

Два дипломати додали, що Європейська комісія також має зробити додаткову роботу, щоб скласти карту можливостей компаній ЄС, перш ніж можна буде досягти остаточної угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт ЄС підтримав спільні закупівлі боєприпасів для України

Оскільки питання зайшло в глухий кут, посли натомість зосередилися на завершенні менш спірної частини угоди: на угоді щодо безоплатної передачі Києву великої кількості боєприпасів. Джерела Politico сказали, що посли завершили угоду щодо плану пожертв під час зустрічі, додавши, що юридичний текст, як очікується, буде офіційно опубліковано наступного тижня.

Автор: Володимир Янченко
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05.04.2023 23:42 Відповісти
Тут головне не долучати українські компанії. Бо не буде ні мільярда, ні ***********.
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05.04.2023 23:50 Відповісти
треба, щоб Зеленський навчив їх "чу-ка-чу!"
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06.04.2023 00:01 Відповісти
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06.04.2023 03:31 Відповісти
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06.04.2023 03:33 Відповісти
Все просто, кругле катаєм, квадратне заносим, яйця по 17. Вчить їх ще і вчить)
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06.04.2023 02:03 Відповісти
Що і очікувалося.Я думаю якби зараз жили лідери коаліції другої світової ми би того рашиста на раз два.Бо при владі в америці і у європі були правильні люди.А зараз якісь ні риба ні м'ясо.
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06.04.2023 07:11 Відповісти
Хто може хай займеться, хто не може хай заткнеться. Хто хоче хай бере участь і закуповує обладнання. Головне-результат, швидкість, якість, кількість. Бо в планах лише на наступний рік...
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06.04.2023 08:06 Відповісти
ну тут можна зрозуміти ЄС, Турція неадекватна і ******** кацапам, нахєра замовляти у тих хто допомогає рашистам санкції обходити по повній? і ті хто воду в НАТО мутять
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06.04.2023 14:00 Відповісти
 
 