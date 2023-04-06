Країни ЄС не можуть домовитися щодо процедури витрат €1 млрд на боєприпаси для України, – Politico

За даними Politico, країни-члени ЄС вже два тижні не можуть домовитися з ключового питання щодо закупівлі для України боєприпасів на 1 млрд. євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Посли ЄС зустрілися 5 квітня, щоб обговорити це питання закупівлі боєприпасів, але не змогли досягти суттєвого прогресу, кажуть джерела. Предметом дискусії стало питання про те, чи збройові контракти надаватимуться виключно компаніям з ЄС (і як їх юридично визначити) чи вони також будуть відкриті для сторонніх виробників.

За словами кількох дипломатів, Франція наполягає, щоб гроші залишалися в межах кордонів ЄС. А Греція та Кіпр підтримали Париж, що, за словами деяких дипломатів, пов'язане з їхнім бажанням уникнути контрактів із турецькими виробниками.

Два дипломати додали, що Європейська комісія також має зробити додаткову роботу, щоб скласти карту можливостей компаній ЄС, перш ніж можна буде досягти остаточної угоди.

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Оскільки питання зайшло в глухий кут, посли натомість зосередилися на завершенні менш спірної частини угоди: на угоді щодо безоплатної передачі Києву великої кількості боєприпасів. Джерела Politico сказали, що посли завершили угоду щодо плану пожертв під час зустрічі, додавши, що юридичний текст, як очікується, буде офіційно опубліковано наступного тижня.