Росія планує переправити 2 тис. своїх військових з Білорусі на схід України, - Держприкордонслужба

Росія планує передислокацію частини своїх військових з Білорусі на схід України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько чотирьох тисяч російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість іще знизиться", - повідомив Демченко.

За даними прикордонної служби, з Білорусі вийде близько двох тисяч військових, яких Росія надалі планує залучити для посилення свого угрупування на сході України.

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Водночас спікер ДПСУ підкреслив, що зараз в діях підрозділів білоруської армії нічого не змінилося, і вони знаходяться на певній віддаленості від українського кордону.

"Не змінений, ані характер їхніх дій, ані кількість. Але попри все це ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, бо ми розуміємо підступність ворога. Тому з нашого боку, як і раніше, відбувається укріплення як ліній кордону, так і прикордонних ліній", - пояснив Десченко.