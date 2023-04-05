УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14677 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 138 12
армія РФ (13463) Білорусь (5966) війна (56332) Держприкордонслужба (4335)

Росія планує переправити 2 тис. своїх військових з Білорусі на схід України, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія планує передислокацію частини своїх військових з Білорусі на схід України.

Про це  заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько чотирьох тисяч російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість іще знизиться", - повідомив Демченко.

За даними прикордонної служби, з Білорусі вийде близько двох тисяч військових, яких Росія надалі планує залучити для посилення свого угрупування на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі знову проводять перевірку боєздатності військ

Водночас спікер ДПСУ підкреслив,  що зараз в діях підрозділів білоруської армії нічого не змінилося, і вони знаходяться на певній віддаленості від українського кордону.

"Не змінений, ані характер їхніх дій, ані кількість. Але попри все це ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, бо ми розуміємо підступність ворога. Тому з нашого боку, як і раніше, відбувається укріплення як ліній кордону, так і прикордонних ліній", - пояснив Десченко.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
Да,да "нам ***** як полякам в 39",иди поплачь,если бы у нас большинство бойцов так ныло как ты в комментах страны уже не было бы.
показати весь коментар
06.04.2023 06:41
+1
Дві тисячі - то нашім хлопцям десь на три-чотири дні роботи!
)))
показати весь коментар
06.04.2023 00:08
+1
Не закінчаться "дрова" в кацапських мобільних крематоріях.
показати весь коментар
06.04.2023 00:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дві тисячі - то нашім хлопцям десь на три-чотири дні роботи!
)))
показати весь коментар
06.04.2023 00:08 Відповісти
Я б не був таким оптимістиним, тому що з цими 2-ма тисячами піде і чимало українських воїнів. Потрібно всіх тих оптимістів-вояк на фронт, щоби опустились з рожевих небес на чорну реальність Землі.
показати весь коментар
06.04.2023 01:15 Відповісти
на 2-3 дня работы,максимум 4)
показати весь коментар
06.04.2023 00:08 Відповісти
головне щоб кульки взяли
показати весь коментар
06.04.2023 00:19 Відповісти
Я б не був таким оптимістиним, тому що з цими 2-ма тисячами піде і чимало українських воїнів. Потрібно всіх тих оптимістів-вояк на фронт, щоби опустились з рожевих небес на чорну реальність Землі.
показати весь коментар
06.04.2023 01:16 Відповісти
Да,да "нам ***** як полякам в 39",иди поплачь,если бы у нас большинство бойцов так ныло как ты в комментах страны уже не было бы.
показати весь коментар
06.04.2023 06:41 Відповісти
Реаліст Yuri Yuri 19276fcf ти чого біля трампа трешся? Консерва проснулась.
показати весь коментар
06.04.2023 09:33 Відповісти
На 3 дні війни...
показати весь коментар
06.04.2023 00:20 Відповісти
Не закінчаться "дрова" в кацапських мобільних крематоріях.
показати весь коментар
06.04.2023 00:23 Відповісти
Через полгода Россия обнаружила, что Израиль, через третьи страны, поставляет кассетные мины Украине, ответ Москвы не заставит себя ждать, угрожают российские СМИ .
Израильский 120-мм миномётный боеприпас M971 оснащен 24 суббоеприпасами, которые разбрасываются на открытой местности и подрываются при падении на землю".
Кадры с украинскими военными, заряжающими минометы снарядами M971, израильского производства, появились в интернете еще в декабре 2022 года, Кремль только, сейчас, проснулся.
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-kasetni-miny-m971/
показати весь коментар
06.04.2023 00:30 Відповісти
А хто їм це сказав? Розвідники дістали "язика"?
показати весь коментар
06.04.2023 01:11 Відповісти
От цікаво, перед тим, як до нас закинути, їм самозбереження ампутують???
показати весь коментар
06.04.2023 01:25 Відповісти
 
 