Протягом 5 квітня росіяни обстріляли 17 прикордонних громад - зафіксовано 229 "прильотів", - Сумська ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської, Середино-Будської. Зафіксовано 229 прильотів – ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС. На жаль, є руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії – 3 прильоти та РСЗВ – 19 прильотів. Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств.

Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.

Глухівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), а потім ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.

Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів – 5 прильотів та стріляли з АГС – 8 пострілів.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) та мінометів – 56 прильотів".

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