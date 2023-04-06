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Протягом 5 квітня росіяни обстріляли 17 прикордонних громад - зафіксовано 229 "прильотів", - Сумська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської, Середино-Будської. Зафіксовано 229 прильотів – ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС. На жаль, є руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії – 3 прильоти та РСЗВ – 19 прильотів. Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств.

Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.

Глухівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), а потім ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.

Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів – 5 прильотів та стріляли з АГС – 8 пострілів.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) та мінометів – 56 прильотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 квітня росіяни обстріляли 3 громади Сумщини, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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У лютому путін назвав ліквідацію "прильотів" російських територій пріоритетним завданням держави. Незважаючи на це, частота "прильотів" продовжує зростати: у лютому влада повідомляла про обстріли рекордних 74 рази, а з початку війни регіони (включно з анексованим Кримом), за підрахунками «Нової Європи», обстрілювали щонайменше 480 разів. Цілями Збройних Сил України все частіше стають центральні регіони країни: Рязань, Тульська область, Московська область.

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06.04.2023 01:10 Відповісти
 
 