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авіація (1653) Генштаб ЗС (4490) артилерія (712)

Протягом 5 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів скупчення ворога, 2 пункти управління, 2 склади, 2 позиції ППО та 4 станції РЕБ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 5 квітня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів... Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога, 2 пункти управління та станцію РЕБ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Кількість уражень пішла вгору?

Цікаво...
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06.04.2023 02:05 Відповісти
Бо кількість військ збільшилася Напихають (в очікуванні наступу) у ближні тили та другий ешелон оборони більше артилерії, танків та іншої бронетехніки Вся ця армада вимагає пального та *********** Значить - збільшується кількість польових складів Всю цю техніку треба обслуговувать та охоронять - значить з"являються ремонтно-евакуаційні підрозділи та підрозділи охорони Все це збільшує кількість особового складу А де це все ховать? Місць для розташування серед степу небагато Тим більше - якщо ти цілий рік був налаштований не на "глуху оборону", а на "пабеднае наступление" , то не сильно трудишся над їх облаштуванням в очікуванні нового "наступления" От і виходить, що виявлення цілей збільшилося Само-собою, збільшилася і кількість уражень
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06.04.2023 07:27 Відповісти
 
 