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Співпрацювати з ворогом погодились 700 мешканців Мелітопольського району, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

На співпрацю з ворогом погодилося 700 людей. Мова йде про Мелітополь та Мелітопольський район.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про Мелітополь та район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і навчати дітей, і ті, хто пішли до фейкової податкової, пенсійного фонду і так далі. Ці 700 людей перевірені, по них є факти колаборації, йдуть кримінальні провадження і будуть вручатись підозри", - повідомив він.

Щодо того, чи багато колаборантів серед представників влади, то Федоров зазначив, що серед тих, хто працював у структурі міської ради на бік ворога перейшло не більше 10 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час вибуху 3 квітня у Мелітополі зрадник Зубарєв втратив ногу та руку, - Федоров

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
700-всі колишні риги або комуняки
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06.04.2023 06:13
+2
Миколаївська область, що у Вас твориться, що це за люди по області їздять та намагаються зняти український прапор???!!!
На Миколаївщині чоловік накинувся на власників магазину, вимагаючи зняти український прапор Ситуація трапилася у селі Прибужжя.

https://twitter.com/Ivanivanovi9/status/1643651860593606657
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06.04.2023 02:50
+1
Не так дико як коменти пі.дорососійських тролів написані з допомогою он - лайн перекладачів, один писав недавно що у нього, дослівно " немає сечі більше терпіти ці знущання"
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06.04.2023 05:00
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Закінчуйте самопіар і просто щасливі випадки, чи варіант - сумління загризло - на концерт до кабздона.
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06.04.2023 01:27 Відповісти
"сумління загризло"? Звучить дико как то))
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06.04.2023 03:02 Відповісти
Не так дико як коменти пі.дорососійських тролів написані з допомогою он - лайн перекладачів, один писав недавно що у нього, дослівно " немає сечі більше терпіти ці знущання"
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06.04.2023 05:00 Відповісти
Я не корисиуюсь перекладачами. Як ваші любі друзі тролі.
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06.04.2023 10:04 Відповісти
Що не сподобалось ?
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06.04.2023 10:03 Відповісти
vse logichno, ce l'udy pidsvidomo znaut' sh4o vony mudaki i dobrovil'no pishly na *****
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06.04.2023 01:48 Відповісти
Миколаївська область, що у Вас твориться, що це за люди по області їздять та намагаються зняти український прапор???!!!
На Миколаївщині чоловік накинувся на власників магазину, вимагаючи зняти український прапор Ситуація трапилася у селі Прибужжя.

https://twitter.com/Ivanivanovi9/status/1643651860593606657
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06.04.2023 02:50 Відповісти
Типу його на підвал то і відправили. І вижив він лише тому, що його встигли обміняти. До речі мера Херсона не встигли, можливо вже і нема в живих. Мера Токмака застрелили, Скадовськ - змогли обміняти. Маріуполь - фіг знає, як він втік. Але він саме втік.
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06.04.2023 03:27 Відповісти
700-всі колишні риги або комуняки
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06.04.2023 06:13 Відповісти
700 единиц быдла. Низы из низов. Отстой накипи.
По ходу боевых действий они сами перевоспитаются.
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06.04.2023 06:21 Відповісти
Пи*дить, які 700? Або це тільки ті, проти яких є справ на даний час.
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06.04.2023 09:30 Відповісти
Ну от, кандидати поповнити "население бидлостану". Вони вже не українці апріорі з всіма наслідками
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06.04.2023 06:40 Відповісти
 
 