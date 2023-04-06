Співпрацювати з ворогом погодились 700 мешканців Мелітопольського району, - мер Федоров
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На співпрацю з ворогом погодилося 700 людей. Мова йде про Мелітополь та Мелітопольський район.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо говорити про Мелітополь та район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і навчати дітей, і ті, хто пішли до фейкової податкової, пенсійного фонду і так далі. Ці 700 людей перевірені, по них є факти колаборації, йдуть кримінальні провадження і будуть вручатись підозри", - повідомив він.
Щодо того, чи багато колаборантів серед представників влади, то Федоров зазначив, що серед тих, хто працював у структурі міської ради на бік ворога перейшло не більше 10 людей.
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https://twitter.com/Ivanivanovi9/status/1643651860593606657
По ходу боевых действий они сами перевоспитаются.