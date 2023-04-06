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Путін створює умови для подальших репресій на окупованих територіях України, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Американські аналітики припускають, що президент Росії Володимир Путін називає "тероризмом" боротьбу із загарбниками і закликає до посилення так званих "правоохоронних операцій", щоб створити умови для подальших репресій на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська вийдуть із Бахмуту, щоб уникнути оточення, якщо це буде необхідно.

Під час пресконференції в Польщі Зеленський заявив, що українські війська зіткнулися з дуже складною ситуацією в Бахмуті, і що Київ ухвалить "відповідні рішення", якщо українські війська опиняться в оточенні російських військ.

Заява Зеленського збігається з іншими нещодавніми заявами українських офіційних осіб про те, що українське військове командування віддасть наказ про відхід з Бахмуту тоді, коли і якщо воно вважатиме відхід найбільш стратегічно доцільним варіантом.

Аналітики зазначають, що важливість оборони Бахмуту та її ефективність у стримуванні російських сил, а також масштаб українських втрат вони зможуть оцінити, коли побачать весняний контрнаступ ЗСУ.

Також у звіті йдеться про те, що Путін під час зустрічі з Радою національної безпеки Росії 5 квітня назвав зусилля Росії зі зміцнення контролю над окупованими територіями України питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звинуватив західні спецслужби у причетності до вибухів у Росії та окупованих територіях України

Він закликав до продовження економічної, правової та соціальної інтеграції окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації та наголосив на важливості російських "відновлювальних" зусиль на окупованих територіях для сприяння процесу інтеграції.

Путін також звинуватив Україну в загрозі цивільному населенню на окупованих територіях і наголосив на нещодавніх "терористичних атаках" проти окупаційних чиновників і правоохоронних органів, маючи на увазі напади українських партизанів на окупантів.

Російський диктатор підкреслив необхідність посилення так званих "правоохоронних операцій" для захисту від таких нападів і закликав до більш активної участі місцевих українських громадян у "правоохоронних процесах", відкрито заохочуючи колабораціоністів та інформаторів на окупованих територіях.

У звіті підсумовують: Путін використав поняття "тероризм" і загрози внутрішній безпеці Росії для виправдання внутрішніх репресій і, ймовірно, створює умови для подальших репресій, а також репресій з боку так званих "правоохоронних органів" на окупованих територіях, використовуючи подібні формулювання.

Президент країни-агресора намагався зобразити Росію як поважну світову державу на тлі того, що китайські офіційні особи применшують тісні відносини з Росією.

Читайте: Путін заявив послу США, що він розпочав повномасштабну війну через підтримку Вашингтоном України у 2014 році

Автор: Наталя Джума
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********* сатана хочет уйти от ответственности.
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06.04.2023 06:30 Відповісти
Вот почему рабсеяне во всём мире должны посылаться нах.й - вслед за ******.
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06.04.2023 06:46 Відповісти
БЛИН, ось таке чмо веде війну У ЕВРОПІ , рушить дома і інфраструктуру, вбивае людей ( як українців так і кацапів) , рушить економику світу - і ні одна розвідка світу не ставить за ціль цого покідькавбити ⁉️⁉️ Давно би питання вирішили , якщо би хотіли .

може у світі не розуміють небезпечність цього божевільного у керівництві мильонів голих і босих манкуртів?
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06.04.2023 06:46 Відповісти
В країнах з авторитарним (тиранічним) укладом найбільший "жах" - коли щезає "цар" Недарма у кацапів у ходу вилів: "Без царя в голові" Означає він - "Без керівного начала (без розуму)" Тиран знищує навкруги розумних людей Залишає лише "одобрямсів" І коли він здихає то за трон починають гризтися саме вони Але розуму - управлять у них не вистачає І країна впадає в хаос Саме тому країни Заходу (США - в першу чергу) цього бояться - бо невідомо куди кине країну з ядерною зброєю після ліквідації "царя" Наслідки буде розгрібать весь світ От і "цяцькаються" з придурком
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06.04.2023 06:59 Відповісти
В них же є готовий цар - Навальний, є нагодовані із пробірки ліберали, є наркотично залежні від грошей олігархи та чиновники, вже вся інфраструктура для управління - є!
Та й вже були в московії і путчі, і замахи, і перевороти, і революції, і насправді на заході вже давно чекають, як пуйло піде якимось природнім шляхом. Тут вибір лише є, чи він піде природнім, спонтанним, стихійним чи майстерним, контрольованим, цивілізованим шляхом. Ось і все.
Рано чи пізно він піде, і московія все одно поверне донбас та крим. Але якщо піде пізно, то ще встигне натворити усіляких бід, спробувати зроби ці біди новою нормою, буде захищати це все, як своє історичне надбання.
Вже ж західні спецслужби знали давно, що пуйло схильний до масових репресій, тому що збитий в Iран наш літак був шоковим сигналом Зеленському до покірності - війна ж не вчора почалась. I що зробили з 2020р західні спецслужби, коли побачили цей сигнал? Чи попередили якось Зеленського, чи застерегли, чи приготували, чи усунули загрозу? Нічогісінько) Лише якісь рідкі протести московських лібералів та дітей, та слухи, що пуйло готує приймача.
Мочконули бы его в сортире, да и всех этих бед небыло бы
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06.04.2023 08:20 Відповісти
ФСБ потрібен час - для того щоб "розвінчать старого царя" та угніздить у свідомість бидла нового А війна чекать не буде Та й не всіх у середовищі "кремлівських" Навальний задовольняє Буде гризня між "командами" які будуть стараться підім"ять його під себе А ще треба "буйних" вирізать - щоб "не мутили воду" Татарський - це лише "початок"
А щодо Зеленського - так йому все пояснювали! Це все одно що тебе взять за вуха і тикать пикою у відро з лайном та повторять: "Гімно! Гімно! Воно смердить!" А ти-б упирався та кричав - "Мармелад!" Саме так вів себе "Блазень" перед війною
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06.04.2023 08:50 Відповісти
А чому Путлер дороги не будує ? Війска не відводе ? Наче і на шашлики не збіраються !
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06.04.2023 08:25 Відповісти
 
 