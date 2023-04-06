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Держприкордонслужба (4335) обстріл (21024) Демченко Андрій (186)

У березні інтенсивність обстрілів зросла, окупанти намагаються використовувати тактику виснаження і тотального руйнування, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прикордонники,держприкордонслужба

У березні прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони брали участь у понад 900 бойових зіткненнях з російськими окупантами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Протягом березня прикордонники витримали понад 1800 обстрілів, які здійснював ворог по позиціях наших військовослужбовців.

Їхня інтенсивність у порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 11%.

Спільно з іншими підрозділами прикордонники протягом березня брали участь у більш ніж 900 бойових зіткненнях з агресором. Також у ході спільних дій знищено значну кількість живої сили противника та ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

За його словами, атаки ворога українські військовослужбовці постійно відбивають на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На останньому ворог продовжує концентрувати свої найбільші наступальні спроможності попри значні втрати. Окупанти намагаються використовувати тактику виснаження і тотального руйнування.

Особливо речник відзначив ефективні дії груп аеророзвідки прикордонних підрозділів, які не лише нищать ворога, а й корегують вогонь артилерії по позиціях противника.

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Автор: Наталя Джума
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А ще у орків багато живої сили, розвіддронів і артилерії. Наприклад, під, Сватове. Коли читаєш про техніку ЗСУ від НАТО, думаєш, що починається щось позитивне,але,коли дивишся карту війни, то Бахмут в небезпеці і великій.
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06.04.2023 06:56 Відповісти
З квітня минулого року звук сигналу повітряної тривоги у більшості українців викликає не відчуття паніки чи страху а лише глухої озлобленості
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06.04.2023 08:11 Відповісти
 
 