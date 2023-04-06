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Новини За кордоном
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Питання Тайваню є "першою червоною лінією", яку США не мають перетинати, - МЗС Китаю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай

Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень, яка відбулася нещодавно і назвав питання Тайваню "першою червоною лінією", яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.

У заяві Міністерства закордонних справ КНР зазначено, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів Китаю і не може бути обговореним.

"Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода", - йдеться в заяві.

Представники зовнішньополітичного відомства Китаю вважають, що дозвіл США на транзитний переліт Цай Інвень і зустріч із нею є "потуранням політичній діяльності тайванських сепаратистів". Це, на їхню думку, є серйозним порушенням принципу "єдиного Китаю".

Також читайте: Сі Цзіньпін: Китай має "неухильно просувати возз’єднання" з Тайванем. Миром

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Щось Китай посмілійшав.... погано це.... виростили собі проблему у світі.
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06.04.2023 07:14
+15
червоні лінії...?нічого не нагадує? 2021 р. - путин назвал «красной линией» в отношениях с Украиной создание угроз для россии с территории этой страны.
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06.04.2023 07:10
+13
санкции, санкции и еще раз санкции по всему миру... вонючий китай должен быть возвращен на свое историческое место у параши... а то это дерьмо как в сказке возомнило себя царицею морскою...
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06.04.2023 07:20
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червоні лінії...?нічого не нагадує? 2021 р. - путин назвал «красной линией» в отношениях с Украиной создание угроз для россии с территории этой страны.
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06.04.2023 07:10 Відповісти
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06.04.2023 07:11 Відповісти
Щось Китай посмілійшав.... погано це.... виростили собі проблему у світі.
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06.04.2023 07:14 Відповісти
А всего то ,США вывели войска из Афганистана и сразу,всякие тоталитарные длбёбы подоставали свои красные фломастеры и давай линии чертить
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06.04.2023 23:13 Відповісти
Усе правельно !!! Тайвань, незалежна демократична країна під парасолькою США !!! комуняки вузькоокі П Н Х !!!
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06.04.2023 07:17 Відповісти
санкции, санкции и еще раз санкции по всему миру... вонючий китай должен быть возвращен на свое историческое место у параши... а то это дерьмо как в сказке возомнило себя царицею морскою...
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06.04.2023 07:20 Відповісти
Сі , як і Пу ******** бавитись у "червоні лінії".
Смішні
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06.04.2023 07:21 Відповісти
траглодіти
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06.04.2023 07:25 Відповісти
Тільки уявіть як "прищуряться" китайські комуністи якщо Тайвань стане членом НАТО, або як "зажмуриться" НАТО коли електронна промисловість Тайваню стане обслуговувати ВПК Китаю...
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06.04.2023 07:31 Відповісти
Електронна промисловість Китайської республіки (Тайвань) є частиною ВПК США
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06.04.2023 07:37 Відповісти
Ще ні, але найближчим часом тайванці диверсифікують ризики і створюють "емігрантські бази" - запускають три заводи в Німеччині, США і ще десь. Після запуску цих заводів китайським комуністам навіть в випадку окупації Тайваню ніяких "технологічних проривів", як у випадку з Гонконгом, не світить взагалі. Таким чином напад на Тайвань повністю втратить сенс.
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06.04.2023 08:38 Відповісти
Тайвань ніколи не втратить сенс, бо це перж за все короткий повідок, на якому США впевнено тримають та триматимуть китайських комуняк, це плацдарм для майбутнього визволення Китаю від комуністричної зарази
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06.04.2023 09:47 Відповісти
Ніякий це не плацдарм. Ні про яке "визволення" 1 мільярда людей навіть мови бути не може. Самі звільняться. Китай має 1 авіаносець з старого совєцького купленого в України. США 13. Якщо США і мають якийсь "повідок" для Китаю то це насамперед економічний. Іншими словами це ринки збуту товарів які вироблені в Китаї на філіалах американських корпорацій і за їх технологіями. Сьогодні КПК фактично заблокувала подальший розвиток країни і повністю вичерпала спроможності планової централізованої економіки.
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06.04.2023 12:08 Відповісти
Звільняться то звільняться, а ось їм треба допомогти у цьому. Китайці це ті ще овочі - будуть у ярмі до останнього, тому їм треба дати добрячого пинка, щоб вони перестали бути рабами.
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06.04.2023 12:50 Відповісти
Не пи₴діть, жовтопикі. Один уже допи₴дівся.
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06.04.2023 07:36 Відповісти
Заберіть вже нарешті ті червоні фломастери у тих імперців
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06.04.2023 07:41 Відповісти
А взагалі дожилися...
Китай дозволяє,що Штатам можна..
Де оті круті президенти типу Рейгана?
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06.04.2023 07:45 Відповісти
Питання Тайваню - це червона лінія перш за все для СІ і якщо він її перетне, то китайські коммуністи, в яких статки на рахунках західних банків, діти яких живуть у Європі та США швидко відправлять його на зустріч з Мао. Тому на Тайвані він може лише соснути х3р Байдена
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06.04.2023 07:49 Відповісти
Люта маячня. На рашці те ж саме. І ніхто куйла нікуди не відправив.
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06.04.2023 08:29 Відповісти
Між рашкою та Китаєм є принципова різниця - росія залежна від Китаю і тому російські політики та бізнесмени можуть сподіватися на його підтримку, а ось Китаю буде вже ні на кого сподіватись, коли його разом з росією економічно ізолюють і росія вже стане лише баластом на його шиї в повній ізоляції.
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06.04.2023 09:08 Відповісти
І що? Скинуть Сі? Не сміши. Швидше він їх порозстрілює.
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06.04.2023 09:14 Відповісти
Скинуть ще й як. Знищать як Берію чи позбудуться як Хрущова. Просто він залишиться один на один проти десятків членів політбюро та проти сотень членів ЦК КПК
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06.04.2023 09:21 Відповісти
Смішний ти.
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06.04.2023 13:54 Відповісти
Китай вже перейшов всі червоні лінії коли обрав сторону х*йла ще на зимніх олімпіадах 2022 і дав добро на знищення України та її народу. ПНХ разом з пуйлом жовтопикі покидьки
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06.04.2023 07:53 Відповісти
Китай выбрал сторону ***** скорее всего так как тот убедил его что ,,Киев за три дня,,. А сейчас мне кажется что Китаю и хочется и колется, но увидев что запад реально может объединиться Китаю остаётся только гавкать.
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06.04.2023 08:23 Відповісти
Китай завжди обирає сторону Китаю використовуючи ті можливості які йому надають інші країни. Перестануть надавати і Китай "здується".
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06.04.2023 08:42 Відповісти
Китай лише дав у рот росії - чому б і ні, коли вона смокче з задовленням, при чому задешево. Такій чудовій сосалці можна навіть і трошкі підіграти, а ось жертувати собою, своєю економікою і іти на конфлікт зі Світовим Лідером заради сосалки ніхто не стане, як би вона чудово не смоктала.
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06.04.2023 09:51 Відповісти
Не перешов, а лише водить хороводи навколо них, а перетнути їх - ні-ні. Захід давно розкусив цей блеф і не ведеться, бо Китай чудово розуміє ці червоні лінії, та тримається їх як вогню
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06.04.2023 09:49 Відповісти
нехай їх вічний Сі зпочатку свій далекий схід звільнить від русні, тоді і Тайвань вже буде непотрібним
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06.04.2023 08:21 Відповісти
Щоби що? Одне діло відкривати рота на ************* технологічний Тайвань, що вартий трильярдів доларів, в якому величезна кількість як *********** технологій, так і спеціалістів різноманітних категорій - і зовсім інше це депресивні райони рашкипарашки, де нічого немає, крім алкашів і лайна...
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06.04.2023 09:10 Відповісти
Питання Тайваню є "першою червоною лінією", яку США не мають перетинати, - МЗС Китаю.

Дещо подібне проголошував Кремль щодо України, що на бандітском жаргонє означає віддайте Китаю Тайвань і Китай зробить з Тайванем що і з Гонконгом.
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06.04.2023 08:36 Відповісти
после его встречи с преступником в розыске...только мычать...и ничего более....
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06.04.2023 08:50 Відповісти
Саранча совсем обнаглела...видят как запад сопли жует при поддержке Украины и борзеет....
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06.04.2023 09:04 Відповісти
схоже, що торг іде повним ходом. китай повністю зливає паРашу, натомість хоче повернути Тайвань в "родную гавань" за гонконгським сценарієм.
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06.04.2023 10:14 Відповісти
 
 