Питання Тайваню є "першою червоною лінією", яку США не мають перетинати, - МЗС Китаю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень, яка відбулася нещодавно і назвав питання Тайваню "першою червоною лінією", яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.
У заяві Міністерства закордонних справ КНР зазначено, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів Китаю і не може бути обговореним.
"Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода", - йдеться в заяві.
Представники зовнішньополітичного відомства Китаю вважають, що дозвіл США на транзитний переліт Цай Інвень і зустріч із нею є "потуранням політичній діяльності тайванських сепаратистів". Це, на їхню думку, є серйозним порушенням принципу "єдиного Китаю".
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Смішні
Китай дозволяє,що Штатам можна..
Де оті круті президенти типу Рейгана?
Дещо подібне проголошував Кремль щодо України, що на бандітском жаргонє означає віддайте Китаю Тайвань і Китай зробить з Тайванем що і з Гонконгом.