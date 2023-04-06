Питання Тайваню є "першою червоною лінією", яку США не мають перетинати, - МЗС Китаю.

Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень, яка відбулася нещодавно і назвав питання Тайваню "першою червоною лінією", яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.

У заяві Міністерства закордонних справ КНР зазначено, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів Китаю і не може бути обговореним.

"Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода", - йдеться в заяві.

Представники зовнішньополітичного відомства Китаю вважають, що дозвіл США на транзитний переліт Цай Інвень і зустріч із нею є "потуранням політичній діяльності тайванських сепаратистів". Це, на їхню думку, є серйозним порушенням принципу "єдиного Китаю".

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