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Окупанти облаштували лікарню Малої Білозерки на Запоріжжі під військовий шпиталь, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя росіяни переоблаштовують цивільні лікарні під військові госпіталі і залишають місцевих жителів без доступу до медпослуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 6 квітня щодо російського вторгнення.

"Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, окупанти облаштували під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Лікарню в окупованому Біловодську на Луганщині перепрофілювали під військовий шпиталь для рашистів, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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напівдохлий оккупант - все одно оккупант, томк законная ціль"
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06.04.2023 07:32 Відповісти
Не "фантазуй" ! Якщо над будівлею виставлений білий прапор з Червоним Хрестом - він знаходиться під захистом міжнародної конвенції Тут питання в іншому - в очікуванні активних бойових дій нормальне командування старається звільнить якнайбільшу кількість ліжок у медзакладах ближнього тилу для прийому поранених Тому стараються вивезти поранених у тил А кацапи цього не роблять Питання: ЧОМУ? Адже це навантаження на медперсонал прифронтової зони (якого у них і так не вистачає) Мабуть бояться везти "обрубки" в Росію - щоб градус паніки не піднімать Бо одна справа - прислать "похоронку" чи навіть привезти тіло - закопали та забули Однак зовсім інше - коли ці обрубки кожен день мелькають на вулицях!
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06.04.2023 07:52 Відповісти
 
 