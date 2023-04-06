Головну увагу потрібно зосередити на посиленні обороноздатності України, вступ до НАТО - це питання перспективи, - глава МЗС Британії Клеверлі
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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі підтвердив обіцянку НАТО щодо набуття Україною членства в майбутньому, однак зараз, за його словами, головна увага має зосереджуватися на посиленні обороноздатності ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він розповів Politico.
"Очевидно, є давні зобов’язання забезпечити Україні шлях до членства у НАТО", – сказав британський міністр після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі.
Однак, за його словами, зараз пріоритетом, звісно, є посилення оборонних можливостей українських сил.
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