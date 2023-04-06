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Головну увагу потрібно зосередити на посиленні обороноздатності України, вступ до НАТО - це питання перспективи, - глава МЗС Британії Клеверлі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джеймс,клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі підтвердив обіцянку НАТО щодо набуття Україною членства в майбутньому, однак зараз, за його словами, головна увага має зосереджуватися на посиленні обороноздатності ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він розповів Politico.

"Очевидно, є давні зобов’язання забезпечити Україні шлях до членства у НАТО", – сказав британський міністр після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі.

Однак, за його словами, зараз пріоритетом, звісно, є посилення оборонних можливостей українських сил.

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Автор: Наталя Джума
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про яку обороноздатнесть Украiни думали коли наполягали на вiдмовi вiд ядерноi зброi по будапештському меморандуму? зараз для пiдвищення обороноздатностi зовсiм не зайво було б ту зброю повернути.
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06.04.2023 07:42 Відповісти
Ну тепер лише зрозуміли. В той час була ейфорія від розпаду совка. Дивлячись на виконання гарантій Будапештський вже мабуть ніхто не погодиться на подібне. Можливо ви праві що можна оголосити про повернення ядерної. І як тільки вийдуть на кордони країни НАТО приєднається до ЗСУ. А поки що можна казати про перспективи входу до альянсу
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06.04.2023 07:51 Відповісти
Як на мене - відновлення ядерного статусу! Все інші варіанти - знову неминуча війна!
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06.04.2023 07:46 Відповісти
Чого вони так бояться України в НАТО?
Що захищати доведеться?Чи х*йла бояться?
Дайте зброю,ми і вас захищати будемо
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06.04.2023 07:51 Відповісти
Спочатку треба адаптуватись до європейських стандартів, а з нашою корумпованою владою, ,з татаровими, єрмаками, Яйцями по 17, судовою системою, слуги навіть декларації відмовляються подавать, про що можна говорити
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06.04.2023 11:17 Відповісти
 
 